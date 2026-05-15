Diamond League Σαγκάης: Έκαναν τον Μανόλο… άγαλμα οι διοργανωτές (Photo)

Σε μια συμβολική κίνηση προχώρησαν οι διοργανωτές του Diamond League της Σαγκάης που ξεκινά το Σάββατο (16/05) με αφορμή τη συμμετοχή του Εμμανουήλ Καραλή.

Σε σχετική ανάρτηση στο Instagram πήραν μία φωτογραφία του Μανόλο και με AI τον μεταμόρφωσαν σε αρχαιοελληνικό άγαλμα.



Η αποτύπωση του είναι όντως εντυπωσιακή με τον Εμμανουήλ Καραλή να κλέβει και έτσι την παράσταση, ως αθλητής στην Αρχαία Ελλάδα.



Ο Μανόλο θα ανταγωνιστεί τον για άλλη μια φορά τον φίλο του Μόντο Ντουπλάντις και άλλα μεγάλα ονόματα του αγωνίσματος, στην πρώτη του εμφάνιση στον ανοιχτό στίβο το 2026.

Διαβάστε επίσης:

Σάντσεθ αποθεώνει Γιαμάλ για τη σημαία της Παλαιστίνης – «Ένας ακόμη λόγος για να είμαστε περήφανοι γι’ αυτόν» (videos)

Οργή Ισραήλ κατά Λαμίν Γιαμάλ: «Υποκίνηση μίσους» η παλαιστινιακή σημαία στη φιέστα για το πρωτάθλημα στη Μπαρτσελόνα

Euroleague: Τι θα γίνουν τα εισιτήρια του Παναθηναϊκού για το Final-4

















