search
ΠΕΜΠΤΗ 23.04.2026 12:28
search
MENU CLOSE
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

23.04.2026 11:04

Ερωτήματα για την επίθεση Καρυστιανού σε Κοβέσι και ο πιθανός ρόλος της Γρατσία  

23.04.2026 11:04
karystianou

Ακόμα προσπαθούν να καταλάβουν πολλοί συγγενείς θυμάτων των Τεμπών, αλλά ακόμα και άνθρωποι που παρακολουθούν με θετικό τρόπο τις κινήσεις της Μαρίας Καρυστιανού για νέο κόμμα, την επίθεση που εξαπέλυσε το βράδυ της Τετάρτης στην Ευρωπαία Εισαγγελέα Λάουρα Κοβέσι.

Η σχετική ανάρτηση έγινε μάλιστα λίγο πριν τα μεσάνυχτα, που είναι και το πρώτο περίεργο γεγονός στην όλη ιστορία. Τι περίμενε άραγε η κυρία Καρυστιανού ολόκληρη τη μέρα και ενώ η Κοβέσι ήταν στην Αθήνα από το πρωί, και έφτασε να κάνει την ανάρτηση την άγρια νύχτα;

Αλλά το πιο σημαντικό είναι το εξής, όπως λένε: Είναι δυνατόν την ώρα που εναντίον της Κοβέσι στρέφεται με τον ένα ή τον άλλο τρόπο η μισή κυβέρνηση, να πράττει το ίδιο και η Καρυστιανού;

Και μόνο το ότι η Καρυστιανού εμφανίζεται να συμπλέει, έστω σε επίπεδο εντυπώσεων με βουλευτές της ΝΔ όπως η Βούλτεψη και άλλοι, δεν είναι το καλύτερο μήνυμα, σημειώνουν.

Και κάτι επί της ουσίας, προσθέτουν οι άνθρωποι με βασικές νομικές γνώσεις: Έχει άδικο, λένε, η Καρυστιανού όταν ισχυρίζεται πως η Κοβέσι μπορούσε να παρακάμψει το άρθρο 86 στη δικογραφία των Τεμπών και ότι είχε διαφορετικό χειρισμό στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ακριβώς τον ίδιο χειρισμό έκανε: Όταν εντόπισε εμπλοκή υπουργών, ζήτησε την ενεργοποίηση του ελληνικού νόμου περί ευθύνης υπουργών.

Το θέμα βέβαια έχει κι άλλη πτυχή: Αν αυτή η παρέμβαση της Καρυστιανού ήταν… επιρροή της Μαρίας Γρατσία. Διότι αν ήταν επιρροή της Γρατσία θα υπάρχουν και πάλι… αλλαγές στον περίγυρο των στελεχών, που ετοιμάζουν το νέο κόμμα.  

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
posidonas-sintrivani
ΚΟΣΜΟΣ

scarface-epavli-10
REAL ESTATE

embolio
ΥΓΕΙΑ

pentagon_new
ΚΟΣΜΟΣ

xapia-new
ΥΓΕΙΑ

Δείτε όλες τις ειδήσεις
benitez pao
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

kalxthu
ΚΑΛΧΑΣ

dolofonia new
ΕΛΛΑΔΑ

kriti-43xroni-eksot-neo
ΕΛΛΑΔΑ

karamanlis-78234
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 23.04.2026 12:28
posidonas-sintrivani
ΚΟΣΜΟΣ

Φλωρεντία: Τουρίστρια σκαρφάλωσε στο Συντριβάνι του Ποσειδώνα για να πιάσει τα… γεννητικά του όργανα και προκάλεσε ζημιά 5.000 ευρώ!

scarface-epavli-10
REAL ESTATE

«Scarface»: Πωλείται η θρυλική έπαυλη για 237 εκατ. δολάρια – Η σύνδεση με τον Νίξον (Photos)

embolio
ΥΓΕΙΑ

ΕΕ: Εγκρίθηκε το πρώτο συνδυαστικό εμβόλιο για γρίπη και COVID-19

1 / 3