Οι εξοργισμένοι νέοι στην Ινδία επιλέγουν… μια κατσαρίδα να τους εκπροσωπήσει πολιτικά

Ξεκίνησε ως ένα σατιρικό διαδικτυακό project, αφού ένας δικαστής του ανώτατου δικαστηρίου συνέκρινε τους άνεργους νέους με κατσαρίδες. Τώρα, εκατομμύρια νέοι Ινδοί συρρέουν σε αυτό αναζητώντας διέξοδο στην απογοήτευσή τους.

Ένα πολιτικό κόμμα-παρωδία με μια κατσαρίδα ως σύμβολό του έχει εκτοξευθεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της Ινδίας, μετατρέποντας το παράλογο χιούμορ σε διαμαρτυρία. Memes και σύντομα βίντεο που χλευάζουν τη διαφθορά, την ανεργία και την πολιτική δυσλειτουργία έχουν κατακλύσει τους ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης, όπου εκατομμύρια χρήστες αγκαλιάζουν την κατσαρίδα – ένα έντομο γνωστό για την ικανότητά του να επιβιώνει σε σκληρές συνθήκες – ως ένα ειρωνικό σύμβολο αντοχής.

Η άνοδος του διαδικτυακού κινήματος ήταν ασυνήθιστα γρήγορη. Το Κόμμα Κατσαρίδας Janta, ή CJP, δημιούργησε τον ιστότοπο και τους λογαριασμούς του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το Σάββατο. Μέχρι την Πέμπτη, η σελίδα του στο Instagram είχε συγκεντρώσει περισσότερους από 15 εκατομμύρια ακόλουθους, ξεπερνώντας κατά πολύ τα 8,8 εκατομμύρια του κυβερνώντος κόμματος Bharatiya Janata (BJP) του Ναρέντα Μόντι στην πλατφόρμα.

«Τίποτα από αυτά δεν ήταν σκόπιμο», δήλωσε ο ιδρυτής του CJP, Abhijeet Dipke, στρατηγικός σύμβουλος πολιτικής επικοινωνίας και φοιτητής στο Πανεπιστήμιο της Βοστώνης στις ΗΠΑ.

Η άνοδος του κινήματος αντανακλούσε την αυξανόμενη απογοήτευση μεταξύ των νέων Ινδών, είπε. «Οι νεότεροι ήταν στην πραγματικότητα πολύ απογοητευμένοι. Δεν είχαν καμία διέξοδο. Ήταν πραγματικά θυμωμένοι με την κυβέρνηση».

Το CJP εμφανίστηκε στο διαδίκτυο μετά από σχόλια του προέδρου του ανώτατου δικαστηρίου, Surya Kant, τα οποία προκάλεσαν αντιδράσεις μεταξύ των νέων Ινδών, οι οποίοι ήταν εξοργισμένοι από την ανεργία, το αυξανόμενο κόστος διαβίωσης και τις πρόσφατες διαρροές γραπτών εξετάσεων της κυβέρνησης, οι οποίες έχουν διαταράξει τις προσπάθειες προσλήψεων εργασίας.

Κατά τη διάρκεια ακρόασης την περασμένη εβδομάδα, ο δικαστής επέκρινε ως «παράσιτα» που επιτίθενται σε ιδρύματα και συνέκρινε ορισμένους άνεργους νέους και ακτιβιστές με κατσαρίδες.

«Υπάρχουν νέοι σαν κατσαρίδες, που δεν βρίσκουν καμία εργασία ούτε έχουν καμία θέση σε ένα επάγγελμα», είπε. Είπε ότι κάποιοι στράφηκαν στον ακτιβισμό των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, τη δημοσιογραφία ή τις εκστρατείες δημοσίου συμφέροντος και «αρχίζουν να επιτίθενται σε όλους».

Τα σχόλια εξαπλώθηκαν γρήγορα στο διαδίκτυο, όπου πολλοί τα θεώρησαν υποτιμητικά. Ο δικαστής αργότερα διευκρίνισε ότι τα σχόλιά του αναφέρονταν σε άτομα που αποκτούσαν ψευδή πτυχία και είπε ότι δεν σκόπευε να προσβάλει τη νεολαία της Ινδίας.

Ωστόσο, η διαμάχη σύντομα οδήγησε στη δημιουργία του λογαριασμού CJP στο Instagram, ο οποίος υιοθέτησε την κατσαρίδα ως πολιτικό του σύμβολο και άρχισε να δημοσιεύει memes, ψεύτικα συνθήματα καμπάνιας και σατιρικά σχόλια που στοχεύουν την κυβέρνηση Μόντι. Μέσα σε λίγες μέρες, προσέλκυσε δεκάδες χιλιάδες διαδικτυακούς εθελοντές μέσω υποβολής φόρμας Google, μαζί με τις εγκρίσεις ορισμένων ηγετών της αντιπολίτευσης.

«Πρέπει να καταλάβουμε ότι πριν από πέντε χρόνια κανείς δεν ήταν έτοιμος να μιλήσει εναντίον του Μόντι ή της κυβέρνησης. Οι καιροί αλλάζουν», δήλωσε ο Dipke, ο οποίος έχει συνεργαστεί στο παρελθόν με το κόμμα Aam Aadmi (AAP), το οποίο προέκυψε από το κίνημα κατά της διαφθοράς στην Ινδία το 2012.

Ο ίδιος δήλωσε ότι το CJP δεν συνδέεται με καμία πραγματική πολιτική οργάνωση. Αλλά η άνοδός του αντικατοπτρίζει μια ευρύτερη τάση σε όλη τη Νότια Ασία, όπου οι νέοι έχουν διαδραματίσει κεντρικό ρόλο στα αντικυβερνητικά κινήματα τα τελευταία χρόνια, συμπεριλαμβανομένων των εξεγέρσεων στη Σρι Λάνκα και το Μπαγκλαντές και των αναταραχών στο Νεπάλ.

«Οι νέοι είναι πραγματικά απογοητευμένοι και η κυβέρνηση δεν αναγνωρίζει τις ανησυχίες τους», δήλωσε.

Οι πιέσεις είναι ιδιαίτερα έντονες στην Ινδία, όπου οι νέοι αποτελούν περισσότερο από το ένα τέταρτο του πληθυσμού, ωστόσο πολλοί αντιμετωπίζουν περιορισμένες ευκαιρίες εργασίας και επίμονη ανεργία. Πολλοί νέοι ψηφοφόροι είναι επίσης θυμωμένοι με το κυβερνών ινδουιστικό εθνικιστικό κόμμα του Μόντι για ζητήματα όπως η αυξανόμενη θρησκευτική πόλωση, η διεύρυνση της ανισότητας και οι οικονομικές πιέσεις.

Το CJP στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό στον αυτοσαρκασμό. Τα ειρωνικά κριτήρια ένταξης περιλαμβάνουν την ανεργία, την τεμπελιά, τη χρόνια διαδικτυακή παρουσία και την ικανότητα να παραλύει επαγγελματικά. Το μανιφέστο του χρησιμοποιεί σάτιρα για να αντιμετωπίσει διάφορα αμφιλεγόμενα ζητήματα στην ινδική πολιτική, συμπεριλαμβανομένων των ισχυρισμών της αντιπολίτευσης για χειραγώγηση των ψηφοφόρων, την κριτική της σχέσης μεταξύ των εταιρικών μέσων ενημέρωσης και της κυβέρνησης και τον διορισμό συνταξιούχων δικαστών σε επίσημες θέσεις.

Μερικοί αντίπαλοι, πολλοί από αυτούς υποστηρικτές του Μόντι, το έχουν απορρίψει ως ένα διαδικτυακό πολιτικό τέχνασμα που συνδέεται με την αντιπολίτευση, επικαλούμενοι την προηγούμενη σχέση του Dipke με το AAP. Λένε επίσης ότι η αύξηση της δημοτικότητας είναι πιθανό να εξασθενίσει τόσο γρήγορα όσο εμφανίστηκε, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για μια ψηφιακή εκστρατεία και όχι για ένα κίνημα βάσης.

Αλλά ο Dipke είπε ότι αυτό που ξεκίνησε διαδικτυακά είναι απίθανο να παραμείνει περιορισμένο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. «Αυτό είναι το κίνημα που έφτασε στην Ινδία… θα αλλάξει τον πολιτικό λόγο», είπε. «Θα συνεχιστεί διαδικτυακά και, εάν χρειαστεί, θα έρθει και στο πεδίο».

Το κίνημα έχει ήδη αρχίσει σιγά σιγά να κάνει την παρουσία του αισθητή, με ορισμένους νεαρούς εθελοντές να εμφανίζονται σε διαμαρτυρίες ντυμένοι ως κατσαρίδες.

Την Πέμπτη, ο Dipke έγραψε στο Χ ότι ο λαγαρισμός του CJP, ο οποίος ακολουθείται από περισσότερους από 200.000 ανθρώπους, ανεστάλη στην Ινδία, σε μια πρώτη προσπάθεια περιορισμού του κινήματος. Ο λόγος δεν ήταν άμεσα σαφής.

Λίγα λεπτά αργότερα, ανακοίνωσε έναν νέο λογαριασμό για την ομάδα, μαζί με μια ανάρτηση που έγραφε: «Η κατσαρίδα επέστρεψε». Πρόσθεσε: «Νόμιζες ότι μπορούσες να μας ξεφορτωθείς; Χαχα».

