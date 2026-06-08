Καλλιθέα: «Θέλαμε να αγοράσουμε έπιπλα, νομίζαμε ότι είναι τρελός» – Η εκδοχή των νεαρών Αιγύπτιων που δέχθηκαν επίθεση από οδοντίατρο

Κατάστημα με έπιπλα υποστηρίζουν ότι ήθελαν να επισκεφτούν οι δύο νεαροί Αιγύπτιοι που δέχθηκαν άγρια επίθεση από οδοντίατρο στην Καλλιθέα.

Οι δύο νεαροί έχουν παραδώσει τα κινητά τους στις αρχές και αναμένεται να εξεταστούν, ώστε να διαπιστωθεί, αν, πράγματι, έβγαζαν φωτογραφίες το σπίτι του 55χρονου οδοντιάτρου.

«Μετακομίσαμε πριν από λίγες ημέρες στην Καλλιθέα και έψαχνα έπιπλα και διάφορες συσκευές. Όταν φτάσαμε στο μαγαζί που μας είχε υποδείξει ο συγκάτοικος μου για να πάρουμε τα έπιπλα ήταν κλειστό. Τον κάλεσα βίντεοκλήση στις 11 παρά τέταρτο, δείχνοντας το μαγαζί, γιατί δεν ξέρω ελληνικά. Δεν μπορούσα να καταλάβω, αν θα άνοιγε ή όχι. Μιλήσαμε γύρω στα 2,5 λεπτά. Μου είπε να φύγουμε για λίγο και να ξαναγυρίσουμε μήπως άνοιγε πιο μεσημέρι. Επιστρέψαμε ξανά γύρω στις 12.00. Φύγαμε και περπατήσαμε στη στάση του λεωφορείου για να πάμε σπίτι μας», κατέθεσε ο ένας Αιγύπτιος.

Για τον 55χρονο οδοντίατρο είπε ότι πίστευαν πως είναι τρελός. «Μπροστά από το φαρμακείο δεχθήκαμε επίθεση στην πλάτη από έναν άνδρα με ρόπαλο. Νομίζαμε πως πρόκειται για τρελο. Χτύπησε πρώτα τον φίλο μου στο λαιμό. Επειδή είναι μοναχοπαίδι, δεν ήθελα να τον σκοτώσει. Έβαλα μπροστά το χέρι μου για να τον προστατεύσω. Τότε ο άνδρας πήρε κάτι μεγάλο και ξεκίνησε να με χτυπάει με μανία στο κεφάλι και τα πλευρά».

Στην επίθεση συμμετείχαν και άλλα άτομα

Ο νεαρός υποστήριξε ότι στην επίθεση συμμετείχαν και άλλα άτομα. «Θυμάμαι ότι δέχθηκα κλωτσιές και από άλλα άτομα. Μετά λιποθύμησα».

‘Εχουν λήξει τα χαρτιά τους

Η δικηγόρος των Αιγύπτιων διευκρίνισε ότι τα χαρτιά τους έχουν λήξει, αλλά δεν εισήλθαν στην χώρα παράνομα και έκανε λόγο για σοβαρές παραλείψεις από την αστυνομία. «Δεν έχει ποινικό παρελθόν. Η μόνη του σήμανση είναι για παράνομη είσοδο στη χώρα και μετά έβγαλε».

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