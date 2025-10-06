Αλέξης Μητρόπουλος: Έκρηξη απολύσεων και μερικής απασχόλησης τον Ιούλιο 2025!

Τα στοιχεία τού Πληροφοριακού Συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για τον Ιούλιο 2025 είναι ανησυχητικά για το μέλλον των μισθών και της απασχόλησης, αφού ο Ιούλιος πάντα είναι μήνας έντασης απασχόλησης και νέων προσλήψεων, επισημαίνει ο Αλέξης Μητρόπουλος, Καθηγητής ΕΚΠΑ-Πρόεδρος ΕΝΥΠΕΚΚ.

Και συνεχίζει την ανάλυση των στοιχείων:

«Η κυβέρνηση και το ΥΠΕΚΑ, στην προσπάθειά τους να υποστηρίξουν το αφήγημα για δήθεν «ανάπτυξη» και αύξηση της απασχόλησης, επικαλούνται μόνο τα ευνοϊκά στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για τη μείωση της ανεργίας τα τελευταία χρόνια σε σχέση με τα χρόνια των Μνημονίων. Η μεγάλη όμως μείωση του αριθμού των εργαζομένων (317.000 σε σχέση με το 2010) και η έκρηξη της μερικής απασχόλησης είναι αρνητικά ποιοτικά ευρήματα που διαψεύδουν το κυβερνητικό αφήγημα.

Πιο συγκεκριμένα, από την Έκθεση «Ροές Μισθωτής Απασχόλησης στον Ιδιωτικό Τομέα» του Π/Σ «ΕΡΓΑΝΗ» για τον Ιούλιο 2025 που δημοσιεύθηκαν πρόσφατα, συνάγονται τα εξής ευρήματα:

● 20.729 περισσότερες απολύσεις από προσλήψεις!!

● Οι 49 σχεδόν στις 100 νέες θέσεις εργασίας με μισθό 450 € μεικτά!!

● 4.205 θέσεις πλήρους απασχόλησης μετατράπηκαν σε έναν μήνα σε μερικής απασχόλησης!

Ι. Χάθηκαν 20.729 θέσεις εργασίας σε έναν μήνα!!

Ο Πίνακας I (σελ. 2) της Έκθεσης για τις «Ροές Μισθωτής Απασχόλησης στον Ιδιωτικό Τομέα» για τον Ιούλιο 2025 από το Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» του e-ΕΦΚΑ, αποτυπώνουν τη θλιβερή παρούσα κατάσταση στην αγορά εργασίας.

Πιο συγκεκριμένα, τον Ιούλιο 2025, -οι προσλήψεις ανήλθαν σε 292.270 ενώ οι απολύσεις σε 312.999, δηλαδή είχαμε 20.729 περισσότερες απολύσεις από προσλήψεις. Το στοιχείο αυτό δύσκολα μπορεί να ερμηνευθεί αφού ο Ιούλιος είναι μήνας που δεν δικαιολογεί απολύσεις και οι επιχειρήσεις (κυρίως του τουρισμού και της εστίασης) δηλώνουν καθημερινά ότι έχουν έλλειψη προσωπικού.

ΙΙ. Σχεδόν 49 στις 100 νέες θέσεις εργασίας μερικής απασχόλησης με μισθό 450 € μεικτά!!

Εξάλλου, όπως προκύπτει από τον Πίνακα IV (σελ. 8 της Έκθεσης), η μερική και η εκ περιτροπής απασχόληση κυριαρχούν στην ελληνική αγορά εργασίας. Πιο συγκεκριμένα, σε σύνολο 292.270 νεοπροσληφθέντων εργαζομένων, 150.045 άτομα προσλήφθηκαν για πλήρη απασχόληση (ποσοστό 51,3%), ενώ 142.225 (112.130+30.095) άνθρωποι (ποσοστό 48,7%) παρέχουν μερική απασχόληση ή εκ περιτροπής.

Σε επίπεδο επταμήνου 2025 (Ιανουάριος-Ιούλιος), η μερική και η εκ περιτροπής απασχόληση ανέρχεται σε 43,52%, όπως φαίνεται και στο παρακάτω Διάγραμμα VIII (σελ. 8 Έκθεσης).

ΙΙΙ. 4.205 συμβάσεις πλήρους απασχόλησης μετατράπηκαν σε μερική και εκ περιτροπής

Επιπροσθέτως, από τον Πίνακα VI (σελ. 9), προκύπτει ότι 4.205 συμβάσεις πλήρους απασχόλησης (3.288 + 874 + 43) μετατράπηκαν σε μερική και σε εκ περιτροπής, ΜΟΝΟ κατά τον Ιούλιο 2025.

Κατά τα τον κ. Μητρόπουλος, “από τα ανωτέρω στοιχεία, συνεπώς, συνάγεται ότι τον Ιούλιο 2025 με μερική και εκ περιτροπής απασχόληση εργάζονται 146.430 άνθρωποι, αφού οι νεοπροσληφθέντες είναι 142.225 και οι εκ μετατροπής 4.205. Έτσι αποδεικνύεται ότι η μερική και η εκ περιτροπής εργασία κυριαρχούν δυστυχώς στην ελληνική αγορά εργασίας.

Η έκρηξη των απολύσεων, σε συνδυασμό με τις χιλιάδες μετατροπές συμβάσεων εργασίας από πλήρη σε μερική και σε εκ περιτροπής απασχόληση, με ή χωρίς τη συναίνεση του εργαζομένου, δημιουργεί ανησυχία και ισχυρούς προβληματισμούς για τους εργαζομένους και τους συνταξιούχους της πατρίδας μας.

Συνεπώς, πλην του υψηλού πληθωρισμού, με τόσο υψηλά ποσοστά μερικής και εκ περιτροπής εργασίας και ταυτόχρονα με μισθούς από τους χαμηλότερους στην ΟΝΕ, δεν μπορούμε να μιλούμε για βελτίωση της οικονομικής θέσης των μισθωτών τού ιδιωτικού τομέα και για ανάπτυξη του κοινωνικού συνόλου, αλλά για βίαιη φτωχοποίηση των εργατοϋπαλλήλων, που αποτελεί σχέδιο βίαιης αναδιανομής τού πλούτου σε βάρος τής Εργατικής Τάξης.

Η ΕΝΥΠΕΚΚ καλεί την κυβέρνηση να ενισχύσει άμεσα την πλήρη και ασφαλισμένη εργασία αφήνοντας μεγαλύτερο έδαφος σε αξιοπρεπείς και αξιοβίωτους μισθούς. Γιατί είναι αυτονόητο ότι, τον Ιούλιο 2025, οι 146.430 εργαζόμενοι με μερική και εκ περιτροπής απασχόληση (142.225 νεοπροσληφθέντες και 4.205 από μετατροπές) με μεικτό μηνιαίο μισθό 450 ευρώ, όχι μόνο δεν προχωρούν στη δημιουργία οικογένειας, αλλά ζουν οι ίδιοι κάτω από τα όρια της φτώχειας.

Υπ’ αυτές τις συνθήκες εργασιακής απορρύθμισης, ασφαλώς, δεν μπορεί να γίνει λόγος για ελεύθερο χρόνο και κοινωνική, συνδικαλιστική και πολιτιστική δράση των Ελλήνων.

Έτσι θα συνεχίζεται η καταστροφή τής εγχώριας εργατικής δύναμης”.

