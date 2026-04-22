15 γαλάζιοι σε πηγαδάκι – «σεμινάριο» με Βορίδη μετά την ψηφοφορία 

Τα της επόμενης μέρας, μετά την άρση ασυλίας, εξηγούσε ο Μάκης Βορίδης σε πηγαδάκι – «σεμινάριο» με 15 γαλάζιους βουλευτές στο Περιστύλιο της Βουλής, μετά την ψηφοφορία στην Ολομέλεια. Ανάμεσά τους και ορισμένοι εκ των ερευνώμενων από την ευρωπαϊκή εισαγγελία.

Εξηγούσε λοιπόν στους συνομιλητές του πως σε όσους ασκηθεί ποινική δίωξη, οι εκλογές θα τους βρουν με την ιδιότητα του κατηγορουμένου. «Ο χρόνος δεν επαρκεί για τη διεκπεραίωση, εφόσον ασκηθεί ποινική δίωξη, θα ακολουθήσει η προανάκριση, η απολογία, η σύνταξη του κατηγορητηρίου κτλ», φέρεται να είπε.

Δημοσιογράφοι που εντόπισαν το πηγαδάκι και πλησίασαν τον ρώτησαν για τη στάση του στην ψηφοφορία παρά τις επιφυλάξεις που είχε εκφράσει. «Ζύγισα την επιθυμία των βουλευτών, όχι όμως ελαφρά τη καρδία» απάντησε, συμπληρώνοντας σκωπτικά «Έχω ένα μαύρο σημειωματάριο κακών πράξεων, θα πάω τώρα να το συμπληρώσω…».

Για τις επιθέσεις στην ευρωπαϊκή εισαγγελία είπε πως τώρα δεν είναι τώρα η κατάλληλη ώρα, καθώς προέχει να ξεκαθαρίσει το τοπίο για τις υποθέσεις των 13.

Διαβάστε επίσης:

