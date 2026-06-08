search
ΤΡΙΤΗ 09.06.2026 00:18
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

08.06.2026 22:38

Ραφήνα: Πλοίο έκοψε στα δύο τον βόρειο λιμενοβραχίονα μετά από πρόσκρουση – Απαγορεύτηκε ο απόπλους

08.06.2026 22:38
rafina zimia limani – new

Στον βόρειο λιμενοβραχίονα του λιμανιού της Ραφήνας προσέκρουσε επιβατηγό-οχηματαγωγό πλοίο το απόγευμα της Δευτέρας.

Σύμφωνα με ενημέρωση του λιμενικού, το Andros King προσέκρουσε κατά τη διαδικασία πρόσδεσης στο λιμάνι, ενώ εκτελούσε το προγραμματισμένο δρομολόγιο Μύκονος-Τήνος-Άνδρος με 283 επιβάτες.

Σύμφωνα με το irafina.gr, η πρόσκρουση ήταν ιδιαίτερα ισχυρή, με αποτέλεσμα να προκληθούν σοβαρές ζημιές στον λιμενοβραχίονα, ο οποίος φέρεται να κόπηκε στα δύο από τη σύγκρουση.

Από την πρόσκρουση δεν προκλήθηκε περιβαλλοντική ρύπανση και δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς επιβατών, ενώ απαγορεύτηκε ο απόπλους του πλοίου, προκειμένου να ελεγχθεί το αξιόπλοό του.

Διαβάστε επίσης:

Νέος σεισμός 3,5 Ρίχτερ στη Ρόδο

Έγκλημα στη Ρόδο: Σκότωσε τον φίλο του που τον φιλοξενούσε – Με μαχαίρι μετά από καβγά

Λάρισα: Στη φυλακή μέλος της οικογένειας Βιλανάκη, εντοπίστηκε στην αυλή του σπιτιού του πιστόλι 





google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
netaniaxou – trump 88- new
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ αρνείται ότι ο Νετανιάχου τον αγνόησε: «Αν του πω να κάνει κάτι, το κάνει – Είμαστε κοντά σε συμφωνία» – Το παρασκήνιο

la dolofonia
ΚΟΣΜΟΣ

Οικογενειακή τραγωδία στο Λος Άντζελες: Πατέρας σκότωσε τους 10χρονους δίδυμους γιους του και αυτοκτόνησε (Videos)

rodos dolofonia kalithies – new
ΕΛΛΑΔΑ

Έγκλημα στη Ρόδο: Σκότωσε με μαχαιριά στην καρωτίδα τον 63χρονο φίλο του – Η ασήμαντη αφορμή για τον καβγά

ataman fwnes
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

H αποβολή Αταμάν και τα παράπονα Γιαννακόπουλου για διαιτησία και συνθήματα στο ΣΕΦ: «Η ντροπή έχει πάψει να ντρέπεται»

trump kennedy center
ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Το Κέντρο Κένεντι αφαίρεσε το όνομα του Τραμπ από τον ιστότοπό του

Δείτε όλες τις ειδήσεις
alexiou-new
LIFESTYLE

Χάρις Αλεξίου: «Δεν είναι απλό πράγμα για μένα μετά από 50 χρόνια να μη μπορώ να τραγουδήσω…»

tsimitselis-new
LIFESTYLE

Τσιμιτσέλης: «Έμαθα ότι σταματάει το Όπου υπάρχει Ελλάδα» - «Δεν έχω υπάρξει πιο μαϊντανός στη ζωή μου» (Video)

prostimo_troxaia_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Πόσο είναι το πρόστιμο αν οδηγούμε με σαγιονάρες - Τι λέει ο ΚΟΚ

areios_pagos
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Άρειος Πάγος: Παράνομοι οι τόκοι, αλλά όχι τα λεφτά πίσω – Έρχεται κύμα αγωγών κατά τραπεζών και servicers

Alexis-Tsipras
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέος πάγος Τσίπρα σε ΣΥΡΙΖΑ παρά τη στήριξη από Φάμελλο: Καμία συνεργασία με κόμματα - Μήνυμα για τα ψηφοδέλτια 

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 09.06.2026 00:15
netaniaxou – trump 88- new
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ αρνείται ότι ο Νετανιάχου τον αγνόησε: «Αν του πω να κάνει κάτι, το κάνει – Είμαστε κοντά σε συμφωνία» – Το παρασκήνιο

la dolofonia
ΚΟΣΜΟΣ

Οικογενειακή τραγωδία στο Λος Άντζελες: Πατέρας σκότωσε τους 10χρονους δίδυμους γιους του και αυτοκτόνησε (Videos)

rodos dolofonia kalithies – new
ΕΛΛΑΔΑ

Έγκλημα στη Ρόδο: Σκότωσε με μαχαιριά στην καρωτίδα τον 63χρονο φίλο του – Η ασήμαντη αφορμή για τον καβγά

1 / 3