Το χαμόγελο του Μανόλο έκλεψε την παράσταση

Μπορεί το Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών να κινείται παραδοσιακά στους ρυθμούς της οικονομίας και των επενδύσεων, όμως χθες ένας άνθρωπος από τον χώρο του αθλητισμού κατάφερε να «σπάσει» τη σοβαρότητα της διοργάνωσης: ο Εμμανουήλ Καραλής, ο γνωστός σε όλους «Μανόλο».

Με το χαρακτηριστικό του χαμόγελο –που δεν τον εγκαταλείπει ποτέ– και μια αφοπλιστική αμεσότητα, ο νεαρός πρωταθλητής έγινε από νωρίς σημείο αναφοράς στους διαδρόμους του Φόρουμ. Ομιλητικός, χαλαρός και πάντα προσιτός, προσέλκυσε το ενδιαφέρον αρκετών συμμετεχόντων, που έσπευσαν να του μιλήσουν ή να φωτογραφηθούν μαζί του.

Δίπλα του βρέθηκε και ο Θοδωρής Παπαλουκάς, ο οποίος κινήθηκε –όπως πάντα– πιο διακριτικά, αλλά δεν πέρασε απαρατήρητος από τους γνώστες του αθλητισμού.

Ωστόσο, ήταν ξεκάθαρο ότι ο «Μανόλο» είχε την τιμητική του. Σε ένα περιβάλλον γεμάτο αριθμούς, στρατηγικές και γεωπολιτικές αναλύσεις, η παρουσία του έφερε μια διαφορετική ενέργεια: πιο ανθρώπινη, πιο φωτεινή, σχεδόν… αποσυμπιεστική.

Και κάπως έτσι, για λίγες ώρες, οι δείκτες και τα deals έδωσαν τη θέση τους σε κάτι πιο απλό: σε ένα χαμόγελο που –όπως σχολίαζαν πολλοί– θύμισε ότι, τελικά, η θετική διάθεση είναι κι αυτή μια μορφή «κεφαλαίου».

