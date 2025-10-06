Τον Πάνο Ρούτσι επισκέφθηκε ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος – «Ήρθα να δω έναν άνθρωπο που υποφέρει»

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Τον απεργό πείνας Πάνο Ρούτσι επισκέφθηκε ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος, μετά την τέλεση του αγιασμού στη Βουλή, με αφορμή την έναρξη της νέας κοινοβουλευτικής περιόδου.
Σε δηλώσεις του ο Αρχιεπίσκοπος ανέφερε «ήρθα να δω έναν άνθρωπο που υποφέρει…όπου υπάρχει πόνος είμαστε κοντά».
«Ακολούηθησε η παρακάτω διάλογος:
Διαβάστε επίσης:
Αλέξης Μητρόπουλος: Έκρηξη απολύσεων και μερικής απασχόλησης τον Ιούλιο 2025!
Χωρίς σκαλωσιές ο Παρθενώνας μετά από 15 χρόνια
Έγκλημα στη Φοινικούντα: Πώς έγινε το διπλό φονικό στην κατασκήνωσ – «Πιθανότατα ανήλικος ο δράστης» λέει ο Δημογλίδου
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.