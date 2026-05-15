Στη ναυτική βάση της Σούδας η Κίμπερλι Γκιλφόιλ (Photos)

Τη ναυτική βάση στη Σούδα της Κρήτης επισκέφθηκε προ ημερών η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ.
Όπως τόνισε σε ανάρτησή της στο Χ: «αυτή η ζωτικής σημασίας βάση συμβάλλει στην περιφερειακή ασφάλεια, στην ετοιμότητα του ΝΑΤΟ και στη σταθερότητα σε ολόκληρη την Ανατολική Μεσόγειο».
Η πρέσβης των ΗΠΑ σημείωσε: «έμεινα έκπληκτη από τις εντυπωσιακές δυνατότητες και επιχειρήσεις που καθιστούν τη βάση της Σούδας απαραίτητη για τους κοινούς στόχους μας στον τομέα της ασφάλειας».
«Ο επαγγελματισμός και η αφοσίωση του αμερικανικού και ελληνικού στρατιωτικού προσωπικού, σε συνδυασμό με την ισχυρή υποστήριξη των τοπικών ελληνικών αρχών και των εταίρων της τοπικής κοινωνίας, αντανακλούν τη βαθιά εμπιστοσύνη και συνεργασία που συνεχίζουν να ενισχύουν τη συμμαχία μας κάθε μέρα», τόνισε η Γκιλφόιλ.
