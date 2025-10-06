Τον Πάνο Ρούτσι επισκέφθηκε ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος – «Ήρθα να δω έναν άνθρωπο που υποφέρει»

Τον απεργό πείνας Πάνο Ρούτσι επισκέφθηκε ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος, μετά την τέλεση του αγιασμού στη Βουλή, με αφορμή την έναρξη της νέας κοινοβουλευτικής περιόδου.

Σε δηλώσεις του ο Αρχιεπίσκοπος ανέφερε «ήρθα να δω έναν άνθρωπο που υποφέρει…όπου υπάρχει πόνος είμαστε κοντά».

«Ακολούηθησε η παρακάτω διάλογος:

Πάνος Ρούτσι : «Ευχαριστώ, πρέπει να γίνει το αυτονόητο».

: «Ευχαριστώ, πρέπει να γίνει το αυτονόητο». Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος: «Εγώ ήρθα να σας δω, πρέπει να είμαστε άνθρωποι. Όπου υπάρχει πόνος πρέπει να είμαστε κοντά».

«Εγώ ήρθα να σας δω, πρέπει να είμαστε άνθρωποι. Όπου υπάρχει πόνος πρέπει να είμαστε κοντά». Πάνος Ρούτσι: «Ευχαριστώ, μου δίνει δύναμη ο Θεός και ο κόσμος».

