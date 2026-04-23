search
ΠΕΜΠΤΗ 23.04.2026 10:35
search
MENU CLOSE
Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

23.04.2026 08:30

Επιμένει ο Φλωρίδης για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία: «Έκφραση ραγιαδισμού»

FLORIDIS-NEW

Παρακάμπτοντας βολικά τις αντιδράσεις της ίδιας της ελληνικής δικαιοσύνης για τις επιθέσεις από κυβερνητικούς παράγοντες σε βάρος της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, ο υπουργός Δικαιοσύνης κατηγόρησε όσους στηρίζουν τον ευρωπαϊκό θεσμό και τη δράση του στην Ελλάδα, ούτε λίγο ούτε πολύ για ραγιαδισμό.

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ, ο Γιώργος Φλωρίδης είπε χαρακτηριστικά ότι «υπάρχει μια διαμορφωμένη αντίληψη από κάποιους στην Ελλάδα και ένα μέρος του πολιτικού συστήματος που αποτελεί έκφραση ραγιαδισμού: θα έρθουν οι ξένοι να μας κάνουν ντα και να μας εξυγιάνουν, επειδή εμείς δεν μπορούμε. […] Θέλουν να δημιουργήσουν την εικόνα ότι οι ελληνικές δικαστικές αρχές δεν μπορούν να τα φέρουν σε πέρας».

Ο υπουργός, μάλιστα, προσέθεσε, ότι «ανακοινώθηκε πριν λίγες μέρες διθυραμβικά ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία χειρίζεται υποθέσεις που ξεπερνούν τα 2 δισ. σε ζημιά υποτίθεται. Όταν βγήκαν τα συνολικά αποτελέσματα για το τι ελέγχει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στις ευρωπαϊκές χώρες, πόσα ήταν αυτά; 68 δισ. στις άλλες χώρες. Κι εμείς εδώ θεωρηθήκαμε κάτι εξαιρετικό. Είμαστε όμως ένα πολύ μικρό μέρος».

Πάντως, για να τα λέμε όλα, και τα 2 δισ. δεν τα λες ψιλά…

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
famellos tsipras 2
tourismos-new
DENDIAS_AGIOS_GEORGIOS
tsipras lamia 88- new
train 2 new
Δείτε όλες τις ειδήσεις
benitez pao
kriti-43xroni-eksot-neo
dolofonia new
kalxthu
karamanlis-78234
Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

1 / 3