Η Κοβέσι έληξε άδοξα την κυβερνητική «στάση»: «Τους Εισαγγελείς τους ορίζουμε εμείς, όποιος διαφωνεί ας πάει στο… Λουξεμβούργο»   

Λίγες μόνο μέρες κράτησε αυτή η περίεργη επιμονή και στάση (ου μην και… «στάση») ορισμένων κυβερνητικών στελεχών – που μπέρδευαν ακόμα και την επίσημη θέση της ίδιας της κυβέρνησης τελικά – σχετικά με το ποιος ορίζει (και ανανεώνει εν προκειμένω) τους Ευρωπαίους Εισαγγελείς στο αντίστοιχο γραφείο της κάθε χώρας.

Την ώρα λοιπόν που αμφισβητείται από υπουργός, όπως ο Άδωνις Γεωργιάδης, το εάν έχει ανανεωθεί ή όχι της Πόπης Παπανδρέου και των άλλων εισαγγελέων που υπηρετούν στο ελληνικό γραφείο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, η Λάουρα Κοβέσι , διαμήνυσε από το Φόρουμ των Δελφών ότι το θέμα έχει λήξει. Πώς; Η ανανέωση έχει γίνει από το Σώμα των Ευρωπαίων Εισαγγελέων και εάν κάποιος διαφωνεί μπορεί να πάει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο στο Λουξεμβούργο και αυτό θα αποφανθεί.

Μάλιστα η επικεφαλής Ευρωπαία Εισαγγελέας, ζήτησε από όλους να δουν ποιος επικρίνει την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και γιατί κάποιος να επιμένει να αλλάξει τους Έλληνες εισαγγελείς.

Είπε χαρακτηριστικά τα εξής: «Έχουμε αυτό στην Ελλάδα σχετικά με την ανανέωση των Ευρωπαίων Εισαγγελέων μας. Αν κάποιος έχει διαφωνία, αν έχει διαφορετική ερμηνεία, υπάρχει μόνο ένας τρόπος. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο εδρεύει στο Λουξεμβούργο. Και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο θα μας πει ποιος έχει δίκιο σε αυτή τη διαφωνία. Για μένα, ο κανονισμός είναι πολύ σαφής. Θα εξηγήσω τη διαδικασία. Όταν ορίζεται ένας Ευρωπαίος Εισαγγελέας οι εθνικές αρχές κάνουν μια πρόταση. Με βάση αυτή την πρόταση, ο Ευρωπαίος Εισαγγελέας πρότεινε στο Σώμα της Εισαγγελίας την ανάθεση. Διορίζει τον εισαγγελέα. Ακριβώς αυτό συνέβη και με όλους τους Έλληνες συναδέλφους μας. Μετά από πέντε χρόνια, σύμφωνα με τον κανονισμό, αυτός ο εισαγγελέας που έχει ήδη οριστεί και εργάζεται, αν αυτός ο εισαγγελέας κάνει εξαιρετική δουλειά και έκαναν σπουδαία δουλειά, το Κολλέγιο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας ανανεώνει την εντολή. Ανανεώνουμε την εντολή δύο Ελλήνων εισαγγελέων μαζί με σχεδόν περισσότερους από 100 Ευρωπαίους εισαγγελείς σε άλλα 22 κράτη μέλη. Αυτό είναι αδιαμφισβήτητο γιατί για εμάς, είναι πολύ σαφές. Αυτό δεν αμφισβητείται».

Και επέμεινε με τρόπο, που δεν αφήνει κανένα περιθώριο αμφισβήτησης.

«Δεν είναι μια μάχη, δεν είναι διαφορετική ερμηνεία. Δεν πρόκειται για διαφορετικές απόψεις μεταξύ του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου και κάποιου στην Ελλάδα. Όχι. Αν κάποιος πιστεύει ότι το Κολλέγιο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας δεν πήρε τη σωστή απόφαση, πηγαίνετε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο στο Λουξεμβούργο και αμφισβητήστε αυτήν την απόφαση. Αν όχι, δεν υπάρχει λόγος. Δεν υπάρχει κανένας λόγος. Και σε αυτό το πλαίσιο, είναι σημαντικό να πούμε ότι αυτοί οι δύο συνάδελφοι που εργάζονταν για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έκαναν εξαιρετική δουλειά. Είναι εξαιρετικοί εισαγγελείς. Ποιος είναι ο λόγος να μην ανανεωθεί η θητεία τους; Γιατί; Ποιος έχει συμφέρον οι εισαγγελείς που εργάζονται στην υπόθεση Τεμπών στην υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ να μην ανανεωθούν;».

Ερωτηθείσα ποιος έχει συμφέρον να απομακρυνθούν οι δύο εισαγγελείς που χειρίζονται υποθέσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, η Κοβέσι αρκέστηκε σε ένα ρητορικό ερώτημα: «Έκαναν εξαιρετική δουλειά. Ποιος είναι ο λόγος να μην ανανεωθεί η θητεία τους;» και εξήγησε ότι η παρέμβαση του Αρείου Πάγου είναι απλώς διοικητικού χαρακτήρα.

Τι σημαίνουν όλα αυτά; Πολύ απλά ότι δεν έχει κανένα νόημα η όλη συζήτηση που ξεκίνησε κατ΄πα ένα περίεργο τρόπο από την επιμονή και την ατυχή έμπνευση ορισμένων κυβερνητικων να δημιουργήσουν εντυπώσεις.

Διαβάστε επίσης

Το σχόλιο της Κοβέσι για τους πολιτικούς που προκάλεσε το γέλιο του κοινού στο Φόρουμ των Δελφών (video)

Η Le Parisien κάνει λόγο για σενάρια μεταφοράς ελληνικών Mirage στην Ουκρανία με αντάλλαγμα σύγχρονα Rafale

Επιμένει ο Άδωνις Γεωργιάδης στον… ανένδοτο για Κοβέσι: «Όσο μας το επιτρέπει, έχουμε ακόμη Δημοκρατία» (video)