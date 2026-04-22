Ευρωπαϊκή Εισαγγελία: Στον Φλωρίδη η Κοβέσι με «βαριά» ατζέντα

Πριν μεταβεί στους Δελφούς προκειμένου να συμμετάσχει στο εκεί Φόρουμ – θα συζητήσει με τον Παύλο Τσίμα σε πάνελ με κεντρικό τίτλο «Το Σοκ του Νέου» – η Ευρωπαία Εισαγγελέας, Λάουρα Κοβέσι, θα πραγματοποιήσει μια… στάση στο υπουργείο Δικαιοσύνης.

Εκεί θα συναντηθεί με τον Γιώργο Φλωρίδη, στον οποίο και αναμένεται να θέσει σειρά άκρως ενδιαφερόντων αιτημάτων: την περαιτέρω ενίσχυση του ελληνικού γραφείου της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (κατά την προηγούμενη επίσκεψή της είχε ζητήσει περισσότερους εισαγγελείς και προσωπικό), την ανανέωση της θητείας τριών Ευρωπαίων εντεταλμένων Εισαγγελέων (Πόπης Παπανδρέου, Διονύση Μουζάκη και Χαρίκλειας Θάνου) κ.λπ.

Η Ρουμάνα δικαστικός, η θητεία της οποίας στην ΕΡΡΟ λήγει τον Οκτώβριο, έχει δείξει ότι παρακολουθεί τα τεκταινόμενα και σίγουρα έχει ενημερωθεί και για το γεγονός ότι η κυβέρνηση παραπέμπει στον Άρειο Πάγο τις ανανεώσεις της θητείας των τριών εντεταλμένων Εισαγγελέων, αλλά και για τις επιθέσεις στον θεσμό της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας με αφορμή τις δικογραφίες για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Το ερώτημα, λοιπόν, δεν είναι αν θα θέσει τα ζητήματα αυτά στον υπουργό Δικαιοσύνης, αλλά αν θα τον πιέσει για να κλείσει το θέμα της ανανέωσης της θητείας των Παπανδρέου, Μουζάκη και Θάνου – ήδη το Κολέγιο των Ευρωπαίων Εισαγγελέων έχει δώσει «πράσινο φως» – και αν θα κάνει αναφορά/σχόλιο για τις γκρίνιες της κυβέρνησης για τους χειρισμούς της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ. Για να δούμε…

