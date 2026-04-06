ΟΠΕΚΕΠΕ: Το μήνυμα του πρωθυπουργού στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για το ξεκαθάρισμα της υπόθεσης – Ενστάσεις για το χειρισμό της δικογραφίας

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης απέφυγε στο διάγγελμά του το πρωί της Δευτέρας να υιοθετήσει τις κατηγορίες που πολλά στελέχη του κυβερνώντος κόμματος διατυπώνουν εναντίον της Eυρωπαϊκής Eισαγγελίας για τον τρόπο που αυτή χειρίζεται τις έρευνες και τη δικογραφία για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Αλλά η ενόχλησή του για το πώς εξελίσσεται το θέμα διαγράφηκε έμμεσα μέσα από τις δηλώσεις του, χωρίς να δοθεί καν η αίσθηση της θεσμικής υπέρβασης, ενώ ταυτόχρονα το μήνυμα ήταν σαφές: Κάλεσε την Eυρωπαϊκή Eισαγγελία με ξεκάθαρο τρόπο να ολοκληρώσει ταχύτατα την όλη διαδικασία με τις ανακριτικές ενέργειες και «να αποφανθεί αν, σε πόσους και σε ποιους προτίθεται να ασκήσει διώξεις».

«Και όταν λέω ταχύτατα, το εννοώ. Γιατί μιλάμε για Βουλευτές μας οι οποίοι έχουν ήδη υποστεί προσωπικό αλλά και πολιτικό πλήγμα. Έχουν, συνεπώς, το ελάχιστο δικαίωμα να υπερασπιστούν τους εαυτούς τους» ήταν η χαρακτηριστική αποστροφή του, που δεν άφηνε περιθώρια παρερμηνείας.

Σημειωτέον ότι όλη την ανακριτική διαδικασία την αναλαμβάνει μετά τις άρσεις ασυλίας το γραφείο της Eυρωπαϊκής Eισαγγελίας στην Αθήνα, το οποίο και θα αποφασίσει τελικά εάν θα ασκηθεί δίωξη σε ποιους και με ποια αδικήματα. Η ταχύτητα με την οποία θα γίνει η διαδικασία έχει σημασία, ειδικά όταν η αρμόδια επιτροπή και η Ολομέλεια της Βουλής θα κάνουν το συντομότερο δυνατό τις σχετικές συνεδριάσεις. Ήτοι, η Βουλή δεν καθυστερεί, άρα και η δικαιοσύνη οφείλει να κινηθεί με τους ίδιους ρυθμούς.

Ο κ. Μητσοτάκης φρόντισε να σταθεί θεσμικά και με πολιτική ενσυναίσθηση απέναντι στην υπόθεση:

Πρώτον , αποδέχθηκε ότι «το αίτημα την άρση της ασυλίας 11 Βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας συνιστά σοβαρή εξέλιξη».

επισήμανε ότι οι αναφερόμενοι υπουργοί έφυγαν από την κυβέρνηση αμέσως. Τρίτον , κατέστησε σαφές ότι θα αρθούν όλες οι ασυλίες για τις οποίες έχει κατατεθεί το αίτημα. Άρα δεν θέτουν η κυβέρνηση και η Βουλή κανένα εμπόδιο στο έργο της.

, επισήμανε πως δεν είναι όλες οι περιπτώσεις ίδιες. Και πως το μόνο βέβαιο είναι ότι «κανείς από τους Βουλευτές μας δεν κατηγορείται ότι αποκόμισε οικονομικό όφελος». Πέμπτo, δεν αμφισβήτησε επί της αρχής το έργο της ευρωπαϊκής εισαγγελίας με τις επισυνδέσεις, που έγιναν μάλιστα επί ημερών της ΝΔ, όπως επισήμανε.

Και υπό αυτό το πρίσμα έθεσε την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία προ των ευθυνών της: εμείς κάνουμε ό,τι ζητήσατε, οφείλετε και εσείς να κινηθείτε γρήγορα.

Με έμμεσο τρόπο μένει δηλαδή ανοιχτό το θέμα να κατακριθεί ευθέως και χωρίς περιστροφές η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ότι έχει σκοπιμότητες. Και σε κάθε περίπτωση οι αναφερόμενοι στη δικογραφία έχουν και το τεκμήριο της αθωότητας και δικαίωμα να υπερασπιστούν τον εαυτό τους.

Η παρέμβαση του Κυριάκου Μητσοτάκη γίνεται την ώρα που στη δημόσια συζήτηση τίθενται από πολλές πλευρές και όχι μόνο από κυβερνητικά στελέχη ορισμένα ερωτήματα – με τους πιο σκληρούς γαλάζιους παράγοντες να δίνουν και απαντήσεις, που στρέφονται ευθέως κατά των χειρισμών της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Ερωτήματα όπως:

Γιατί απεστάλη τώρα η δικογραφία στη Βουλή, ενώ φαίνεται πωςε ήταν έτοιμη από μήνες πριν;

Και κατ’ επέκταση των τριών παραπάνω αναπτύσσονται απόψεις ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία «θέλει όμηρο την κυβέρνηση», «επιδιώκει να μειώσει κοινοτικά κονδύλια προς την Ελλάδα» ή διακατέχεται από «εκδικητικότητα για την κυβέρνηση λόγω των χειρισμών για τις συμβάσεις 717 τις περιπτώσεις Βορίδη – Αυγενάκη της πρώτης δικογραφίας του ΟΠΕΚΕΠΕ».

