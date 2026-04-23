Κοβέσι Vs Γεωργιάδης για ρουσφέτι και… job description

Με δηκτικό τρόπο απάντησε στην επιχειρηματολογία πως οι παρεμβάσεις των βουλευτών υπέρ πολιτών ή ψηφοφόρων της περιφέρειάς τους, αποτελεί μέρος της καθημερινής πολιτικής λειτουργίας, η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, Λάουρα Κοβέσι.

Ενώ ο Άδωνις Γεωργιάδης υποστηρίζει ότι «αυτό που κατηγορούμε τους βουλευτές είναι το job description των βουλευτών», η Ευρωπαία Εισαγγελέας Λάουρα Κοβέσι ήταν κατηγορηματική: Όσα περιγράφονται στη σχετική δικογραφία αναγνωρίζονται ως αδικήματα σε όλα τα κράτη-μέλη και «κανείς στον κόσμο δεν θα με πείσει ότι αυτά αποτελούν μέρος της δουλειάς των πολιτικών».

«Ο ΟΠΕΚΕΠΕ είναι συνώνυμο διαφθοράς, νεποτισμού και πελατειακών σχέσεων», δήλωσε σήμερα το πρωί η Λάουρα Κοβέσι σε συζήτηση που είχε με τον δημοσιογράφο Παύλο Τσίμα στο πλαίσιο του 11ου Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών.

«Νομίζω ότι όλος αυτός ο θόρυβος αποτελεί μία προσπάθεια αποπροσανατολισμού της συζήτησης από την ουσία της υπόθεσης. Η ουσία της υπόθεσης δεν είναι ούτε η ανανέωση της θητείας των εντεταλμένων εισαγγελέων που δουλεύουν στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, ούτε τι πιστεύει η Κοβέσι. Η ουσία είναι τι συνέβη με τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τι ευθύνη έχει ο καθένας. Σας θυμίζω τι είπα τον Οκτώβριο, ότι ο ΟΠΕΚΕΠΕ είναι ακρωνύμιο της διαφθοράς, του νεποτισμού και πελατικού κράτους. Πιστεύω βαθιά ότι οι πολίτες στην Ελλάδα βλέπουν πίσω από το νέφος αποπροσανατολιτισμού που επιχειρείται. Για εμένα και τους συναδέλφους μου ως εισαγγελείς, η διαφθορά, η κατάχρηση εξουσίας, η απάτη, η αθέμιτη επιρροή αποτελούν εγκλήματα. Ορίζονται ως εγκλήματα στο ελληνικό δίκαιο, ορίζονται ως εγκλήματα και στα δίκαια σχεδόν όλων των κρατών μελών της ΕΕ. Επομένως, κανένας, μα κανένας στον κόσμο δεν θα μπορέσει να με πείσει πως αυτές οι κατηγορίες είναι μέρος της δουλειάς (part of job description) ενός πολιτικού στην Ελλάδα ή οποιουδήποτε πολιτικού στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κανένας δεν θα με πείσει για κάτι τέτοιο», είπε χαρακτηριστικά.

