Tα… παραλειπόμενα της παρουσίας του Αλέξη Τσίπρα στους Δελφούς (Video)

Βίντεο, που δείχνει το… παρασκήνιο της επίσκεψης και της ομιλίας του Αλέξη Τσίπρα στο Φόρουμ των Δελφών ανέβασε στο Instagram ο πρώην πρωθυπουργός.

Ο Αλέξης Τσίπρας φαίνεται να φτάνει στον χώρο όπου διεξάγεται το φόρουμ, να συνομιλεί με γνωστούς και φίλους, αλλά και με ανθρώπους που ίσως τον συναντούν για πρώτη φορά.

Χαρακτηριστικός είναι ο διάλογος με πολίτη που τον ενημερώνει ότι έχουν την ίδια ημέρα γενέθλια (28 Ιουλίου) και ο πρώην πρωθυπουργός απαντά χιουμοριστικά «τι λες ρε φίλε, να το προσέξεις αυτό τωρα».

Δε λείπουν και όσοι τον ενθαρρύνουν για το νέο κόμμα που πρόκειται να ανακοινώσει, δηλώνοντας ότι θα τον στηρίξουν, ενώ χαριτολογώντας ο κ. Τσίπρας είπε ότι θα έπρεπε να ονομάσει το κόμμα του «Λάουρα» και όχι «Μαρία»

Ο νοών νοείτω…

Διαβάστε επίσης:

