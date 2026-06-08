Μήνυση Πλατινί κατά του Τζιάνι Ινφαντίνο για «συκοφαντική καταγγελία»

Ο Μισέλ Πλατινί κατέθεσε τη Δευτέρα (8/6) μήνυση κατά του προέδρου της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, για «συκοφαντική καταγγελία» και «άσκηση αθέμιτης επιρροής», στην αντεπίθεσή του για την υπόθεση που το 2015 διέκοψε την πορεία του προς την κορυφή του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, σύμφωνα με ανακοίνωση που διαβιβάστηκε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP).

Η μήνυση, η οποία στρέφεται επίσης κατά δύο πρώην στελεχών της FIFA, συνοδεύεται από δήλωση παράστασης πολιτικής αγωγής και ως εκ τούτου «θα οδηγήσει στον ορισμό ανακριτή», διευκρίνισε ο άλλοτε «θρύλος» της εθνικής Γαλλίας.

Ο Πλατινί είχε καταθέσει δύο απλές μηνύσεις το 2018 και το 2021 για την ίδια υπόθεση, αρχικά για συκοφαντική καταγγελία κατά αγνώστων και στη συνέχεια για άσκηση αθέμιτης επιρροής κατά του Τζιάνι Ινφαντίνο. Αμφότερες διαβιβάστηκαν στις ελβετικές δικαστικές αρχές: η πρώτη κρίθηκε παραγεγραμμένη, ενώ η δεύτερη τέθηκε στο αρχείο τον περασμένο Οκτώβριο.

Παράλληλα, ο τρεις φορές κάτοχος της Χρυσής Μπάλας θα κινήσει αστική διαδικασία ευθύνης κατά της παγκόσμιας ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας, «προκειμένου να αποζημιωθεί για το σύνολο των ζημιών» που συνδέονται με «τις μεθοδεύσεις που χρησιμοποιήθηκαν για να αποτραπεί η εκλογή του στην προεδρία της FIFA το 2015», όπως εξηγεί.

«Δεν πρόκειται να αφήσω ήσυχους αυτούς που μου έκαναν κακό», είχε δηλώσει τον περασμένο Μάρτιο στο RMC, αναφερόμενος στην υπόθεση απάτης που οδήγησε στην πτώση του, πριν καταλήξει στην οριστική αθώωσή του από την ελβετική Δικαιοσύνη τον Αύγουστο του 2025.

Ο Μισέλ Πλατινί θεωρεί ότι ο Τζιάνι Ινφαντίνο, ο οποίος υπήρξε το δεξί του χέρι στην UEFA, καθώς και ο πρώην νομικός διευθυντής της FIFA, Μάρκο Βίλιγκερ, και ο πρώην πρόεδρος της επιτροπής ελέγχου της FIFA, Ντομένικο Σκάλα, «εργάστηκαν για να τον απομακρύνουν από την κούρσα για την προεδρία» της οργάνωσης, μέσω «εντελώς αβάσιμων κατηγοριών».

Η αποκάλυψη, το φθινόπωρο του 2015, μιας πληρωμής ύψους δύο εκατομμυρίων ελβετικών φράγκων (1,8 εκατ. ευρώ) που είχε καταβάλει η FIFA στον Γάλλο τέσσερα χρόνια νωρίτερα, προκάλεσε μια σειρά πειθαρχικών και ποινικών διαδικασιών, ακριβώς τη στιγμή που ο Πλατινί φαινόταν να βρίσκεται στην ιδανική θέση για να αναλάβει την ηγεσία της FIFA.

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