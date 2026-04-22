Υπό «γαλάζια» χειροκροτήματα ο Καραμανλής στη Βουλή

Την άρση της ασυλίας του, προκειμένου να καθαρίσει το όνομά του «μία και καλή» όπως είπε, ζήτησε ο Κώστας Αχιλλέα Καραμανλής, αν και το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ δεν είναι η μόνη υπόθεση που βαραίνει την περίπτωσή του αλλά κυρίως η υπόθεση των Τεμπών.

Εν τούτοις χειροκροτήθηκε και ο ίδιος από τους συναδέλφους τους, όπως και οι υπόλοιποι αναφερόμενοι.

«Είμαι αποφασισμένος να καθαρίσω το όνομά μου μία και καλή, αυτή είναι η μεγαλύτερη ευθύνη απέναντι στον εαυτό μου, στην οικογένειά μου, στους πολίτες και στην παράταξή μου» σημείωσε.

Και πρόσθεσε: «Επειδή είμαι αθώος και θα το αποδείξω όταν κληθώ από τις αρμόδιες αρχές, γι’ αυτό σας καλώ να υπερψηφίσετε την άρση της ασυλίας μου».

