Μαρινάκης προς Αρβανίτη: «Μάλλον μιλάμε για πειραγμένα μυαλά και όχι για πειραγμένες εκλογές – Καλό 1%»

Απάντηση στον Κώστα Αρβανίτη αναφορικά με όσα δήλωσε ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ σχετικά με «πειραγμένες εκλογές» έδωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.

Ο ίδιος, κατά την τηλεοπτική παρουσία του στον ΣΚΑΪ κληθείς σχολιάσει σχετικά δήλωσε ότι «εάν αυτή είναι η δικαιολογία που δίνει ο κ. Αρβανίτης για τις αλλεπάλληλες ήττες του κόμματός του και το γεγονός ότι αυτό είναι στο 3%, τότε καλό 1%».

Συνεχίζοντας στο ίδιο μήκος κύματος, ο Παύλος Μαρινάκης υπενθύμισε τα ποσοστά του ΣΥΡΙΖΑ στις τελευταίες εκλογικές αναμετρήσεις επισημαίνοντας ότι «ένα κόμμα που ως αντιπολίτευση ήταν στο 31% και πήγε στο 22%, στο 17% και τώρα δημοσκοπικά είναι στο 4%, καλό ένα 1%».

«Μάλλον μιλάμε για πειραγμένα μυαλά» σχολίασε καταληγκτικά για τις «πειραγμένες εκλογές».

Σημειώνεται ότι νωρίτερα, ο Ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Αρβανίτης, προωρώντας σε διευκρινίσεις σχετικά με τις δηλώσεις του περί «πειραγμένων εκλογών» σημείωσε μιλώντας στον ΣΚΑΪ ότι «δεν μίλησα ποτέ για νοθεία, αλλά για αλλοίωση συνειδήσεων».

