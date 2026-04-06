Τσουκαλάς: «Η Ελλάδα χρειάζεται άμεσα εκλογές, βαρίδι για τη χώρα ο Κ. Μητσοτάκης»

«Όταν η κοινοβουλευτική πλειοψηφία μετατρέπεται σε δεδηλωμένη ελεγχόμενων από τη δικαιοσύνη, ανακύπτει μείζον ζήτημα πολιτικής νομιμοποίησης της κυβέρνησης», τονίζει ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς, σε δήλωσή του.

«Οι λεονταρισμοί εκ μέρους του κ. Μητσοτάκη περί μαχητικής αντιπαράθεσης με το “βαθύ κράτος” μπορούν να αντιμετωπιστούν είτε ως ύβρις απέναντι στους πολίτες που βλέπουν τον πρωθυπουργό να προσβάλλει τη νοημοσύνη τους είτε ως ανέκδοτο» πρόσθεσε.

«Εκτός και αν ο πρωθυπουργός», προσθέτει ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, «ετοιμάζεται να δώσει μάχη με τον εαυτό του. Γιατί το “βαθύ κράτος” είναι ο ίδιος». «Οι υποκλοπές, ο ΟΠΕΚΕΠΕ, οι απευθείας αναθέσεις, οι αναξιοκρατικές τοποθετήσεις, η εκτεταμένη διαφθορά και η προσπάθεια ελέγχου της δικαιοσύνης είναι όψεις μιας ενιαίας πολιτικής που έχει τη σφραγίδα του σημερινού πρωθυπουργού», επισημαίνει.

Ο κ. Τσουκαλάς υποστηρίζει ότι «γι’ αυτό και πλέον όλοι αντιλαμβάνονται πως ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι βαρίδι για τη χώρα» και υπογραμμίζει πως «η Ελλάδα χρειάζεται άμεσα εκλογές για να ανακτήσει την αξιοπιστία της και απέναντι στους εταίρους μας και απέναντι στην ίδια την ελληνική κοινωνία».

