Basket League: Αποκλεισμός ενός μήνα σε Γιαννακόπουλο, Λεπενιώτη – Πρόστιμο σε Μπαρτζώκα και δημόσια παροχή συγγνώμης για τη συμπεριφορά του

Ποινή απαγόρευσης εισόδου στα γήπεδα για έναν μήνα επιβλήθηκε στους Δημήτρη Γιαννακόπουλο και Νίκο Λεπενιώτη από τον αθλητικό δικαστή του ΕΣΑΚΕ για τα γεγονότα του δεύτερου τελικού της Stoiximan GBL, ενώ τιμωρήθηκαν και με πρόστιμα 30.000 και 20.000 ευρώ αντίστοιχα.

Αντίθετα, δεν υπήρξε τιμωρία της έδρας του Παναθηναϊκού, που τιμωρήθηκε με πρόστιμο 4.000 ευρώ, ενώ δεν τιμωρήθηκε και ο Γιώργος Μπαρτζώκας, αν και καλείται να απολογηθεί για τη συμπεριφορά του και να πληρώσει πρόστιμο 10.000 ευρώ.

Αναλυτικά οι αποφάσεις είναι οι εξής:

«Επιβάλλεται στην ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ AKTOR): α) χρηματικό πρόστιμο τριών χιλιάδων (3.000,00) ευρώ για την πειθαρχική παράβαση της εκφοράς υβριστικών συνθημάτων που δεν είχαν αποδέκτες φυσικά πρόσωπα και που δε συνιστούν προσβολή εθνικών συμβόλων & β) χρηματικό πρόστιμο χιλίων (1.000,00) ευρώ, για επεισόδια μέσα στο γήπεδο αλλά έξω από τον αγωνιστικό χώρο (κερκίδες, αποδυτήρια κλπ.), τα ανωτέρω παραπτώματα έλαβαν χώρα κατά τη διάρκεια του αγώνα με τη ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΑΕ)που διεξήχθη στις 05.06.2026».

1. Επιβάλλεται στον Γιώργο Μπαρτζώκα, προπονητή της ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΑΕ), για πράξεις που συνιστούν δυσφήμιση του αθλήματος, κατά τον αγώνα του Πρωταθλήματος Α1 Εθνικής Κατηγορίας 2025-2026, με την ομάδα της ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ AKTOR), που διεξήχθη την 05.06.2026, α) αυστηρή έγγραφη επίπληξη, β) δημόσια ρητή ανάκληση των δυσφημιστικών του εκφράσεων και παροχή συγγνώμης στον φίλαθλο κόσμο για τη συμπεριφορά του εντός προθεσμίας μίας (1) ημέρας από τη δημοσίευση της παρούσας με παράλληλη ανακοίνωση στον Τύπο, γ) χρηματικό πρόστιμο ύψους δέκα χιλιάδων (10.000,00) ευρώ.

2. Επιβάλλεται στον Νικόλαο Λεπενιώτη, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και Γενικό Διευθυντή της ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΑΕ), για πράξεις που συνιστούν δυσφήμιση του αθλήματος, κατά τον αγώνα του Πρωταθλήματος Α1 Εθνικής Κατηγορίας 2025-2026, με την ομάδα της ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ AKTOR), που διεξήχθη την 05.06.2026, α) απαγόρευση εισόδου σε όλα τα γήπεδα προσωρινά για έναν (1) μήνα και β) χρηματικό πρόστιμο είκοσι χιλιάδων (20.000,00) ευρώ.

3. Επιβάλλεται στην ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΑΕ), α) αυστηρή έγγραφη επίπληξη και χρηματικό πρόστιμο ύψους τριάντα χιλιάδων (30.000,00) ευρώ, για τις ως άνω πράξεις του προπονητή και β) αυστηρή έγγραφη επίπληξη και χρηματικό πρόστιμο ύψους πενήντα χιλιάδων (50.000,00) ευρώ, για τις ως άνω πράξεις του μέλους του Δ.Σ. της.

Επιβάλλεται στον Δημήτριο Γιαννακόπουλο, ιδιοκτήτη της ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (δ.τ. ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ AKTOR) για το πειθαρχικό παράπτωμα της πράξης που συνιστά δυσφήμιση του αθλήματος, τελεσθείσας καθ’ υποτροπή, κατά τον αγώνα του Πρωταθλήματος Α1 Εθνικής Κατηγορίας 2025-2026, με την ομάδα της ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΑΕ), που διεξήχθη την 05.06.2026: α) αυστηρή έγγραφη επίπληξη, β) απαγόρευση εισόδου σε όλα τα γήπεδα προσωρινά για έναν (1) μήνα και γ) χρηματικό πρόστιμο τριάντα χιλιάδων (30.000,00) ευρώ.

Επιβάλλεται στην ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ AKTOR) αυστηρή έγγραφη επίπληξη και χρηματικό πρόστιμο ύψους σαράντα τεσσάρων χιλιάδων (44.000,00) ευρώ, για την ως άνω πράξη του ιδιοκτήτη της που τελέστηκε καθ’ υποτροπή.

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