ΠΕΜΠΤΗ 23.04.2026 16:07
23.04.2026 14:27

Κοβέσι για το αν υπάρχουν κι άλλες υποθέσεις σαν αυτή του ΟΠΕΚΕΠΕ: «Θα ρωτήσω το… μαντείο, είμαστε στους Δελφούς» (video)

kovesi_manteio_delfoi_2304_1920-1080_new

Με χιούμορ απάντησε η Ευρωπαία Εισαγγελέας, Λάουρα Κοβέσι, -κατά τη διάρκεια της συνέντευξής της στο Φόρουμ των Δελφών– σε ερώτηση σχετικά με υποθέσεις διαφθοράς στην Ελλάδα.

Συγκεκριμένα, σε ερώτηση για το εάν υπάρχουν άλλες υποθέσεις σαν αυτή του ΟΠΕΚΕΠΕ που να αφορούν την Ελλάδα, η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας απάντησε με χιούμορ: «ΟΚ, όταν τελειώσουμε αυτή τη συνέντευξη θα πάω να ρωτήσω το Μαντείο. Εξάλλου, βρισκόμαστε στους Δελφούς».

«Είμαι εισαγγελέας για περισσότερα από τριάντα χρόνια. Δεν ξέρω αν αυτό είναι καλό ή κακό. Για εμένα, για τους συναδέλφους μου, ως εισαγγελείς, βλέπουμε διαφθορά, κατάχρηση εξουσίας, απάτη. Αυτά είναι εγκλήματα. Ορίζονται ως έγκλημα στο ελληνικό δίκαιο. Αυτά ορίζονται ως εγκλήματα σχεδόν σε όλα τα άλλα μέλη της ΕΕ. Εντάξει; Λοιπόν, κανείς στον κόσμο δεν θα με πείσει ότι αυτές οι κατηγορίες είναι μέρος της περιγραφής της δουλειάς των πολιτικών εδώ στην Ελλάδα ή κάπου στην ΕΕ. Κανείς δεν θα με πείσει γι’ αυτό», είχε αναφέρει νωρίτερα.

Διαβάστε επίσης:

Η Κοβέσι έληξε άδοξα την κυβερνητική «στάση»: «Τους Εισαγγελείς τους ορίζουμε εμείς, όποιος διαφωνεί ας πάει στο… Λουξεμβούργο»

Το σχόλιο της Κοβέσι για τους πολιτικούς που προκάλεσε το γέλιο του κοινού στο Φόρουμ των Δελφών (video)

Η Le Parisien κάνει λόγο για σενάρια μεταφοράς ελληνικών Mirage στην Ουκρανία με αντάλλαγμα σύγχρονα Rafale

google_news_icon

paxlavi
ΚΟΣΜΟΣ

Περιέλουσαν με σάλτσα τον επίδοξο ηγέτη του Ιράν Ρεζά Παχλαβί στο Βερολίνο (Video)

exarchou
BUSINESS

Αλ. Εξάρχου: «Η ενεργειακή ασφάλεια συνδέεται άμεσα με την εθνική ασφάλεια και γεωπολιτική σταθερότητα»

kovesi-adonis-234
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Κοβέσι Vs Γεωργιάδης για ρουσφέτι και… job description

advert
ADVERTORIAL

«Μουσικά Βραβεία 2025» 10ου Πανελλήνιου Διαγωνισμού Μουσικής – Διοργάνωσης Ομίλου για την UNESCO Τεχνών, Λόγου & Επιστημών Ελλάδος

ypex
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Διπλωματικές πηγές σε Τουρκία για την ελληνοϊσραηλινή συμμαχία: Δεν χρειαζόμαστε την έγκριση τρίτων κρατών

benitez pao
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

«Χρυσό διαζύγιο» Παναθηναϊκού-Μπενίτεθ: Οι ρήτρες, τα εκατομμύρια και η επόμενη μέρα

kalxthu
ΚΑΛΧΑΣ

Γαλάζια αναδίπλωση στη Βουλή, υποτονικά για Μητσοτάκη στους Δελφούς, ανυπόμονοι Συριζαίοι και νέα πρόσωπα για Τσίπρα, η λέξη κλειδί για το κόμμα  Καρυστιανού  

dolofonia new
ΕΛΛΑΔΑ

Άγιος Δημήτριος: Πώς δολοφόνησαν τον 25χρονο γιο υψηλόβαθμου αξιωματικού της ΕΛΑΣ - «Έγινε τσακωμός, τον χτύπησαν στην καρδιά», λέει αυτόπτης μάρτυρας

kriti-43xroni-eksot-neo
ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Το ραντεβού θανάτου και η εν ψυχρώ εκτέλεση με μια σφαίρα στο κεφάλι – Σοκάρουν τα στοιχεία για τη δολοφονία της Ελευθερίας Γιακουμάκη

arnaoutoglou
LIFESTYLE

Γρηγόρης Αρναούτογλου: «Λύγισε» στον αέρα με το μήνυμα του γιου του - «Όταν μεγαλώσω θα ήθελα να μοιάσω στον μπαμπά μου» (Video)

paxlavi
exarchou
kovesi-adonis-234
