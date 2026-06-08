Αταμάν: «Αν μας επιτραπεί να παίξουμε σύμφωνα με τους κανόνες του μπάσκετ, θα είμαστε πρωταθλητές»

Λίγες ώρες έμειναν για το τζάμπολ του τρίτου τελικού της φετινής Stoiximan GBL ανάμεσα σε Παναθηναϊκό AKTOR και Ολυμπιακό, στο ΣΕΦ, με τη σειρά να είναι στο 1-1.

Μιλώντας σε τουρκικό Μέσο, ο Εργκίν Αταμάν τόνισε ότι αν η διαιτησία είναι δίκαιη, ο Παναθηναϊκός θα είναι ο Πρωταθλητής Ελλάδας.

«Σεβόμαστε την ομάδα του πρωταθλητή της EuroLeague, Ολυμπιακού, αλλά βρισκόμαστε σε καλύτερη θέση. Αν μας επιτραπεί να παίξουμε σύμφωνα με τους κανόνες του μπάσκετ, θα είμαστε πρωταθλητές. Η μόνη μας προσδοκία είναι η δίκαιη και ισότιμη διαιτησία» ανέφερε, μεταξύ άλλων.

Σημειώνεται ότι η συμμετοχή του Κώστα Σλούκα στο Game 3 των τελικών μεταξύ Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού θα κριθεί τελευταία στιγμή, καθώς έβγαλε μέρος της προπόνησης της Κυριακής (7/6).

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