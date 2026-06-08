Ραφήνα: Πλοίο έκοψε στα δύο τον βόρειο λιμενοβραχίονα μετά από πρόσκρουση – Απαγορεύτηκε ο απόπλους

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Στον βόρειο λιμενοβραχίονα του λιμανιού της Ραφήνας προσέκρουσε επιβατηγό-οχηματαγωγό πλοίο το απόγευμα της Δευτέρας.
Σύμφωνα με ενημέρωση του λιμενικού, το Andros King προσέκρουσε κατά τη διαδικασία πρόσδεσης στο λιμάνι, ενώ εκτελούσε το προγραμματισμένο δρομολόγιο Μύκονος-Τήνος-Άνδρος με 283 επιβάτες.
Σύμφωνα με το irafina.gr, η πρόσκρουση ήταν ιδιαίτερα ισχυρή, με αποτέλεσμα να προκληθούν σοβαρές ζημιές στον λιμενοβραχίονα, ο οποίος φέρεται να κόπηκε στα δύο από τη σύγκρουση.
Από την πρόσκρουση δεν προκλήθηκε περιβαλλοντική ρύπανση και δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς επιβατών, ενώ απαγορεύτηκε ο απόπλους του πλοίου, προκειμένου να ελεγχθεί το αξιόπλοό του.
Διαβάστε επίσης:
Νέος σεισμός 3,5 Ρίχτερ στη Ρόδο
Έγκλημα στη Ρόδο: Σκότωσε τον φίλο του που τον φιλοξενούσε – Με μαχαίρι μετά από καβγά
Λάρισα: Στη φυλακή μέλος της οικογένειας Βιλανάκη, εντοπίστηκε στην αυλή του σπιτιού του πιστόλι
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.