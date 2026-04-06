Χαρδαλιάς: «Επιταχύνουμε τις παρεμβάσεις μας, η αντιπλημμυρική θωράκιση της Ανατολικής Αττικής δεν μπορεί να περιμένει»

Αυτοψία στα εργοτάξια των χρηματοδοτούμενων από την Περιφέρεια Αττικής έργων, στον δήμο Αχαρνών, πραγματοποίησε ο περιφερειάρχης Νίκος Χαρδαλιάς ενώ σε σύσκεψη με τον δήμαρχο Σπύρο Βρεττό και συνεργάτες του, προώθησαν προς επίλυση κάποια τεχνικά προβλήματα και προγραμμάτισαν νέα έργα υποδομής που έχει ανάγκη η τοπική κοινωνία.

Κεντρική θέση στη σύσκεψη κατέλαβε το μεγάλο έργο αντιπλημμυρικής προστασίας της ευρύτερης περιοχής του Παλαιού Οικισμού Αχαρνών, προϋπολογισμού 22.579.361 ευρώ το οποίο χρηματοδοτείται εξ ολοκλήρου από ίδιους πόρους της Περιφέρειας Αττικής.

Εντάσσεται σε ένα ευρύτερο στρατηγικό σχέδιο θωράκισης της Ανατολικής Αττικής και περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την κατασκευή εκτεταμένων δικτύων αποχέτευσης ομβρίων στον Παλαιό Οικισμό και στην περιοχή Αγίου Αθανασίου, καθώς και τη δημιουργία δεξαμενής ανάσχεσης υψηλής χωρητικότητας, με πλήρη λειτουργική υποστήριξη (αντλιοστάσιο εκκένωσης, σύστημα έκπλυσης, διατάξεις μερισμού, αγωγούς προσαγωγής και εξόδου).

Η υλοποίηση του έργου κατέστη ακόμη επιτακτική μετά τα ακραία πλημμυρικά φαινόμενα που σημειώθηκαν τον Απρίλιο του 2025 στο Μενίδι, θέτοντας σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές και προκαλώντας εκτεταμένες καταστροφές σε δημόσιες και ιδιωτικές περιουσίες. Άμεσα η Περιφέρεια Αττικής, με αίτημα προς το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΤΕΕ) ζήτησε τη διενέργεια εμπειρογνωμοσύνης η οποία κατέδειξε με σαφήνεια ότι η κεντρική περιοχή των Αχαρνών εμφανίζει ιδιαίτερα υψηλό και άμεσο πλημμυρικό κίνδυνο.

Στο πλαίσιο αυτό, (στις 20 Ιανουαρίου) υπεγράφη Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ Περιφέρειας Αττικής και ΤΕΕ, με στόχο την ενίσχυση της πολιτικής προστασίας μέσω της αξιοποίησης της τεχνικής και επιστημονικής τεχνογνωσίας του Επιμελητηρίου. Ακολούθως, ανατέθηκε στο ΤΕΕ, μέσω προγραμματικής σύμβασης, η διενέργεια των διαγωνιστικών διαδικασιών καθώς και η υλοποίηση και επίβλεψη του έργου, διασφαλίζοντας υψηλό επίπεδο τεχνικής επάρκειας και επιτάχυνση των διαδικασιών.

Παραλληλα ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην πρόοδο του έργου κατασκευής συλλεκτήρα ομβρίων και δεξαμενής ανάσχεσης στον Παλαιό Οικισμό Αχαρνών, προϋπολογισμού 6.735.600 ευρώ.

Το έργο αφορά την ανάπτυξη εκτεταμένου δικτύου αγωγών ομβρίων, το οποίο βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο υλοποίησης. Ωστόσο, καταγράφηκαν επιμέρους τεχνικές δυσκολίες, για την αντιμετώπιση των οποίων δρομολογούνται στοχευμένες παρεμβάσεις. Ο συλλεκτήρας αποτελεί κρίσιμη υποδομή αποστράγγισης για το ΒΔ του Παλαιού Οικισμού. Περιλαμβάνει ορθογωνικό οχετό από οπλισμένο σκυρόδεμα μήκους 900 μέτρων, καθώς και σωληνωτούς αγωγούς συνολικού μήκους 3.600 μέτρων.

Καθοριστικής σημασίας για τη λειτουργικότητα του έργου είναι η κατασκευή της δεξαμενής ανάσχεσης, χωρητικότητας 7.400 κυβικών μέτρων και βάθους περίπου 14 μέτρων, οι εργασίες της οποίας αναμένεται να ξεκινήσουν εντός των επομένων εβδομάδων.

Επιπλέον, εκκρεμεί η ολοκλήρωση περίπου 100 μέτρων αγωγών, καθώς και η κατασκευή 95 φρεατίων υδροσυλλογής. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στην ανάγκη ολοκλήρωσης συναφών έργων, αρμοδιότητας του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, ιδίως ως προς τη δυνατότητα σύνδεση του συστήματος με τον τελικό αποδέκτη στο ρέμα της Εσχατιάς, όπου εντοπίζονται καθυστερήσεις λόγω τεχνικών ζητημάτων.

Στο πλαίσιο της συνολικής στρατηγικής για την αντιπλημμυρική προστασία της περιοχής, συζητήθηκε επίσης η πρόοδος σημαντικών μελετών που αφορούν:

Το ρέμα Μεγάλα Σχοίνα, με τη μελέτη να εκπονείται άμεσα από τη «Νέα Μητροπολιτική Αττική Α.Ε.» με ίδια μέσα.

Τα ρέματα Αγίου Γεωργίου και Πλατανάκι, για τα οποία η διαγωνιστική διαδικασία αναμένεται να εκκινήσει εντός των επόμενων εβδομάδων.

Οι παρεμβάσεις συνολικού προϋπολογισμού 4.032.000 ευρώ στοχεύουν στην πρόληψη και τον περιορισμό των κινδύνων που απορρέουν από την κλιματική κρίση.

Σημαντικό μέρος της συζήτησης αφορούσε και το έργο κατασκευής και βελτίωσης του οδικού δικτύου στις πολεοδομικές ενότητες Αγίας Παρασκευής, Πανοράματος και Μπόσκιζας, το οποίο υλοποιείται από τον Δήμο Αχαρνών, με χρηματοδότηση της Περιφέρειας Αττικής, ύψους 2.556.451 ευρώ.

Το έργο περιλαμβάνει την κατασκευή οδών συνολικού μήκους 9.275 μέτρων και αποσκοπεί στη λειτουργική αναβάθμιση του εσωτερικού οδικού δικτύου, τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και τη διευκόλυνση της κυκλοφορίας οχημάτων και πεζών.

Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης αναδείχθηκε επίσης:

η ανάγκη αποκατάστασης του μεταβυζαντινού Ιερού Ναού Ευαγγελιστρίας στο Παλαιό Κοιμητήριο, προϋπολογισμού 90.000 ευρώ, λόγω σοβαρών ζημιών από τον σεισμό της Πάρνηθας το 1999

η σημασία επιτάχυνσης των διοικητικών διαδικασιών και ενίσχυσης του διαλειτουργικού συντονισμού μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων

η αυστηρή τήρηση χρονοδιαγραμμάτων για έργα που χρηματοδοτούνται από ευρωπαϊκούς πόρους, με καταληκτική ημερομηνία την 31η Αυγούστου 2026.

Μετά την ολοκλήρωση της σύσκεψης, ο περιφερειάρχης Αττικής πραγματοποίησε αυτοψία σε κρίσιμα σημεία επί της οδού Κολοκοτρώνη, όπου εκτελούνται εργασίες για την κατασκευή του συλλεκτήρα ομβρίων υδάτων και τη δεξαμενή ανάσχεσης, διαπιστώνοντας την πρόοδο που έχει σημειωθεί και δίνοντας κατευθύνσεις για την επιτάχυνσή τους.

Στη συνέχεια, επισκέφθηκε την κεντρική πλατεία των Αχαρνών, όπου δρομολογηται η ανάπλασή της, συμπεριλαμβανομένου του χώρου της Αγοράς, του ευρύτερου κέντρου της πόλης καθώς και του περιβάλλοντα χώρου μπροστά από τον Ιερό Ναό Αγίου Βλασίου, με στόχο τη συνολική αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση του αστικού περιβάλλοντος.

Σε δηλώσεις του, ο περιφερειάρχης Νίκος Χαρδαλιάς υπογράμμισε τα εξής:

«Είμαι πάντοτε χαρούμενος όταν επισκέπτομαι τις Αχαρνές, μια περιοχή με σημαντικές προκλήσεις αλλά και μεγάλες προοπτικές. Από την πρώτη στιγμή δώσαμε απόλυτη προτεραιότητα στην αντιπλημμυρική θωράκιση, με στόχο την προστασία των ανθρώπινων ζωών και των περιουσιών των κατοίκων.

Προχωράμε με ταχύτητα και μεθοδικότητα στην ωρίμανση και υλοποίηση έργων που απαντούν στα πραγματικά προβλήματα της καθημερινότητας. Δεν μας αρκεί απλώς να εντάσσουμε έργα σε προγράμματα. Αξία έχει να δεσμευόμαστε και να λέμε με σαφήνεια ποια έργα θα γίνουν, πότε θα ξεκινήσουν, πώς θα χρηματοδοτηθούν και πότε θα παραδοθούν. Οι πολίτες έχουν κουραστεί από τα μεγάλα λόγια, αυτό που θέλουν είναι αποτέλεσμα – κι έχουν απόλυτο δίκιο. Ευθύνη δική μας είναι να παραδίδουμε έργα με μετρήσιμο αντίκτυπο που θα κάνουν τη ζωή τους καλύτερη».

Και πρόσθεσε πως «Με τον Δήμαρχο Σπύρο Βρεττό έχουμε μια σταθερή και παραγωγική συνεργασία. Συνεχίζουμε μαζί, με σχέδιο και αποφασιστικότητα, ώστε να καλύψουμε καθυστερήσεις του παρελθόντος και να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις για μια σύγχρονη, λειτουργική και ανθεκτική πόλη. Κάθε γειτονιά της Αττικής αξίζει έργα ουσίας. Κι αυτός είναι ο στόχος μας. Χωρίς εκπτώσεις και χωρίς καθυστερήσεις».

Από την πλευρά του, ο δήμαρχος Αχαρνών Σπύρος Βρεττός εξέφρασε την ικανοποίησή του για την επίσκεψη του περιφερειάρχη και την «ουσιαστική και αποτελεσματική συνεργασία» τους, σημειώνοντας: «Υλοποιούνται σημαντικά έργα, ενώ δρομολογούνται ακόμη περισσότερα, που θα αλλάξουν την εικόνα και τη λειτουργία της περιοχής μας. Από την πρώτη ημέρα της θητείας του ο Περιφερειάρχης βρίσκεται δίπλα μας, με συνεχή παρουσία και πραγματικό ενδιαφέρον για τα προβλήματα της τοπικής κοινωνίας.

Τον ευχαριστούμε θερμά για τη στήριξή και για τη συμβολή του στην προσπάθεια που καταβάλλουμε από κοινού. Είναι μάχιμος, αγωνίζεται και δίνει το παρών σε κάθε περιοχή. Είναι ένας άνθρωπος της διπλανής πόρτας που δραστηριοποιείται επί του πεδίου. Δεν είναι των «θα» και των υποσχέσεων, αλλά των πράξεων και των έργων κι αυτό εμάς μας χαροποιεί και μας ικανοποιεί ιδιαιτέρως».

