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08.06.2026 17:45

Ισχυρός σεισμός στην Εύβοια: Ανησυχία και δεκάδες μετασεισμοί μετά τα 5,2 Ρίχτερ 

08.06.2026 17:45
seismos-dafnousa

Έντονη σεισμική δραστηριότητα καταγράφεται από εχθές, Κυριακή 7/6, στη βόρεια Εύβοια, με συνεχείς δονήσεις που έχουν προκαλέσει αναστάτωση στους κατοίκους. Η ισχυρότερη εξ αυτών έφτασε τα 5,2 Ρίχτερ, με τον σεισμό να γίνεται αισθητός σε μεγάλο τμήμα της χώρας, ακόμη και στην Αττική.

Οι επιστήμονες εκτιμούν ότι η συγκεκριμένη δόνηση πιθανότατα ήταν ο κύριος σεισμός της ακολουθίας, στοιχείο που είναι καθησυχαστικό για την εξέλιξη του φαινομένου.

Την ίδια στιγμή, οι κάτοικοι παραμένουν σε επιφυλακή εκφράζοντας έντονη ανησυχία, ενώ ζημιές που έχουν καταγραφεί σε κατοικίες αποτυπώνουν την ένταση των δονήσεων.

Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλούν βίντεο από κάμερες ασφαλείας σε σπίτια και καταστήματα, στα οποία καταγράφεται η στιγμή της ισχυρής σεισμικής δόνησης.

Η εξέλιξη της σεισμικής ακολουθίας στην περιοχή

Σύμφωνα με τους ειδικούς, η σεισμική δραστηριότητα στην περιοχή του Προκοπίου εξελίσσεται ομαλά, ενώ τα τοπικά ρήγματα χαρακτηρίζονται περιορισμένης δυναμικότητας και δεν θεωρούνται ικανά να δώσουν ισχυρότερο γεγονός.

Η ακολουθία ξεκίνησε με σεισμό 4,8 Ρίχτερ, που σημειώθηκε την Κυριακή 6 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Προκοπίου και προκάλεσε έντονη αναστάτωση. Ακολούθησε νέα δόνηση 4,3 Ρίχτερ, πριν εκδηλωθεί ο ισχυρότερος σεισμός των 5,2 Ρίχτερ, ο οποίος προκάλεσε κατολισθήσεις και ζημιές σε κτίρια. Μέχρι το πρωί της Δευτέρας, 8/6, είχαν καταγραφεί πάνω από 110 μετασεισμοί.

«Με βάση το ιστορικό της περιοχής, αλλά και τα γνωστά ρήγματα που έχουμε καταγράψει και χαρτογραφήσει κοντά στο Προκόπι, η περιοχή αυτή δίνει σεισμούς εκεί κοντά στο 5 – 5,5 το πολύ», ανέφερε ο Αθανάσιος Γκανάς, διευθυντής ερευνών γεωδυναμικού ινστιτούτου Αθηνών.

Οι επιστήμονες σημειώνουν ότι το καλό σενάριο είναι να μην έχουν ενεργοποιηθεί τα ρήγματα του βόρειου Ευβοϊκού, τα οποία θα μπορούσαν να δώσουν μεγαλύτερης έντασης σεισμικά γεγονότα. Παράλληλα, οι Αρχές συνιστούν ψυχραιμία και προσοχή.

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