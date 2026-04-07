Στα… κάγκελα ο Άδωνις με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία: «Αστήρικτες και εμφανώς γελοίες» οι κατηγορίες για ΟΠΕΚΕΠΕ

Γενικά, στην κυβέρνηση υπάρχει μια δυσφορία με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεται τις δικογραφίες για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, κάτι που φάνηκε και από τη χθεσινή τηλεοπτική δήλωση του πρωθυπουργού.

Ειδικά, τώρα, ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, κυριολεκτικά πνέει μένεα κατά του ευρωπαϊκού θεσμού και δεν το κρύβει: σε ανάρτησή του στο Χ στην οποία προανήγγειλε συζήτησή του στον ΣΚΑΪ έγραψε ότι «θα εξηγήσω γιατί οι σχετικές κατηγορίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας είναι αστήρικτες και εμφανώς γελοίες και γιατί το Αντικοινοβουλευτικό μένος που για λόγους λαϊκισμού απλώνεται πάλι στη Χώρα θα το πληρώσει ακριβά η Δημοκρατία μας εάν δεν αντισταθούμε τώρα».

Παράλληλα, σημείωσε ότι «θα υπερασπιστώ τον ρόλο του βουλευτού και το αναφαίρετο δικαίωμα του, αλλά και την αυτονόητη υποχρέωση του, να παρεμβαίνει στις Υπηρεσίες ΥΠΕΡ των πολιτών και ότι αυτό δεν είναι κακό, όταν το Κράτος δεν λειτουργεί».

Οργισμένος ο Άδωνις με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, αν και δεν είμαστε καθόλου σίγουροι ότι το Λουξεμβούργο ακούει…

Στις 09:00 ζωντανά από το studio του @ArisPortosalte στο ραδιόφωνο του @SkaitvGR θα μιλήσουμε για όλες τις εξελίξεις με την περίφημη δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τους βουλευτές μας. Θα υπερασπιστώ τον ρόλο του βουλευτού και το αναφαίρετο δικαίωμα του, αλλά και την αυτονόητη… pic.twitter.com/cv36MGYjFj — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) April 7, 2026

