ΤΕΤΑΡΤΗ 22.04.2026 19:31
22.04.2026 18:53

15 γαλάζιοι σε πηγαδάκι – «σεμινάριο» με Βορίδη μετά την ψηφοφορία 

22.04.2026 18:53
Τα της επόμενης μέρας, μετά την άρση ασυλίας, εξηγούσε ο Μάκης Βορίδης σε πηγαδάκι – «σεμινάριο» με 15 γαλάζιους βουλευτές στο Περιστύλιο της Βουλής, μετά την ψηφοφορία στην Ολομέλεια. Ανάμεσά τους και ορισμένοι εκ των ερευνώμενων από την ευρωπαϊκή εισαγγελία.

Εξηγούσε λοιπόν στους συνομιλητές του πως σε όσους ασκηθεί ποινική δίωξη, οι εκλογές θα τους βρουν με την ιδιότητα του κατηγορουμένου. «Ο χρόνος δεν επαρκεί για τη διεκπεραίωση, εφόσον ασκηθεί ποινική δίωξη, θα ακολουθήσει η προανάκριση, η απολογία, η σύνταξη του κατηγορητηρίου κτλ», φέρεται να είπε.

Δημοσιογράφοι που εντόπισαν το πηγαδάκι και πλησίασαν τον ρώτησαν για τη στάση του στην ψηφοφορία παρά τις επιφυλάξεις που είχε εκφράσει. «Ζύγισα την επιθυμία των βουλευτών, όχι όμως ελαφρά τη καρδία» απάντησε, συμπληρώνοντας σκωπτικά «Έχω ένα μαύρο σημειωματάριο κακών πράξεων, θα πάω τώρα να το συμπληρώσω…».

Για τις επιθέσεις στην ευρωπαϊκή εισαγγελία είπε πως τώρα δεν είναι τώρα η κατάλληλη ώρα, καθώς προέχει να ξεκαθαρίσει το τοπίο για τις υποθέσεις των 13.

Διαβάστε επίσης:

Άρσεις ασυλίας: Ποιοι απείχαν από την ψηφοφορία στη Βουλή – Ποιοι «γαλάζιοι» βουλευτές δεν έδωσαν το παρών

H Νοτοπούλου έστειλε επιστολική ψήφο για τις άρσεις ασυλίας, αλλά η γραμματεία της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ τα έκανε… μαντάρα

Προσωπική επίθεση Βούλτεψη στην Κοβέσι με αφορμή την… καταγωγή της – «Εγώ δεν θέλω δικαιοσύνη Τσαουσέσκου στην Ελλάδα»

Δείτε live τη συζήτηση Μητσοτάκη – Κόστα στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών

Γκιλφόιλ: «Όταν Αμερικανοί και Έλληνες στέκονται μαζί δεν υπάρχει όριο σε αυτά που μπορούμε να πετύχουμε»

Μη χάσετε το «Ποντίκι» που κυκλοφορεί την Πέμπτη 23 Απριλίου

Συνάντηση Πιερρακάκη – Κοβέσι στην ΑΑΔΕ για τα τελωνεία

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

15 γαλάζιοι σε πηγαδάκι – «σεμινάριο» με Βορίδη μετά την ψηφοφορία 

Ο Ράφα δεν μένει πια εδώ: Προς διαζύγιο Παναθηναϊκός και Μπενίτεθ – Η ήττα από τον Ολυμπιακό αποτέλεσμα ή καταλύτης της ρήξης;

Το ΕΑΠ... «καθαρίζει» τον Μαρκόπουλο: Έχει πτυχίο στον Ελληνικό Πολιτισμό

Τέλος για τις κάρτες αναλήψεων από ATM: Το νέο ευρωπαϊκό μοντέλο με το PSD3 για smartphones, digital wallets και NFC

Τα… δικαστικά της ΝΔ και ο Βορίδης, ένα γκάλοπ ό,τι να ναι, οι εκτός τόπου ιδέες Σιακαντάρη, ο Αρβανίτης και ο Καβάφης, η έγνοια του Σχοινά

Πακέτο 8 νέων μέτρων ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός - Καλύπτει οικογένειες, αγρότες, συνταξιούχους, οφειλέτες και ενοικιαστές

ΤΕΤΑΡΤΗ 22.04.2026 19:29
Δείτε live τη συζήτηση Μητσοτάκη – Κόστα στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών

Γκιλφόιλ: «Όταν Αμερικανοί και Έλληνες στέκονται μαζί δεν υπάρχει όριο σε αυτά που μπορούμε να πετύχουμε»

Μη χάσετε το «Ποντίκι» που κυκλοφορεί την Πέμπτη 23 Απριλίου

