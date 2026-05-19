Μυστήριο με αναφορές για οσμή αερίου σε περιοχές της Αττικής – Δεν υπάρχει διαρροή λένε οι αρχές

Εκτεταμένους ελέγχους στο δίκτυο φυσικού αερίου της Αττικής, με έμφαση στα νότια προάστια διενεργούν σήμερα συνεργεία του διαχειριστή του δικτύου (Enaon EDA), από τους οποίους μέχρι στιγμής δεν έχει προκύψει διαρροή του αερίου στην ατμόσφαιρα. Αυτό αναφέρεται από την πλευρά του διαχειριστή με αφορμή την οσμή αερίου που παρατηρείται σε περιοχές της Αττικής. Οι έλεγχοι, πάντως, συνεχίζονται.

Δεν έχει εντοπιστεί πτώση πίεσης σε κανένα σημείο του δικτύου του ΔΕΣΦΑ, αναφέρεται από την πλευρά του Διαχειριστή του Συστήματος, που τροφοδοτεί τα δίκτυα διανομής της Enaon. Επίσης από την πλευρά των διυλιστηρίων (Helleniq και Motor Oil) σημειώνεται ότι δεν έχει εντοπιστεί κάποιο πρόβλημα στις εγκαταστάσεις, ούτε υπάρχει αντίστοιχη οσμή στο Θριάσιο.

Από τον ΔΕΣΦΑ αναφέρεται και επίσημα ότι: «Σχετικά με τις αναφορές για οσμή αερίου σε περιοχές του λεκανοπεδίου, ο ΔΕΣΦΑ επισημαίνει ότι τα περιστατικά αυτά δεν σχετίζονται με το δίκτυο ή/και τις εγκαταστάσεις του, καθώς το δίκτυο υψηλής πίεσης δεν διέρχεται από αυτές τις περιοχές. Υπενθυμίζεται ότι ο ΔΕΣΦΑ είναι ο Διαχειριστής του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου Υψηλής Πίεσης».

Το περίεργο της υπόθεσης είναι ότι οι αναφορές για την μυρωδιά έχουν έρθει από περιοχές από τη Βουλιαγμένη μέχρι τον Νέο Κόσμο και το κέντρο της Αθήνας. Πρόκειται για διάφορες περιοχές όπως η Καλλιθέα, ο Νέος Κόσμος, η Γλυφάδα, το Φάληρο, το Κερατσίνι και η Δραπετσώνα, καθώς και από τον Πειραιά.

Ηδη μάλιστα έχουν αρχίσει να εκκενώνουν σχολεία και επιχειρήσεις κυρίως από το κέντρο και προς Καλλιθέα και Νέα Σμύρνη όπου η μυρωδιά είναι πιο έντονη.

Η πυροσβεστική άρχισε να ερευνά το ζήτημα στέλνοντας συνεργεία σε διάφορα σημεία, ωστόσο δεν έχει εντοπίσει προς το παρόν το παραμικρό.

Εν τω μεταξύ ο δήμος Π. Φαλήρου εκκένωσε τους χώρους του μεγάρου.

Ο Δήμος Νέας Σμύρνης εξέδωσε ανακοίνωση, τονίζοντας πως «η οσμή δεν είναι από διαρροή φυσικού αερίου» και δίνοντας σύσταση για παραμονή σε χώρους με κλειστά παράθυρα.

Η ανακοίνωση του Δήμου Νέας Σμύρνης:

«ΔΥΣΑΡΕΣΤΗ ΟΣΜΗ ΣΤΑ ΝΟΤΙΑ ΠΡΟΑΣΤΙΑ

Έντονη δυσάρεστη οσμή παρατηρείται την τελευταία ώρα στα Νότια Προάστια και συγκεκριμένα στους Δήμους Νέας Σμύρνης, Π. Φαλήρου, Αγ. Δημητρίου, Καλλιθέας, Γλυφάδας, Αλίμου.

Σύμφωνα με τις διαβεβαιώσεις των αρμοδίων η οσμή δεν προέρχεται από διαρροή φυσικού αερίου.

Ο Δήμος Νέας Σμύρνης έχει ενημερώσει τους φορείς της Πολιτείας (Διευθύνσεις Πολιτικής Προστασίας) προκειμένου να διαπιστωθεί για τι ακριβώς πρόκειται.

Από την υπηρεσία του ΠΕΡΠΑ (Περιορισμός Ρύπανσης και Εξοικονόμηση Πετρελαίου & Αερίου) πάντως έχει δοθεί η διαβεβαίωση προς τον Δήμο ότι η οσμή δεν είναι αποτέλεσμα επικίνδυνης περιβαλλοντικής ρύπανσης.

Η μέχρι τώρα σύσταση είναι η παραμονή σε χώρους με κλειστά παράθυρα».

«Πρέπει να μας πει κάποιος τι είναι» λέει ο δήμαρχος Κερατσινίου μιλώντας στην ΕΡΤ.

Επίσης, ο δήμαρχος Ασπροπύργου, μιλώντας στην ΕΡΤ, τόνισε ότι προς το παρόν στην περιοχή δεν μυρίζουν κάτι, επισημαίνοντας πως οι έντονες και δυσάρεστες οσμές είναι καθημερινό φαινόμενο στον Ασπρόπυργο.

Λόγω της οσμής, αναστάτωση προκλήθηκε και στον Δήμο Αγίου Δημητρίου, ο οποίος αρχικά ξεκίνησε εκκένωση του Δημαρχείου και ήταν έτοιμος να πράξει το ίδιο και με σχολεία της πόλης καθαρά για προληπτικούς λόγους, ωστόσο οι διαβεβαιώσεις που επίσης έλαβε η δημοτική Αρχή από την Πυροσβεστική και τις άλλες αρμόδιες υπηρεσίες, σταμάτησαν τις όποιες αρχικές αποφάσεις.

«Ήμασταν έτοιμοι να εκκενώσουμε σχολεία, γιατί η μυρωδιά άρχισε να γίνεται πολύ έντονη, όμως ήρθαν οι διαβεβαιώσεις από τους αρμόδιους φορείς ότι δεν πρόκειται για διαρροή φυσικού αερίου κι έτσι δεν μπορούσαμε να προβούμε σε μια τέτοια ενέργεια», ανέφερε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ και ο δήμαρχος Γλυφάδας Γιώργος Παπανικολάου, προσθέτοντας πως θα βρίσκεται σε αναμονή νέας ενημέρωσης.

Στάση αναμονής και από τη δημοτική Αρχή του Αλίμου, καθώς ο δήμαρχος Ανδρέας Κονδύλης μας είπε: «Από τη στιγμή που οι υπεύθυνοι φορείς μας ενημερώνουν ότι δεν πρόκειται για κάτι επικίνδυνο, δεν μπορούμε να κάνουμε κάποια ενέργεια. Είμαστε σε επιφυλακή και περιμένουμε οποιαδήποτε νέα ενημέρωση».

Η ενημέρωση για το περιστατικό

Το υπουργείο Πολιτικής Προστασίας ανέφερε για το περιστατικό:

«Το ΕΣΚΕΔΙΚ από τις 11:40 έχει δεχθεί αρκετές κλήσεις για οσμή υγραερίου σε περιοχές της Αττικής. Άμεσα αναπτύχθηκαν οχήματα του Πυροσβεστικού Σώματος για τη διενέργεια ελέγχων στα σημεία από όπου προέρχονται οι αναφορές.

Σε επικοινωνία με τον ΔΕΣΦΑ, δεν έχει διαπιστωθεί μέχρι στιγμής διαρροή ή άλλη βλάβη στις εγκαταστάσεις της Ρεβυθούσας ή σε άλλο σημείο του δικτύου. Αντίστοιχα, από την ΕΝΑΟΝ ΕΔΑ Αττικής αναφέρεται ότι δεν έχει εντοπιστεί κάποιο σχετικό πρόβλημα.

Παράλληλα, σε επικοινωνία με το Κέντρο Επιχειρήσεων του Λιμενικού Σώματος ,σε εκτενείς ελέγχους που έχει εκτελέσει πλοία μεταφοράς αερίου δεν έχει αναφερθεί κάποιο σχετικό περιστατικό.

Για το συμβάν έχουν ενημερωθεί η Γ.Γ Περιβάλοντος του ΥΠΕΝ με το Τμήμα Επιθεωρητών Περιβάλλοντος, καθώς και η αρμόδια Διεύθυνση Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Αττικής.

Οι έρευνες και οι έλεγχοι συνεχίζονται».

ΔΕΣΦΑ: «Καμία σχέση με το δίκτυό μας η οσμή αερίου στην Αττική»

Ο ΔΕΣΦΑ (Διαχειριστής του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου Υψηλής Πίεσης) ξεκαθαρίζει ότι δεν έχει καμία εμπλοκή με το φαινόμενο της έντονης οσμής.



Η θέση του ΔΕΣΦΑ έχει ως εξής:



Ο Διαχειριστής επισημαίνει ότι τα περιστατικά δεν σχετίζονται με τις εγκαταστάσεις του, τονίζοντας το εξής τεχνικό δεδομένο:



Αντιδήμαρχος του Δήμου Αθηναίων Ανδρέας Γραμματικογιάννης: «Είμαστε σε επικοινωνία με την Πυροσβεστική, αναμένουμε ενημέρωση από τους ελέγχους»

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η επιχείρηση εντοπισμού της πηγής της έντονης οσμής που έχει καλύψει μεγάλο μέρος της πρωτεύουσας. Ο Αντιδήμαρχος του Δήμου Αθηναίων, Ανδρέας Γραμματικογιάννης, προχώρησε σε ενημέρωση για τις ενέργειες του Δήμου και την κινητοποίηση των αρμοδίων:



Χαρακτηριστικά, αναφέρει, σε ανάρτησή του στο Facebook:



«Στο Δήμο Αθηναίων έχουν έρθει πολλές αναφορές για οσμή φυσικού αερίου σε διάφορες περιοχές της πόλης. Έχουμε έρθει ήδη σε επικοινωνία με την Πυροσβεστική οι οποίοι μας ενημέρωσαν οτι έχουν πολλές αναφορές και σε άλλες περιοχές και δήμους του Λεκανοπεδίου και ήδη υπάρχουν πεζοπόρα τμήματα ελέγχου της εταιρείας αερίου που διενεργεί ελέγχους. Για οποιαδήποτε εξέλιξη θα υπάρχει περαιτέρω ενημέρωση».

Πηγές διυλιστηρίων: Δεν έχει καταγραφεί κάποιο περιστατικό

Πηγές από την πλευρά των διυλιστηρίων εμφανίζονται κατηγορηματικές ότι δεν έχει καταγραφεί κάποιο συμβάν ή περιστατικό στις εγκαταστάσεις του Θριασίου που να συνδέεται με την έντονη οσμή που έγινε αισθητή σε περιοχές των νοτίων προαστίων και κατά μήκος του παραλιακού μετώπου.



Όπως ανέφεραν, «στο Θριάσιο δεν υπάρχει κανένα ζήτημα σήμερα», ενώ σημείωναν ότι αν υπήρχε κάποιο περιστατικό τέτοιας έκτασης στις εγκαταστάσεις, θα υπήρχαν αντίστοιχες αναφορές και στις γύρω περιοχές της Ελευσίνας και του Θριασίου πριν η οσμή γίνει αισθητή πιο νότια.



Σε ό,τι αφορά το ενδεχόμενο η οσμή να συνδέεται με κάποια βιομηχανική διεργασία ή λειτουργική διαδικασία στα διυλιστήρια, οι ίδιες πηγές ανέφεραν ότι δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κάποιο στοιχείο που να ενοχοποιεί ή να συνδέει συγκεκριμένη δραστηριότητα των εγκαταστάσεων με το φαινόμενο.

Πηγές ΕΚΠΑ για τα επίπεδα φυσικού αερίου στην ατμόσφαιρα

Προς το παρόν δεν επιβεβαιώνεται ότι υπάρχει αυξημένη ποσότητα φυσικού αερίου ή συναφών ουσιών στην ατμόσφαιρα, σύμφωνα με πηγές του ΕΚΠΑ.

Γεν. Διευθυντής Τεχνικών Έργων Αερίου Αττικής: «Η οσμή παραπέμπει σε υγραέριο, καμία σχέση με το δίκτυό μας»

Ο Γενικός Διευθυντής Τεχνικών Έργων Αερίου Αττικής, κ. Μπαμπούρας, προχώρησε σε μια διευκρίνιση, τονίζοντας ότι η μυρωδιά που έχει αναστατώσει τους κατοίκους δεν προέρχεται από το δίκτυο φυσικού αερίου.



«Δεν έχουμε καμία σχέση. Κανένα έργο μας δεν έχει κανένα πρόβλημα. Εξ αρχής επιχειρούν οχήματα, δεν έχει σταματήσει η έρευνα αλλά δεν έχουν βρει κάτι. Δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει το φαινόμενο. Είχε καταγραφεί και πριν από ένα μήνα. Η μυρωδιά από τους τεχνικούς μας προσομοιάζει σε οσμή υγραερίου».

Enaon: Καμία διαρροή στο δίκτυο φυσικού αερίου

Η εταιρεία Enaon, που αναπτύσσει και διαχειρίζεται το δίκτυο διανομής φυσικού αερίου στην Ελλάδα, αναφέρει ότι από την πρώτη στιγμή που καταγράφηκαν αναφορές πολιτών για έντονη οσμή, τεχνικά συνεργεία κινητοποιήθηκαν άμεσα και μετέβησαν στα σημεία όπου υπήρξαν κλήσεις.



Σύμφωνα με την εταιρεία, οι αναφορές προέρχονταν από αρκετές περιοχές της νοτιοανατολικής Αττικής, μεταξύ αυτών η Βούλα, η Βουλιαγμένη, η Βάρκιζα, η Ανάβυσσος, η Παλαιά Φώκαια, το Λαγονήσι και ευρύτερα παραλιακά σημεία, ενώ όπως επισημάνθηκε, οι καιρικές συνθήκες και κυρίως η ένταση και η κατεύθυνση των ανέμων θα μπορούσαν να συμβάλουν στη μεταφορά της οσμής σε μεγαλύτερη ακτίνα.



Όπως διευκρινίστηκε μέχρι τη στιγμής δεν είχε εντοπιστεί καμία δυσλειτουργία ή διαρροή που να συνδέεται με το δίκτυο φυσικού αερίου. Για τον λόγο αυτό πραγματοποιήθηκαν εκτεταμένοι επιτόπιοι έλεγχοι τόσο στις υποδομές του δικτύου όσο και με ειδικό εξοπλισμό ανίχνευσης, ο οποίος χρησιμοποιείται προληπτικά για τον εντοπισμό πιθανών διαρροών ή άλλων ενδείξεων παρουσίας αερίου.



Παράλληλα, η εταιρεία σημειώνει ότι ενίσχυσε το προσωπικό πεδίου, προκειμένου να ανταποκριθεί στον αυξημένο αριθμό κλήσεων από πολίτες, ενώ πραγματοποιήθηκαν σαρώσεις στις περιοχές όπου αναφέρθηκε το φαινόμενο. Παρά τα εκτεταμένα μέτρα ελέγχου, δεν προέκυψε κάποιο εύρημα που να συνδέει την οσμή με το δίκτυο φυσικού αερίου.

Σε ερώτηση για την πιθανή προέλευση της οσμής, εκπρόσωπος της Enaon ξεκαθάρισε ότι δεν είναι δυνατό να προσδιοριστεί η πηγή της χωρίς τεχνικά δεδομένα, αποφεύγοντας να προχωρήσει σε εκτιμήσεις. Όπως σημειώθηκε, αντίστοιχο περιστατικό είχε καταγραφεί και στο παρελθόν, χωρίς τότε να διαπιστωθεί σύνδεση με το δίκτυο της εταιρείας.

