Υπό «γαλάζια» χειροκροτήματα ο Καραμανλής στη Βουλή

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Την άρση της ασυλίας του, προκειμένου να καθαρίσει το όνομά του «μία και καλή» όπως είπε, ζήτησε ο Κώστας Αχιλλέα Καραμανλής, αν και το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ δεν είναι η μόνη υπόθεση που βαραίνει την περίπτωσή του αλλά κυρίως η υπόθεση των Τεμπών.
Εν τούτοις χειροκροτήθηκε και ο ίδιος από τους συναδέλφους τους, όπως και οι υπόλοιποι αναφερόμενοι.
«Είμαι αποφασισμένος να καθαρίσω το όνομά μου μία και καλή, αυτή είναι η μεγαλύτερη ευθύνη απέναντι στον εαυτό μου, στην οικογένειά μου, στους πολίτες και στην παράταξή μου» σημείωσε.
Και πρόσθεσε: «Επειδή είμαι αθώος και θα το αποδείξω όταν κληθώ από τις αρμόδιες αρχές, γι’ αυτό σας καλώ να υπερψηφίσετε την άρση της ασυλίας μου».
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.