Ερωτήματα για την επίθεση Καρυστιανού σε Κοβέσι και ο πιθανός ρόλος της Γρατσία  

Ακόμα προσπαθούν να καταλάβουν πολλοί συγγενείς θυμάτων των Τεμπών, αλλά ακόμα και άνθρωποι που παρακολουθούν με θετικό τρόπο τις κινήσεις της Μαρίας Καρυστιανού για νέο κόμμα, την επίθεση που εξαπέλυσε το βράδυ της Τετάρτης στην Ευρωπαία Εισαγγελέα Λάουρα Κοβέσι.

Η σχετική ανάρτηση έγινε μάλιστα λίγο πριν τα μεσάνυχτα, που είναι και το πρώτο περίεργο γεγονός στην όλη ιστορία. Τι περίμενε άραγε η κυρία Καρυστιανού ολόκληρη τη μέρα και ενώ η Κοβέσι ήταν στην Αθήνα από το πρωί, και έφτασε να κάνει την ανάρτηση την άγρια νύχτα;

Αλλά το πιο σημαντικό είναι το εξής, όπως λένε: Είναι δυνατόν την ώρα που εναντίον της Κοβέσι στρέφεται με τον ένα ή τον άλλο τρόπο η μισή κυβέρνηση, να πράττει το ίδιο και η Καρυστιανού;

Και μόνο το ότι η Καρυστιανού εμφανίζεται να συμπλέει, έστω σε επίπεδο εντυπώσεων με βουλευτές της ΝΔ όπως η Βούλτεψη και άλλοι, δεν είναι το καλύτερο μήνυμα, σημειώνουν.

Και κάτι επί της ουσίας, προσθέτουν οι άνθρωποι με βασικές νομικές γνώσεις: Έχει άδικο, λένε, η Καρυστιανού όταν ισχυρίζεται πως η Κοβέσι μπορούσε να παρακάμψει το άρθρο 86 στη δικογραφία των Τεμπών και ότι είχε διαφορετικό χειρισμό στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ακριβώς τον ίδιο χειρισμό έκανε: Όταν εντόπισε εμπλοκή υπουργών, ζήτησε την ενεργοποίηση του ελληνικού νόμου περί ευθύνης υπουργών.

Το θέμα βέβαια έχει κι άλλη πτυχή: Αν αυτή η παρέμβαση της Καρυστιανού ήταν… επιρροή της Μαρίας Γρατσία. Διότι αν ήταν επιρροή της Γρατσία θα υπάρχουν και πάλι… αλλαγές στον περίγυρο των στελεχών, που ετοιμάζουν το νέο κόμμα.

Διαβάστε επίσης:

Ευχές Δένδια σε Στρατό και Πεζικό

Επιμένει ο Φλωρίδης για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία: «Έκφραση ραγιαδισμού»

Έφυγε από τη ζωή η σύζυγος του Νίκου Αλιβιζάτου, Γιάννα