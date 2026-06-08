Ραφήνα: Πλοίο έκοψε στα δύο τον βόρειο λιμενοβραχίονα μετά από πρόσκρουση – Απαγορεύτηκε ο απόπλους

Στον βόρειο λιμενοβραχίονα του λιμανιού της Ραφήνας προσέκρουσε επιβατηγό-οχηματαγωγό πλοίο το απόγευμα της Δευτέρας.

Σύμφωνα με ενημέρωση του λιμενικού, το Andros King προσέκρουσε κατά τη διαδικασία πρόσδεσης στο λιμάνι, ενώ εκτελούσε το προγραμματισμένο δρομολόγιο Μύκονος-Τήνος-Άνδρος με 283 επιβάτες.

Σύμφωνα με το irafina.gr, η πρόσκρουση ήταν ιδιαίτερα ισχυρή, με αποτέλεσμα να προκληθούν σοβαρές ζημιές στον λιμενοβραχίονα, ο οποίος φέρεται να κόπηκε στα δύο από τη σύγκρουση.

Από την πρόσκρουση δεν προκλήθηκε περιβαλλοντική ρύπανση και δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς επιβατών, ενώ απαγορεύτηκε ο απόπλους του πλοίου, προκειμένου να ελεγχθεί το αξιόπλοό του.

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