ΕΛΛΑΔΑ

06.10.2025 13:03

Τον Πάνο Ρούτσι επισκέφθηκε ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος – «Ήρθα να δω έναν άνθρωπο που υποφέρει»

06.10.2025 13:03
routsi-ierwnymos

Τον απεργό πείνας Πάνο Ρούτσι επισκέφθηκε ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος, μετά την τέλεση του αγιασμού στη Βουλή, με αφορμή την έναρξη της νέας κοινοβουλευτικής περιόδου.

Σε δηλώσεις του ο Αρχιεπίσκοπος ανέφερε «ήρθα να δω έναν άνθρωπο που υποφέρει…όπου υπάρχει πόνος είμαστε κοντά».

«Ακολούηθησε η παρακάτω διάλογος:

  • Πάνος Ρούτσι: «Ευχαριστώ, πρέπει να γίνει το αυτονόητο».
  • Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος: «Εγώ ήρθα να σας δω, πρέπει να είμαστε άνθρωποι. Όπου υπάρχει πόνος πρέπει να είμαστε κοντά».
  • Πάνος Ρούτσι: «Ευχαριστώ, μου δίνει δύναμη ο Θεός και ο κόσμος».

