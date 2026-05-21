Πριν απαντηθεί το μυστήριο: Οι 2+1 θεωρίες συνωμοσίας που φούντωσαν για τη μυστηριώδη οσμή στα νότια προάστια

Το ερώτημα για την αιτία της μυστηριώδους οσμής που σκέπασε τα νότια προάστια της Αττικής το μεσημέρι της Τρίτης μπορεί να βρήκε πλέον απάντηση, (από το Αστεροσκοπείο) αλλά πριν αποφανθεί το κορυφαίο ερευνητικό κέντρο έφερε στο προσκήνιο θεωρίες συνωμοσίας που εξαπλώθηκαν με απίστευτη ταχύτητα.

Από τη Γλυφάδα και το Ελληνικό μέχρι τον Άλιμο, το Παλαιό Φάληρο, τη Νέα Σμύρνη και τον Πειραιά, χιλιάδες κάτοικοι βγήκαν στα μπαλκόνια, τηλεφώνησαν στην Πυροσβεστική και προσπαθούσαν να καταλάβουν τι ακριβώς ήταν αυτή η έντονη μυρωδιά που άλλοι περιέγραφαν ως αέριο, άλλοι ως θειάφι και άλλοι ως κάτι «καμένο» που ερχόταν από τη θάλασσα.

Οι αρχές έσπευσαν από την πρώτη στιγμή να διαβεβαιώσουν ότι δεν υπάρχει κίνδυνος. Έλεγχοι έγιναν στο δίκτυο φυσικού αερίου, χωρίς να εντοπιστεί διαρροή, ενώ ακόμη και σήμερα 48 ώρες μετά κανείς δεν μπορεί να πει με απόλυτη βεβαιότητα από τι προήλθε αυτή η οσμή. Αν και κάποιοι επιστήμονες ισχυρίστηκαν ότι αυτή συνδέεται με βιολογικές διεργασίες στον θαλάσσιο χώρο του Σαρωνικού κανείς αρμόδιος δεν έδωσε μια ξεκάθαρη και απόλυτη εξήγηση.

Η θεωρία του σεισμού

Το ίδιο το γεγονός ότι η οσμή εμφανίστηκε ξαφνικά, κάλυψε τεράστια έκταση και παρέμεινε για ώρες χωρίς σαφή αιτία ήταν αρκετό για να πυροδοτήσει τα πιο ακραία σενάρια και θεωρίες συνωμοσίας. Η πρώτη θεωρία που κυριάρχησε στα social media ήταν ίσως και η πιο τρομακτική. Δεκάδες χρήστες άρχισαν να συνδέουν τη μυστηριώδη μυρωδιά με επικείμενο μεγάλο σεισμό στην Αττική.

Μέσα σε λίγες ώρες είχαν εμφανιστεί αναρτήσεις που υποστήριζαν ότι «η γη βγάζει αέρια πριν από μεγάλο σεισμό», ενώ αρκετοί έγραφαν ότι είχαν ακούσει από παλαιότερους πως πριν από μεγάλους σεισμούς υπήρχε συχνά μια έντονη μυρωδιά θείου ή αερίου.

Η θεωρία άρχισε να εξαπλώνεται με απίστευτη ταχύτητα. Σε Tik Tok, Facebook και στο X εμφανίζονταν συνεχώς νέες «πληροφορίες», ενώ κάποιοι υποστήριζαν πως η έντονη οσμή συνδέεται με υπόγεια αέρια που απελευθερώνονται από ρήγματα πριν από μεγάλες σεισμικές δονήσεις. Δεν έλειψαν ούτε όσοι έφτασαν να προβλέπουν ακόμα και μεγάλο σεισμό άνω των 6 Ρίχτερ μέσα στις επόμενες ημέρες.

Η αλήθεια είναι πως επιστημονικά υπάρχουν θεωρίες που εξετάζουν πιθανές εκλύσεις αερίων πριν από σεισμούς, όπως το ραδόνιο ή άλλα γεωαέρια. Αυτό όμως απέχει πολύ από το να σημαίνει ότι κάθε περίεργη μυρωδιά αποτελεί προμήνυμα σεισμού. Οι σεισμολόγοι έσπευσαν γρήγορα να απορρίψουν αυτά τα σενάρια, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν υπάρχει καμία ένδειξη που να συνδέει τη συγκεκριμένη οσμή με επικείμενη σεισμική δραστηριότητα.

Η εκδοχή του ηφαιστείου

Όμως εκεί που η θεωρία του σεισμού έμοιαζε να μονοπωλεί τη συζήτηση, ένα νέο σενάριο ήρθε να δώσει ακόμα πιο αποκαλυπτικές διαστάσεις στο μυστήριο. Στο επίκεντρο αυτή τη φορά μπήκαν τα Μέθανα και το ελληνικό ηφαιστειακό τόξο.

Η μυρωδιά θειαφιού που περιέγραφαν πολλοί κάτοικοι ήταν αρκετή για να ξεκινήσει ένα ολόκληρο ντόμινο αναρτήσεων περί «αφύπνισης» του ηφαιστείου των Μεθάνων. Η θεωρία αυτή πάτησε πάνω σε ένα πραγματικό δεδομένο μιας και τα Μέθανα ανήκουν όντως στο ενεργό ελληνικό ηφαιστειακό τόξο μαζί με τη Σαντορίνη, τη Μήλο και τη Νίσυρο. Αν και το ηφαίστειο θεωρείται σε μακρά αδράνεια, οι επιστήμονες έχουν εξηγήσει πολλές φορές ότι αυτό δεν σημαίνει πως είναι «νεκρό». Η περιοχή εξακολουθεί να παρουσιάζει γεωθερμική δραστηριότητα, ενώ οι θερμές πηγές και οι εκλύσεις αερίων είναι γνωστές εδώ και δεκαετίες.

Πηγή: methana.gr

Αυτό ήταν αρκετό για να δημιουργηθεί ένα σχεδόν κινηματογραφικό αφήγημα. Ορισμένοι υποστήριζαν πως το αέριο που μύριζαν οι κάτοικοι της Αττικής ήταν ένδειξη ότι «κάτι βράζει κάτω από τον Σαρωνικό». Άλλοι έκαναν λόγο για υπόγεια δραστηριότητα, ενώ δεν έλειψαν και οι πιο ακραίες θεωρίες που συνέδεαν το φαινόμενο με υποθαλάσσια έκρηξη ή με γεωλογικές αλλαγές στην Ανατολική Μεσόγειο.

Οι ειδικοί πάντως εμφανίστηκαν καθησυχαστικοί. Δεν έχει καταγραφεί καμία ασυνήθιστη σεισμική ή ηφαιστειακή δραστηριότητα στα Μέθανα, ούτε υπάρχει η παραμικρή ένδειξη επικείμενης έκρηξης. Ωστόσο, το γεγονός ότι η οσμή εμφανίστηκε κυρίως στις παραθαλάσσιες περιοχές του Σαρωνικού ήταν αρκετό για να κρατήσει ζωντανή τη θεωρία στα social media.

Και μετά ήρθαν οι… ψεκασμοί

Και κάπου εκεί, μέσα σε όλο αυτό το κλίμα φόβου, ήρθε και η τρίτη θεωρία. Η πιο αλλόκοτη, η πιο viral και ταυτόχρονα η πιο… ελληνική. Σύμφωνα με αυτή, η μυστηριώδης οσμή δεν είχε σχέση ούτε με σεισμούς ούτε με ηφαίστεια, αλλά με τους περιβόητους «ψεκασμούς».

Πράγματι, δεν ήταν λίγοι εκείνοι που άρχισαν – άλλοι σοβαρά και άλλοι καθαρά για χιούμορ – να γράφουν ότι «μας ψεκάζουν κανονικά και αυτή τη φορά άλλαξαν το αέριο». Μέσα σε λίγες ώρες το διαδίκτυο είχε γεμίσει με memes, σατιρικά σχόλια και αναρτήσεις που υποστήριζαν ότι η μυρωδιά προήλθε από «νέας γενιάς ψεκασμούς». Κάποιοι μάλιστα ανέβαζαν στα social media και φωτογραφίες με αεροπλάνα που άφηναν λευκές γραμμές στον ουρανό σχολιάζοντας ότι «κάτι ύποπτο γίνεται πάνω από την Αθήνα». Κάποιοι το αντιμετώπισαν καθαρά ως τρολάρισμα, άλλοι όμως φάνηκαν να το πιστεύουν πραγματικά.

Το πιο εντυπωσιακό είναι ότι μέσα σε λίγες ώρες η Αθήνα βρέθηκε να συζητά τα πάντα. Από υπόγεια ρήγματα και ηφαιστειακές εκρήξεις μέχρι αεροψεκασμούς και «κρυφά πειράματα». Το μυστήριο της οσμής λειτούργησε σχεδόν σαν καύσιμο για κάθε πιθανή θεωρία που μπορούσε να γεννήσει η ελληνική φαντασία.

Το μόνο σίγουρο είναι ότι μέχρι και τώρα κανείς υπεύθυνος δεν μπορεί να δώσει μια ξεκάθαρη απάντηση για την προέλευση της οσμής με το πιο πιθανό σενάριο να είναι οι φυσικές βιολογικές διεργασίες της θάλασσας σε συνδυασμό με την άνοδο της θερμοκρασίας και άλλα καιρικά φαινόμενα.

