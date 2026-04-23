ΠΕΜΠΤΗ 23.04.2026 16:07
23.04.2026 15:17

Ο Τσίπρας και η… Μαρία: Το βάσανο με το όνομα του νέου κόμματος και η… Καρυστιανού με την αντιπολιτική 

Στο χιούμορ το έριξε ο Αλέξης Τσίπρας για να ξεφύγει από την αιφνιδιαστική ερώτηση που του έκανε η δημοσιογράφος Μαρία Νικόλτσιου στο Φόρουμ των Δελφών για το όνομα του νέου κόμματος, που ετοιμάζει.

«Όσο το σκέφτομαι, με βασανίζει η ιδέα μήπως το πούμε… Μαρία, όλα στην ώρα τους» απάντησε ο πρώην πρωθυπουργός για να δεχθεί δεύτερο αιφνιδιασμό από την δημοσιογράφο, η οποία βρήκε αφορμή από το όνομα… Μαρία όχι για να σκεφτεί τον εαυτό της, αλλά την… Καρυστιανού!  

Εκεί ο Τσίπρας πιο σοβαρά, αφού ομολόγησε πρώτα ότι η φαντασία του δεν είναι τόσο μεγάλη όσο της δημοσιογράφου.

Είπε ότι κινήσεις για δημιουργία κομμάτων οφείλονται στην κρίση του πολιτικού συστήματος και αναγνώρισε το δικαίωμα όλων να αναλαμβάνουν τέτοιες πρωτοβουλίες. Σημείωσε όμως με εμφανή διάθεση κριτικής ότι δεν πρέπει να πιστέψουμε ότι περάσαμε σε μία εποχή που δεν έχουν αξία οι ιδέες και οι προτάσεις. Υπάρχει ο κίνδυνος της αντιπολιτικής είπε, δίνοντας και μία άλλη διάσταση στην απόρριψη του αντισυστημισμού.

