Με τον αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο συναντήθηκαν Ζωή Κωνσταντοπούλου και Πάνος Ρούτσι – Τι συζήτησαν

Τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης Ελλάδος Ιερώνυμο επισκέφθηκαν, το μεσημέρι της Παρασκευής, στην Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών, η πρόεδρος της «Πλεύσης Ελευθερίας», Ζωή Κωνσταντοπούλου, και ο Πάνος Ρούτσι.

Επί της υποδοχής τους, στην είσοδο της Αρχιεπισκοπής, ο πρωτοσύγκελος, Επίσκοπος Χριστουπόλεως Βαρνάβας, ενώ παρών στη συνάντηση ήταν ο διευθυντής του Γραφείου Τύπου, Ενημερώσεως και Επικοινωνίας, Χάρης Κονιδάρης.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, που διήρκεσε περίπου 40 λεπτά, η Ζωή Κωνσταντοπούλου χαρακτήρισε καθοριστική την παρουσία του Αρχιεπισκόπου στο πλευρό του Πάνου Ρούτσι, ως απεργού πείνας και μάλιστα σε ημέρα με ιδιαίτερο συμβολισμό, όπως η ημέρα τέλεσης του Αγιασμού στη Βουλή για την έναρξη των εργασιών της νέας Κοινοβουλευτικής Περιόδου, ενώ επισήμανε ότι ο Αρχιεπίσκοπος έκανε τη διαφορά με το βαθύ αίσθημα ανθρωπιάς, δικαιοσύνης και κοινωνικής αλληλεγγύης που τον διακρίνει.

«Η παρουσία σας ήταν και είναι σημείο αναφοράς για την ελληνική κοινωνία και βάλσαμο στην ψυχή του Πάνου, που σας μνημονεύει με ευγνωμοσύνη κάθε ημέρα», τόνισε η Ζωή Κωνσταντοπούλου. Επιπροσθέτως, υπογράμμισε ότι «Ο Αρχιεπίσκοπος βάζει πάνω από όλα και από όλους τον άνθρωπο και ο Πάνος κουβαλά μέσα του αυτήν την καθολική στήριξη και συμπαράστασή σας και την αγάπη σας».

«’Αλλωστε», όπως επισήμανε, «η παρουσία του Αρχιεπισκόπου αποτελεί έμπνευση, ιδιαίτερα για τους νέους ανθρώπους, στον αγώνα τους για την επικράτηση της δικαιοσύνης, όπως επιθυμούμε όλοι όσοι βρισκόμαστε από την πλευρά του καλού και του φωτός».

«Είμαι ιδιαίτερα συγκινημένη που με δεχθήκατε σήμερα, σε μια ημέρα ιδιαίτερα θυελλώδη», πρόσθεσε η Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος δήλωσε ιδιαίτερα συγκινημένος και συγκλονισμένος με το δράμα ενός ανθρώπου που χάνει το παιδί του από τη ζωή με έναν τόσο τραγικό τρόπο και τόνισε ότι αποτελεί ανθρώπινη υποχρέωση και καθήκον, το οποίο αισθάνεται βαθιά μέσα του, να σταθεί στο πλευρό του Πάνου Ρούτσι, αλλά και όλων των ανθρώπων που έχασαν συγγενείς και φίλους στα Τέμπη.

«Το ελάχιστο που μπορούσα να κάνω ήταν να σας επισκεφθώ εκείνη την ημέρα στο Σύνταγμα και είμαι και σήμερα εδώ και θα είμαι και στο μέλλον, για να σας στηρίξω και να σας βοηθήσω σε ό,τι χρειάζεται. Και ολόκληρη η Εκκλησία συμπάσχει και συμπαρίσταται στους ανθρώπους που ζουν την απώλεια των δικών τους ανθρώπων και προσεύχεται για την ανάπαυση των ψυχών τους», τόνισε ο Προκαθήμενος της Ελλαδικής Εκκλησίας.

«Πρέπει να είστε οπλισμένος με πολύ κουράγιο και να έχετε πολλή δύναμη στη ζωή σας και στον αγώνα σας. Και όσο κι αν όλα αυτά που σας λέω αποτελούν λόγια, να ξέρετε ότι είμαι πάντα εδώ για εσάς. Και να γνωρίζετε επίσης, ότι, με τη μνήμη του παιδιού σας μέσα στην ψυχή σας και με όλες τις αναμνήσεις που κουβαλάτε, ότι η ζωή είναι γεμάτη και με χαρές και με λύπες και ότι έχουμε δικαίωμα, ως άνθρωποι, και να κλαίμε και να γελάμε και να πονάμε και να χαιρόμαστε», συμπλήρωσε ο Αρχιεπίσκοπος.

Από την πλευρά του, ο Πάνος Ρούτσι εξέφρασε την απέραντη ευγνωμοσύνη του στον Αρχιεπίσκοπο για τη συμπαράστασή του και σημείωσε ότι και αυτός και η οικογένειά του τον έχουν κάθε μέρα στην προσευχή τους.

«Ήσασταν για μένα, σε πολύ κρίσιμες στιγμές, δίπλα μου, στον πόνο μου και μου δώσατε, όταν με επισκεφθήκατε στο Σύνταγμα, τη δύναμη και την ελπίδα για να συνεχίσω τον αγώνα μου για την αποκάλυψη της αλήθειας και για την απόδοση δικαιοσύνης. Μόνο αυτό με ενδιαφέρει και δεν θα μπορέσω ποτέ να ξεπεράσω το γεγονός ότι δεν μου είπαν ποτέ τον ακριβή λόγο θανάτου του παιδιού μου, δεν μου επέτρεψαν να το δω πριν από την κηδεία και την ταφή του και δεν μου έδωσαν τη δυνατότητα να προχωρήσω σε εκταφή», υπογράμμισε ο Πάνος Ρούτσι.

