Αταμάν: «Αν μας επιτραπεί να παίξουμε σύμφωνα με τους κανόνες του μπάσκετ, θα είμαστε πρωταθλητές»

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Λίγες ώρες έμειναν για το τζάμπολ του τρίτου τελικού της φετινής Stoiximan GBL ανάμεσα σε Παναθηναϊκό AKTOR και Ολυμπιακό, στο ΣΕΦ, με τη σειρά να είναι στο 1-1.
Μιλώντας σε τουρκικό Μέσο, ο Εργκίν Αταμάν τόνισε ότι αν η διαιτησία είναι δίκαιη, ο Παναθηναϊκός θα είναι ο Πρωταθλητής Ελλάδας.
«Σεβόμαστε την ομάδα του πρωταθλητή της EuroLeague, Ολυμπιακού, αλλά βρισκόμαστε σε καλύτερη θέση. Αν μας επιτραπεί να παίξουμε σύμφωνα με τους κανόνες του μπάσκετ, θα είμαστε πρωταθλητές. Η μόνη μας προσδοκία είναι η δίκαιη και ισότιμη διαιτησία» ανέφερε, μεταξύ άλλων.
Σημειώνεται ότι η συμμετοχή του Κώστα Σλούκα στο Game 3 των τελικών μεταξύ Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού θα κριθεί τελευταία στιγμή, καθώς έβγαλε μέρος της προπόνησης της Κυριακής (7/6).
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