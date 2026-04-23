Κοβέσι για το αν υπάρχουν κι άλλες υποθέσεις σαν αυτή του ΟΠΕΚΕΠΕ: «Θα ρωτήσω το… μαντείο, είμαστε στους Δελφούς» (video)

Με χιούμορ απάντησε η Ευρωπαία Εισαγγελέας, Λάουρα Κοβέσι, -κατά τη διάρκεια της συνέντευξής της στο Φόρουμ των Δελφών– σε ερώτηση σχετικά με υποθέσεις διαφθοράς στην Ελλάδα.

Συγκεκριμένα, σε ερώτηση για το εάν υπάρχουν άλλες υποθέσεις σαν αυτή του ΟΠΕΚΕΠΕ που να αφορούν την Ελλάδα, η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας απάντησε με χιούμορ: «ΟΚ, όταν τελειώσουμε αυτή τη συνέντευξη θα πάω να ρωτήσω το Μαντείο. Εξάλλου, βρισκόμαστε στους Δελφούς».

«Είμαι εισαγγελέας για περισσότερα από τριάντα χρόνια. Δεν ξέρω αν αυτό είναι καλό ή κακό. Για εμένα, για τους συναδέλφους μου, ως εισαγγελείς, βλέπουμε διαφθορά, κατάχρηση εξουσίας, απάτη. Αυτά είναι εγκλήματα. Ορίζονται ως έγκλημα στο ελληνικό δίκαιο. Αυτά ορίζονται ως εγκλήματα σχεδόν σε όλα τα άλλα μέλη της ΕΕ. Εντάξει; Λοιπόν, κανείς στον κόσμο δεν θα με πείσει ότι αυτές οι κατηγορίες είναι μέρος της περιγραφής της δουλειάς των πολιτικών εδώ στην Ελλάδα ή κάπου στην ΕΕ. Κανείς δεν θα με πείσει γι’ αυτό», είχε αναφέρει νωρίτερα.

Διαβάστε επίσης:

Η Κοβέσι έληξε άδοξα την κυβερνητική «στάση»: «Τους Εισαγγελείς τους ορίζουμε εμείς, όποιος διαφωνεί ας πάει στο… Λουξεμβούργο»

Το σχόλιο της Κοβέσι για τους πολιτικούς που προκάλεσε το γέλιο του κοινού στο Φόρουμ των Δελφών (video)

Η Le Parisien κάνει λόγο για σενάρια μεταφοράς ελληνικών Mirage στην Ουκρανία με αντάλλαγμα σύγχρονα Rafale