Χαλκίδα: Αυτοκίνητο παρέσυρε 12χρονο – Στο νοσοκομείο ο ανήλικος

Σοβαρό τροχαίο με παράσυρση ανηλίκου σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης, 21/5, στη Χαλκίδα.

Σύμφωνα με το eviaonline.gr, ένα αυτοκίνητο παρέσυρε 12χρονο παιδί την ώρα που προσπαθούσε να διασχίσει τον δρόμο σε κεντρικό σημείο της περιοχής, ενώ οι ακριβείς συνθήκες του ατυχήματος παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που παρέλαβε τον τραυματισμένο ανήλικο και τον μετέφερε στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας.

