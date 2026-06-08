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08.06.2026 12:24

Αταμάν: «Αν μας επιτραπεί να παίξουμε σύμφωνα με τους κανόνες του μπάσκετ, θα είμαστε πρωταθλητές»

08.06.2026 12:24
ataman pao osfp

Λίγες ώρες έμειναν για το τζάμπολ του τρίτου τελικού της φετινής Stoiximan GBL ανάμεσα σε Παναθηναϊκό AKTOR και Ολυμπιακό, στο ΣΕΦ, με τη σειρά να είναι στο 1-1.

Μιλώντας σε τουρκικό Μέσο, ο Εργκίν Αταμάν τόνισε ότι αν η διαιτησία είναι δίκαιη, ο Παναθηναϊκός θα είναι ο Πρωταθλητής Ελλάδας.

«Σεβόμαστε την ομάδα του πρωταθλητή της EuroLeague, Ολυμπιακού, αλλά βρισκόμαστε σε καλύτερη θέση. Αν μας επιτραπεί να παίξουμε σύμφωνα με τους κανόνες του μπάσκετ, θα είμαστε πρωταθλητές. Η μόνη μας προσδοκία είναι η δίκαιη και ισότιμη διαιτησία» ανέφερε, μεταξύ άλλων.

Σημειώνεται ότι η συμμετοχή του Κώστα Σλούκα στο Game 3 των τελικών μεταξύ Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού θα κριθεί τελευταία στιγμή, καθώς έβγαλε μέρος της προπόνησης της Κυριακής (7/6).

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