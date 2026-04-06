ΔΕΥΤΕΡΑ 06.04.2026 15:38
Σύσκεψη για την ακρίβεια: Εντατικοί έλεγχοι και τακτικές ενημέρωσεις καθ’ όλη τη διάρκεια της κρίσης

Περίπου μια ώρα διήρκεσε η σύσκεψη του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τους συναρμόδιους υπουργούς, με αντικείμενο την κατάσταση στην ελληνική αγορά και την ακρίβεια λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή, ενόψει και των εορτών του Πάσχα.

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, στη σύσκεψη έγινε ενημέρωση για την πορεία των τιμών, τους εντατικούς ελέγχους και την επίδραση των πρόσφατων πρωτοβουλιών της κυβέρνησης στην πασχαλινή αγορά, στα τρόφιμα και τα είδη πρώτης ανάγκης, καθώς επίσης και στην αγορά των καυσίμων.

Οι ίδιες πηγές επισημαίνουν ότι η σύσκεψη υπό τον πρωθυπουργό για την πορεία της αγοράς και την αντιμετώπιση της ακρίβειας, γίνεται και θα συνεχίσει να γίνεται σε εβδομαδιαία βάση και για όσο διαρκεί η κρίση.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Θάνος Πετραλιάς, ο Γενικός Γραμματέας Εμπορίου Ναπολέων Μαραβέγιας, η Πρόεδρος της Αρχής για την Προστασία του Καταναλωτή και την Εποπτεία της Αγοράς Δέσποινα Τσαγγάρη και ο Προϊστάμενος του Οικονομικού Γραφείου του Πρωθυπουργού Μιχάλης Αργυρού.

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

