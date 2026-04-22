Ο Σκέρτσος ξαναχτυπά: Τα ρίχνει στους… ΟΤΑ για την αύξηση των μετακλητών

Μεγάλος θόρυβος έχει ξεσπάσει μετά τη δημοσιοποίηση των στοιχείων για τους μετακλητούς από τον Πανελλήνιο Σύλλογο Υπαλλήλων ΟΑΕΔ – τ. ΟΕΕ – τ. ΟΕΚ (ΠΑΝΣΥΠΟ), που δείχνει ότι ο αριθμός τους έχει διπλασιαστεί σε σχέση με το 2013 (από 1.760 άτομα, τον Οκτώβριο του 2025 έφθασαν τους 3.556).

Τα στοιχεία αυτά έδωσαν «πυρομαχικά» στην αντιπολίτευση, η οποία και κατηγορεί την κυβέρνηση για καθεστωτισμό, φαβοριτισμό, ρουσφέτια και ούτω καθεξής. Οπότε, ο υπουργός Επικρατείας, Άκης Σκέρτσος, θεώρησε καλό να κάνει μια ανάρτηση, προκειμένου να αποδείξει ότι αυτό που ο ΠΑΝΣΥΠΟ αποδεικνύει με επίσημα στοιχεία δεν είναι… ακριβώς έτσι.

Τι λέει, λοιπόν, ο υπουργός; Ότι η αύξηση του αριθμού των μετακλητών οφείλεται στο γεγονός ότι «το 2019 η κυβέρνηση της ΝΔ ανταποκρίθηκε θετικά στο εύλογο αίτημα της ΚΕΔΕ και νομοθέτησε τη δημουργία θέσης γενικού γραμματέα στους δήμους με λιγότερους από 20.000 κατοίκους όπως και τη θέσπιση θέσεων αντιδημάρχων σε μικρούς δήμους. Οι νέες αυτές θέσεις των ΟΤΑ έχουν το δικαίωμα πρόσληψης μετακλητών υπαλλήλων».

Σύμφωνα με τον Ά. Σκέρτσο, τον Μάιο του 2019 το σύνολο των μετακλητών υπαλλήλων ήταν 2.716 επιμερισμένοι ως εξής: 1052 των μελών της κυβερνησης ΣΥΡΙΖΑ, 1085 των ΟΤΑ, και 579 των βουλευτών, ενώ τον Ιανουάριο του 2026 το σύνολο των μετακλητών υπαλλήλων ήταν 3.389 επιμερισμένοι ως εξής: 1054 των μελών της κυβέρνησης ΝΔ, 1767 των ΟΤΑ και 568 των βουλευτών,

Το ενδιαφέρον είναι ότι η ΠΑΝΣΥΠΟ λέει ακριβώς αυτό: πάνω από τους μισούς (56,7%) μετακλητούς απασχολούνται στην τοπική αυτοδιοίκηση, στη Βουλή συγκεντρώνεται το 23,3%, ενώ στα υπουργεία το ποσοστό περιορίζεται στο 15,9%. Οπότε φαίνεται ότι ο υπουργός… κομίζει Γλαύκα εις Αθήνας. Και, φυσικά, ούτε κουβέντα για περιορισμό του αριθμού τους, όπως συμβαίνει στις περισσότερες χώρες της ΕΕ.

Διαβάστε επίσης

