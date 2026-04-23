Επιμένει ο Φλωρίδης για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία: «Έκφραση ραγιαδισμού»

Παρακάμπτοντας βολικά τις αντιδράσεις της ίδιας της ελληνικής δικαιοσύνης για τις επιθέσεις από κυβερνητικούς παράγοντες σε βάρος της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, ο υπουργός Δικαιοσύνης κατηγόρησε όσους στηρίζουν τον ευρωπαϊκό θεσμό και τη δράση του στην Ελλάδα, ούτε λίγο ούτε πολύ για ραγιαδισμό.
Μιλώντας στον ΣΚΑΪ, ο Γιώργος Φλωρίδης είπε χαρακτηριστικά ότι «υπάρχει μια διαμορφωμένη αντίληψη από κάποιους στην Ελλάδα και ένα μέρος του πολιτικού συστήματος που αποτελεί έκφραση ραγιαδισμού: θα έρθουν οι ξένοι να μας κάνουν ντα και να μας εξυγιάνουν, επειδή εμείς δεν μπορούμε. […] Θέλουν να δημιουργήσουν την εικόνα ότι οι ελληνικές δικαστικές αρχές δεν μπορούν να τα φέρουν σε πέρας».
Ο υπουργός, μάλιστα, προσέθεσε, ότι «ανακοινώθηκε πριν λίγες μέρες διθυραμβικά ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία χειρίζεται υποθέσεις που ξεπερνούν τα 2 δισ. σε ζημιά υποτίθεται. Όταν βγήκαν τα συνολικά αποτελέσματα για το τι ελέγχει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στις ευρωπαϊκές χώρες, πόσα ήταν αυτά; 68 δισ. στις άλλες χώρες. Κι εμείς εδώ θεωρηθήκαμε κάτι εξαιρετικό. Είμαστε όμως ένα πολύ μικρό μέρος».
Πάντως, για να τα λέμε όλα, και τα 2 δισ. δεν τα λες ψιλά…
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
