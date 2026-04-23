Στο στόχαστρο ο Σκέρτσος: Μύδροι εναντίον του από Βορίδη, Πέτσα και Μπούγα

Στο στόχαστρο βουλευτών της ΝΔ βρίσκεται πλέον… ανοιχτά ο υπουργός Επικρατείας, Άκης Σκέρτσος, με αφορμή την ανάρτησή του στην οποία έκανε λόγο περί «πελατειακού κράτους» μεταξύ πολιτών και βουλευτών.

Μιλώντας στον ρ/σ Παραπολιτικά FM, ο Στέλιος Πέτσας σχολιάζοντας την επίμαχη ανάρτηση, δήλωσε ότι «είμαι αναφανδόν υπέρ του σταυρού προτίμησης, νομίζω ότι είναι η πιο δημοκρατική διαδικασία. Δεν πιστεύω ότι το θέμα του πελατειακού κράτους ή του ρουσφετολογικού ενδεχομένως προσανατολισμού που έχουν πολλοί οφείλεται στη νομοθετική εξουσία, αλλά σε έναν συνδυασμό πραγμάτων στο πολιτικό μας σύστημα, στο οποίο πρωτίστως ευθύνεται η εκτελεστική εξουσία. Καλό είναι πριν κάνουμε αφορισμούς, να έχουμε σκεφτεί λίγο τι έχουμε πράξει εμείς οι ίδιοι. […] Είναι καλύτερο να πράττουμε παρά να μιλάμε γι’ αυτό το θέμα και να αντιμετωπίζουμε τις παθογένειες. Το να το φορτώνουμε στη νομοθετική εξουσία και τους βουλευτές είναι λάθος».

Στον ίδιο ραδιοφωνικό σταθμό, ο Μάκης Βορίδης ήταν εξίσου αιχμηρός, λέγοντας ότι «εγώ ήμουν με πολίτες χθες το βράδυ μετά τη ψηφοφορία στη Βουλή, δεν ήμουν στο σπίτι, ακούω τα αιτήματα των πολιτών και αυτό γίνεται κάθε μέρα. Το να συζητήσουμε όσοι τριβόμαστε χρόνια με τον κοινοβουλευτισμό, μπορεί να γίνει, αλλά κάποιοι των οποίων η νομιμοποίηση προέρχεται από τον πρωθυπουργό, του οποίου η κυβέρνηση αντλεί νομιμοποίηση από τους βουλευτές, δεν μπορούν να ανοίγουν έτσι συζητήσεις, δεν μπορούν να ασκούν έτσι κριτική».

Προσέθεσε, δε, ότι «το ζήτημα βρίσκεται στο χώρο της πολιτικής δεοντολογίας, αλλιώς θα ασκήσω κριτική εγώ και αλλιώς κάποιος που δεν βρίσκεται σε αυτήν τη βαθμίδα. Το 41% το έφερε ο πρωθυπουργός, αλλά και όλοι οι άνθρωποι και τα στελέχη μας που διεκδίκησαν την ψήφο του λαού. Χάρη στην κοινοβουλευτική πλειοψηφία, στηρίζεται η κυβέρνηση. Κάποιος που απολαμβάνει την εμπιστοσύνη αυτών των ανθρώπων, σε αυτούς που μάχονται και είναι στο ρινγκ λασπωμένοι, μπαρουτοκαπνισμένοι και μερικοί τραυματισμένοι καλό είναι να μην κάνει κριτική αφ’ υψηλού, εμείς μεταξύ μας μπορούμε να την κάνουμε».

Επίσης, ο υφυπουργός Δικαιοσύνης, Γιάννης Μπούγας, υπογράμμισε ότι «όποιος δεν έχει διεκδικήσει το σταυρό του ψηφοφόρου δύσκολα αντιλαμβάνεται το πως αυτός κερδίζεται, από την άλλη πλευρά όμως δεν θέλω να πάω και στην άλλη όχθη και να ισχυριστώ ότι δεν έχει αίσθηση του τι συμβαίνει στην κοινωνία και το πως διαμορφώνεται η σχέση εκλογέα και βουλευτή ένας υπουργός ακόμη κι αν δεν έχει διεκδικήσει τον σταυρό και είναι εξωκοινοβουλευτικός».

