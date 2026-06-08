Μουντιάλ 2026: ΗΠΑ, Καναδάς και Μεξικό σε συναγερμό για τη μεγαλύτερη πρόσκληση ασφαλείας

Τη μεγαλύτερη πρόκληση στον τομέα της ασφάλειας αντιμετωπίζουν οι τρεις διοργανώτριες χώρες του Μουντιάλ 2026, οπότε εντείνουν τη συνεργασία τους σε πρωτοφανή επίπεδα, λόγω της πολυπλοκότητα της διοργάνωσης, τη γεωγραφική της έκταση και τις σύγχρονες απειλές ασφαλείας

Κεντρικό ρόλο διαδραματίζει η ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ αστυνομικών, συνοριακών και αντιτρομοκρατικών υπηρεσιών, ενώ έχουν δημιουργηθεί κοινά κέντρα επιχειρήσεων για την παρακολούθηση και την άμεση αντιμετώπιση πιθανών κινδύνων.

Παράλληλα, έχουν πραγματοποιηθεί κοινές ασκήσεις ετοιμότητας για σενάρια που περιλαμβάνουν τρομοκρατικές επιθέσεις, χρήση εκρηκτικών μηχανισμών, απειλές από μη επανδρωμένα αεροσκάφη και περιστατικά μαζικού πανικού σε χώρους συγκέντρωσης φιλάθλων. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται και στην κυβερνοασφάλεια, καθώς οι αρχές επιδιώκουν να προστατεύσουν κρίσιμα συστήματα υποδομών, δίκτυα επικοινωνίας και τις ηλεκτρονικές πλατφόρμες εισιτηρίων από πιθανές ψηφιακές επιθέσεις.

ΗΠΑ, Καναδάς και Μεξικό συνεργάζονται για τη δημόσια τάξη

Στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου θα διεξαχθεί ο μεγαλύτερος αριθμός αγώνων, περισσότεροι από 400 οργανισμοί επιβολής του νόμου συμμετέχουν στον σχεδιασμό και την υλοποίηση των μέτρων ασφαλείας. Ομοσπονδιακές, πολιτειακές και τοπικές αρχές συνεργάζονται στενά, ενώ έχουν ήδη αναπτυχθεί προηγμένα συστήματα ανίχνευσης και εξουδετέρωσης drones. Αυξημένοι έλεγχοι προβλέπονται όχι μόνο στα γήπεδα, αλλά και σε ξενοδοχεία αποστολών, αεροδρόμια, σταθμούς μεταφορών και οργανωμένες ζώνες φιλάθλων.

Στον Καναδά, η ομοσπονδιακή κυβέρνηση έχει διαθέσει περίπου 145 εκατομμύρια δολάρια Καναδά για την ενίσχυση της δημόσιας ασφάλειας. Τα κονδύλια αυτά θα αξιοποιηθούν για την ενδυνάμωση των αστυνομικών δυνάμεων, τη διαχείριση μεγάλων συγκεντρώσεων κόσμου και την αναβάθμιση των υποδομών ασφαλείας στις πόλεις που θα φιλοξενήσουν αγώνες. Παράλληλα, οι καναδικές αρχές βρίσκονται σε συνεχή επικοινωνία με τις αντίστοιχες υπηρεσίες των ΗΠΑ και του Μεξικού για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων και τον έλεγχο των συνόρων.

Το Μεξικό, από την πλευρά του, έχει ανακοινώσει την ανάπτυξη περίπου 100.000 στελεχών ασφαλείας, μεταξύ των οποίων αστυνομικοί, στρατιωτικοί και ιδιωτικό προσωπικό φύλαξης. Οι προσπάθειες επικεντρώνονται κυρίως στις πόλεις του Μεξικού, Γουαδαλαχάρα και Μοντερέι, όπου θα διεξαχθούν οι αναμετρήσεις. Οι αρχές δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στην πρόληψη περιστατικών που σχετίζονται με το οργανωμένο έγκλημα, διασφαλίζοντας παράλληλα την ομαλή διεξαγωγή των αγώνων και την προστασία των επισκεπτών.

Στο εσωτερικό των γηπέδων θα εφαρμοστεί ενιαίος κανονισμός ασφαλείας της FIFA. Όλοι οι θεατές θα υπόκεινται σε αυστηρούς ελέγχους πριν από την είσοδό τους, ενώ θα ισχύει η πολιτική των διαφανών τσαντών για την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη επιθεώρηση προσωπικών αντικειμένων. Απαγορεύεται η μεταφορά όπλων, εκρηκτικών, καπνογόνων, συσκευών λέιζερ, drones και άλλων αντικειμένων που θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των παρευρισκομένων. Επιπλέον, οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα να αρνηθούν την είσοδο ή να απομακρύνουν οποιοδήποτε άτομο θεωρηθεί απειλή για τη δημόσια τάξη.

Πρόκληση και οι… υψηλές θερμοκρασίες

Ωστόσο, οι προκλήσεις δεν περιορίζονται μόνο στην ασφάλεια. Οι υψηλές θερμοκρασίες που αναμένονται σε αρκετές πόλεις των Ηνωμένων Πολιτειών και του Μεξικού έχουν οδηγήσει στη λήψη ειδικών μέτρων προστασίας της υγείας των φιλάθλων. Στα γήπεδα και στις γύρω περιοχές θα λειτουργούν σταθμοί ενυδάτωσης, ψυχόμενες ζώνες ξεκούρασης, ανεμιστήρες υψηλής ισχύος και συστήματα ψεκασμού νερού, ενώ έχουν προβλεφθεί ειδικά πρωτόκολλα για την αντιμετώπιση περιστατικών θερμικής εξάντλησης.

Με περισσότερες ομάδες, περισσότερους αγώνες και εκατομμύρια θεατές να αναμένονται σε ολόκληρη τη Βόρεια Αμερική, το Μουντιάλ του 2026 αποτελεί μια τεράστια οργανωτική πρόκληση. Οι τρεις διοργανώτριες χώρες επιδιώκουν να αποδείξουν ότι η διεθνής συνεργασία, η τεχνολογία και ο προσεκτικός σχεδιασμός μπορούν να εγγυηθούν την ασφαλή διεξαγωγή της κορυφαίας ποδοσφαιρικής διοργάνωσης του πλανήτη, σε ένα περιβάλλον που γίνεται ολοένα και πιο απαιτητικό από πλευράς ασφάλειας.

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