Όταν οι ΗΠΑ φιλοξένησαν ξανά Μουντιάλ: Τραγωδίες και σκάνδαλα που σημάδεψαν την διοργάνωση του 1994

Οι ΗΠΑ είχαν φιλοξενήσει το Μουντιάλ του 1994 και ετοιμάζονται να κάνουν το ίδιο σε τέσσερις ημέρες. Εκείνο το Μουντιάλ σημαδεύτηκε από πολλά γεγονότα, εντός και εκτός αγωνιστικού χώρου.

Μέσα στο χορτάρι φυσικά, εκείνο το χαμένο πέναλτι του Ρομπέρτο Μπάτζιο στον τελικό (ο πρώτος που κρίθηκε στην ιστορία από την διαδικασία των πέναλτι), έμελλε να μείνει στην ιστορία.

Αλλά η προσωπική τραγική στιγμή του Ιταλού στράικερ, δεν ήταν τίποτα μπροστα σε άλλες υποθέσεις που σημάδεψαν με αρνητικό τρόπο την διοργάνωση.

Η δολοφονία του Εσκομπάρ

Ένα αυτογκόλ στοίχησε τη ζωή σε έναν ποδοσφαιριστή. Ο Αντρές Εσκομπάρ κατά λάθος έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του στο ματς με τις ΗΠΑ, όπου ητττήθηκαν με 2-1, αποτέλεσμα που τους άφησε εκτός φάσης των «16».

Η Κολομβία πήγαινε στην διοργάνωση ως ένα από τα μεγάλα φαβορί, αλλά ο Εσκομπάρ πλήρωσε με τη ζωή του τον αποκλεισμό καθώς τα κυκλώματα στοιχηματισμού τον δολοφόνησαν 10 ημέρες μετά το τέλος της διοργάνωσης.

Το ντόπινγκ του Μαραντόνα

Ο Ντιέγκο Μαραντόνα έπαιξε για τελευταία φορά σε Μουντιάλ στα γήπεδα των ΗΠΑ. Κατά τη διάρκεια ελέγχου ντόπινγκ, βρέθηκε θετικός στην εφεδρίνη και η εικόνα με την νοσοκόμα που τον συνοδεύει εκτός γηπέδου πριν το παιχνίδι με τη Νιγηρία, έχει μείνει χαραγμένη στη μνήμη των ποδοσφαιρόφιλων.

Η σφαγή του Λάφινσλαντ

Στις 18 Ιουνίου η Ιρλανδία αντιμετωπίζει την Ιταλία και πίσω στην πατρίδα οι παμπ έχουν γεμίσει κόσμο που βλέπει τον αγώνα. Σε μια από αυτές, στο χωριό Λάφισλαντ, την ώρα του γκολ του Χάουτον (που έδωσε και τη νίκη με 1-0 στην Ιρλανδία) οι κάτοικοι ξεσπούν σε πανηγυρισμούς. Δευτερόλεπτα μετά, δύο ένοπλοι εισέβαλαν και άνοιξαν πυρ. Έξι άνθρωποι σκοτώθηκαν και αρκετοί άλλοι τραυματίστηκαν. Η επίθεση αποδόθηκε στην παραστρατιωτική οργάνωση UVF κατά τη διάρκεια των Ταραχών (The Troubles). Η επίθεση έμεινε γνωστή ως η «Σφαγή του Μουντιάλ»

Τραγωδία στον αέρα

Την ίδια ακριβώς ημέρα, στις 18 Ιουνίου 1994, ένα ιδιωτικό λίαρ τζετ μετέφερε Μεξικανούς φιλάθλους προς την Ουάσινγκτον για τον αγώνα Μεξικό–Νορβηγία. Το αεροπλάνο συνετρίβη κατά την προσέγγιση στο αεροδρόμιο Dulles μέσα σε πυκνή ομίχλη. Σκοτώθηκαν και οι 12 επιβαίνοντες (7 ενήλικες και 5 παιδιά).

Η σκιά των καρτέλ

Τα καρτέλ των ναρκωτικών επηρέασαν κατά πολύ, όπως έγινε γνωστό στην πορεία, την απόδοση των Κολομβιανών. Υπήρξαν απειλές τόσο προς τον προπονητή, όσο και σε παίκτες, καθώς έπεφταν τεράστια ποσά στα στοιχήματα για την πορεία της ομάδας. Υπό το καθεστώς τρόμου και στη σκιά της δολοφονίας του Εσκομπάρ, μίλησαν μετά από πολλά χρόνια γι’ αυτό.

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