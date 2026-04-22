Προσωπική επίθεση Βούλτεψη στην Κοβέσι με αφορμή την… καταγωγή της – «Εγώ δεν θέλω δικαιοσύνη Τσαουσέσκου στην Ελλάδα»

Σε ευθεία προσωπική επίθεση κατά της Ευρωπαίας Εισαγγελέως Λάουρα Κοβέσι, η οποία κατάγεται από τη Ρουμανία, προχώρησε η βουλευτής της ΝΔ Σοφία Βούλτεψη με αναφορές που σχετίζονται με την καταγωγή της.

Η κα Βούλτεψη ανέλαβε το… καθήκον αποδόμησης της Ευρωπαίας αξιωματούχου που φαίνεται να έχει στριμώξει «στα σκοινιά» τη γαλάζια ΚΟ και με τη… γνωστή ψύχραιμη ματιά που τη διακρίνει, είπε πως η Κοβέσι «προέρχεται από μια χώρα η οποία δεν έχει παράδοση στη διάκριση των εξουσιών».

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ για την Κοβέσι η κα Βούλτεψη είπε: «Προέρχεται από μία χώρα η οποία, το ξαναλέω, δεν έχει παράδοση στη διάκριση των εξουσιών, γι’ αυτό και προσπάθησε να πετύχει ανανέωση εκτός δικαστικού συμβουλίου, όπως έγινε στη δική της πατρίδα προχθές, μέσω του εαυτού της. Θα ήθελα η Ευρωπαϊκή Ένωση να είχε τοποθετήσει σε αυτήν την πρώτη εισαγγελία έναν εισαγγελέα από τη Γαλλία, που ξέρει τον Μοντεσκιέ και ξέρει ότι δεν μπορεί να ανακατεύεται και να λέει ότι παραβίασε τον νόμο σου που λέει δικαστικό συμβούλιο. Άμα παίρνεις από τον Τσαουσέσκου… Είναι πολύ πρόσφατα αυτά στη Ρουμανία, θέλει πολύ χρόνο για να συνέλθει.

«Επί Τσαουσέσκου είχε τα παιδιά να ρουφιανεύουν τους γονείς τους μέσα στο σπίτι τους»

Στην συνέχεια συνέχισε την επίθεση προς την Λάρουσα Κοβέσι παρομοιάζοντας την υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ και τις δικογραφίες σε 13 «γαλάζιους βουλευτές» με αυτή της Novartis: «Λέω το εξής, follow the money, να ακολουθήσει το χρήμα. Εδώ έχουμε δεδομένα σαν την Novartis, αντί να δικαστούν αυτοί που έκαναν τις συνταγογραφήσεις, έψαχναν τον Πικραμένο. Αν μου φέρει κάποιον από το ΠΑΣΟΚ που πήρε ένα τηλέφωνο και ένας αγρότης πήρε 190,87 ευρώ, θα πω “παιδιά χαλαρώστε, γιατί δεν είναι έτσι τα πράγματα”. Έχει κρεμάσει στα μανταλάκι τον Βέμπερ, αθωώθηκε, δύο χρόνια τον βασάνιζε, δεν βρέθηκαν στοιχεία. Έχει τσακωθεί με την Ιρλανδία».

«Εγώ δεν θέλω δικαιοσύνη Τσαουσέσκου στην Ελλάδα. Όταν έπεσε το καθεστώς Τσαουσέσκου είχε 500.000 σεκουριτάτες (η Κρατική Υπηρεσία Ασφαλείας) και είχε και τα παιδιά να ρουφιανεύουν τους γονείς τους μέσα στο σπίτι τους. Αυτά δεν φεύγουν από μέσα σου. Αυτοί οι 500.000 κάπου πήγανε, κάπου χωθήκανε», κατέληξε η κα Βούλτεψη.

Διαβάστε επίσης:

Όταν ο Ράμα ζήτησε συγγνώμη από τον Μητσοτάκη για την εμφάνισή του

Υπό «γαλάζια» χειροκροτήματα ο Καραμανλής στη Βουλή

Ο Κυρανάκης αποκάλυψε συνομιλία ανάμεσα στον Παρασύρη του ΠΑΣΟΚ με τον Ζερβό του ΟΠΕΚΕΠΕ: «Είναι παράτυπο, θα βρω τον μπελά μου»