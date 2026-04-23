Συνάντηση Μητσοτάκη – Ντομπρόβσκις και… δόση 1,18 δισ. από το Ταμείο Ανάκαμψης

Με… φακελάκι για την εκταμίευση της 7ης δόσης από το Ταμείο Ανάκαμψης και καλά λόγια για την πορεία της ελληνικής οικονομίας μετέβη νωρίτερα στο Μέγαρο Μαξίμου ο Επίτροπος Οικονομίας και Παραγωγικότητας Βάλντις Ντομπρόβσκις, όπου και έγινε δεκτός από τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

Ο Ντομπρόβσκις δήλωσε ότι «πράγματι η Ελλάδα συγκαταλέγεται σήμερα στις ευρωπαϊκές οικονομίες με τις καλύτερες επιδόσεις. Σε αυτό συνέβαλαν επίσης, σε μεγάλο βαθμό, τα κονδύλια της ΕΕ, τα οποία παραμένουν στη χώρα για να στηρίξουν κρίσιμες επενδύσεις και μεταρρυθμίσεις προκειμένου να υλοποιηθούν. Είμαι, λοιπόν, στην ευχάριστη θέση να επιβεβαιώσω σήμερα την 7η πληρωμή στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, ύψους 1,18 δισ. ευρώ».

Συμπλήρωσε, δε, ότι «η Ελλάδα έχει ένα ισχυρό ιστορικό στην εφαρμογή μεταρρυθμίσεων και την αντιμετώπιση των μακροχρόνιων διαρθρωτικών προκλήσεων που αντιμετωπίζει, με εντυπωσιακά αποτελέσματα αν εξετάσει κανείς τόσο την εξέλιξη του χρέους όσο και της ανεργίας. Το ΑΕΠ της Ελλάδας αυξήθηκε κατά περίπου 13,4% σε σύγκριση με το 2018. Το χρέος έχει μειωθεί κατά σχεδόν 43% του ΑΕΠ από το προ-COVID υψηλό του 2018. Η ανεργία επίσης έχει μειωθεί δραστικά από το υψηλό του 28% στα μέσα του 2013 στο 8,4% στο τέλος του περασμένου έτους. Πρόκειται, λοιπόν, για μια αξιοσημείωτη ανάκαμψη από κάθε άποψη».

Από την πλευρά του, ο Κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι «είμαστε αρκετά ικανοποιημένοι από τη συνολική απόδοση της οικονομίας. Συνεχίζουμε να εκπλήσσουμε τους εαυτούς μας ευχάριστα όσον αφορά τα πρωτογενή πλεονάσματα. Αυτό μας παρέχει επίσης κάποιο δημοσιονομικό περιθώριο για στοχευμένα και προσωρινά μέτρα. Χθες ανακοινώσαμε ένα πακέτο μέτρων που εντάσσεται ακριβώς σε αυτή τη λογική. Και ελπίζουμε ότι η κρίση στη Μέση Ανατολή θα εκτονωθεί σχετικά σύντομα και δεν θα χρειαστεί να εμπλακούμε σε περαιτέρω συζητήσεις σχετικά με επιπλέον μέτρα ή μια διαφορετική ευρωπαϊκή προσέγγιση».

Παράλληλα, όμως, τόνισε ότι «η Ελλάδα παραμένει απόλυτα προσηλωμένη στο οικονομικό της πρόγραμμα. Πιστεύω ότι πρέπει να τονιστεί ότι είναι η πρώτη φορά στη μεταδικτατορική ιστορία της χώρας που παρατηρούμε σταθερή μείωση του χρέους μας. Αυτό δεν έχει συμβεί ποτέ στο παρελθόν. Πιστεύω ότι αποτελεί κληρονομιά όχι μόνο για τη δική μας αλλά και για την επόμενη γενιά. Και το επιτυγχάνουμε δημιουργώντας παράλληλα πρωτογενή πλεονάσματα, υγιείς ρυθμούς ανάπτυξης, θέσεις εργασίας και έχοντας καλύτερες επιδόσεις από τις περισσότερες χώρες της Ευρώπης».

