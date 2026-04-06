Σφοδρή επίθεση Γεωργιάδη στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία: «Ευθεία πολιτική παρέμβαση στη Χώρα»

Ευθεία και σφοδρή επίθεση στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, για τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίστηκε την τελευταία δικογραφία για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ εξαπέλυσε μέσω Χ ο υπουργός Υγείας.

Σχολιάζοντας δηκτική για την κυβέρνηση ανάρτηση άλλου χρήστη της πλατφόρμας, ο Άδωνις Γεωργιάδης κάνει λόγο για «ευθεία πολιτική παρέμβαση στη Χώρα. Διαρροές από τον Σεπτέμβριο για κάτι που τελικά ήρθε τον Απρίλιο. Τώρα νέες διαρροές για έναν, δύο, τρεις κλπ φακέλους που ετοιμάζονται κλπ αδιανόητα και από δικαστικής απόψεως πράγματα».

Ο υπουργός προσθέτει ότι «ο Θεσμός της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας είναι νέος και ίσως δεν έχει βρει ακόμη τα πατήματα του, πάντως ως πρακτική είναι και περίεργη και απαράδεκτη και δεν μπορεί να μήν το βλέπετε».

Όλη η ανάρτηση Γεωργιάδη:

Ευθεία πολιτική παρέμβαση στη Χώρα. Διαρροές από τον Σεπτέμβριο για κάτι που τελικά ήρθε τον Απρίλιο. Τώρα νέες διαρροές για έναν, δύο, τρεις κλπ φακέλους που ετοιμάζονται κλπ αδιανόητα και από δικαστικής απόψεως πράγματα. Και φυσικά ένα Κοινοβούλιο που έτσι μένει διαρκώς αιχμάλωτο. Εάν έχει κάτι τόσο σοβαρό είχε όλο το χρόνο να τα στείλει όλα μαζί. Ο Θεσμός της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας είναι νέος και ίσως δεν έχει βρει ακόμη τα πατήματα του πάντως ως πρακτική είναι και περίεργη και απαράδεκτη και δεν μπορεί να μήν το βλέπετε.

Διαβάστε επίσης

Πένθος για τον ευρωβουλευτή Μανώλη Κεφαλογιάννη, πέθανε η μητέρα του: «Καλό ταξίδι μάνα, ήσουν σπουδαία κυρία»

Μητσοτάκης για ΟΠΕΚΕΠΕ: Ζητά από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ταχείες διώξεις, εισηγείται ασυμβίβαστο υπουργού και βουλευτή (Video)

Τσουκαλάς: «Η Ελλάδα χρειάζεται άμεσα εκλογές, βαρίδι για τη χώρα ο Κ. Μητσοτάκης»