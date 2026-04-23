Επιμένει ο Φλωρίδης για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία: «Έκφραση ραγιαδισμού»

Παρακάμπτοντας βολικά τις αντιδράσεις της ίδιας της ελληνικής δικαιοσύνης για τις επιθέσεις από κυβερνητικούς παράγοντες σε βάρος της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, ο υπουργός Δικαιοσύνης κατηγόρησε όσους στηρίζουν τον ευρωπαϊκό θεσμό και τη δράση του στην Ελλάδα, ούτε λίγο ούτε πολύ για ραγιαδισμό.

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ, ο Γιώργος Φλωρίδης είπε χαρακτηριστικά ότι «υπάρχει μια διαμορφωμένη αντίληψη από κάποιους στην Ελλάδα και ένα μέρος του πολιτικού συστήματος που αποτελεί έκφραση ραγιαδισμού: θα έρθουν οι ξένοι να μας κάνουν ντα και να μας εξυγιάνουν, επειδή εμείς δεν μπορούμε. […] Θέλουν να δημιουργήσουν την εικόνα ότι οι ελληνικές δικαστικές αρχές δεν μπορούν να τα φέρουν σε πέρας».

Ο υπουργός, μάλιστα, προσέθεσε, ότι «ανακοινώθηκε πριν λίγες μέρες διθυραμβικά ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία χειρίζεται υποθέσεις που ξεπερνούν τα 2 δισ. σε ζημιά υποτίθεται. Όταν βγήκαν τα συνολικά αποτελέσματα για το τι ελέγχει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στις ευρωπαϊκές χώρες, πόσα ήταν αυτά; 68 δισ. στις άλλες χώρες. Κι εμείς εδώ θεωρηθήκαμε κάτι εξαιρετικό. Είμαστε όμως ένα πολύ μικρό μέρος».

Πάντως, για να τα λέμε όλα, και τα 2 δισ. δεν τα λες ψιλά…

