Λάρισα: Στη φυλακή μέλος της οικογένειας Βιλανάκη, εντοπίστηκε στην αυλή του σπιτιού του πιστόλι 

Τον δρόμο για τη φυλακή πήρε 46χρονος μέλος της οικογένειας Βιλανάκη, που εμπλέκεται σε απάτες και εκβιασμούς.

Ο 46χρονος συνελήφθη στην οικία του στη Γιαννούλη Λάρισας από μέλη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οικονομικού Εγκλήματος, σύμφωνα με το onlarissa.

Οι αστυνομικοί εντόπισαν στην οικία του και συγκεκριμένα στο χώρο ψησταριάς πιστόλι με φυσίγγια.

Στο πλαίσιο της επιχείρησης χρησιμοποιήθηκε ακόμη και εκσκαφέας προκειμένου να ελεγχθεί εξονυχιστικά το σύνολο του εξωτερικού χώρου της κατοικίας.

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