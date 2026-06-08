Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός: Η μάχη του Game 3 στο ΣΕΦ – Σε εξέλιξη ο αγώνας

Με τη σειρά των τελικών της GBL να είναι ισόπαλη 1-1, ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Παναθηναϊκό στο ΣΕΦ.

Στα δύο πρώτα παιχνίδια, μίλησαν οι έδρες. Ο Ολυμπιακός επικράτησε με 82-76 στον πρώτο τελικό στο ΣΕΦ, ενώ ο Παναθηναϊκός νίκησε με 68-58 στον δεύτερο τελικό του Telekom Center. Η σειρά βρίσκεται στο 1-1, με τους νικητές να κάνουν το 2-1 και να βρίσκονται μία ανάσα από την κατάκτηση του τίτλου.

Ο Μπαρτζώκας άφησε εκτός εξάδας τους Χολ και Νιλικίνα και επέστρεψαν όπως στον 1ο τελικό οι Τζόουνς και Γουόρντ. Παράλληλα, εκτός για ακόμη ένα παιχνίδι θα παραμείνει ο Τάιλερ Ντόρσεϊ, που ταλαιπωρείται όλο αυτό το διάστημα από τενοντίτιδα. Οι «πράσινοι» παλεύουν για το «διπλό» στο Φάληρο δίχως τον Τζέντι Όσμαν. Ο Τούρκος small forward ταλαιπωρείται από ενοχλήσεις στη μέση και έτσι δεν θα καταφέρει να αγωνιστεί στο αποψινό ματς, ενώ εκτός εξάδας ξένων έμεινε και ο Κένεθ Φαρίντ. Ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ παίρνει τη θέση του Όσμαν και θα βρίσκεται στη δωδεκάδα του «τριφυλλιού» μετά και την απουσία του από τα δύο πρώτα ματς.

Οι 11 του Ολυμπιακού

Γουόκαπ, Γουόρντ, Λαρεντζάκης, Βεζένκοβ, Παπανικολάου, Νετζήπογλου, Πίτερς, Μιλουτίνοβ, Τζόσεφ, Τζόουνς, Φουρνιέ

Η δωδεκάδα του Παναθηναϊκού

Σορτς, Καλαϊτζάκης, Σλούκας, Χέιζ-Ντέιβις, Ρογκαβόπουλος, Σαμοντούροφ, Γκραντ, Ναν, Ερνανγκόμεθ, Λεσόρ, Τολιόπουλος, Μήτογλου

ΤΕΛΟΣ A’ ΠΕΡΙΟΔΟΥ – ΟΛΥ 27-21 ΠΑΟ

ΤΕΛΟΣ Β’ ΠΕΡΙΟΔΟΥ – ΟΛΥ 47-45 ΠΑΟ

ΣΚΟΡ ΠΕΡΙΟΔΟΥ – ΟΛΥ 20-24 ΠΑΟ

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