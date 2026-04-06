ΔΕΥΤΕΡΑ 06.04.2026 11:13
06.04.2026 10:12

Τσουκαλάς: «Η Ελλάδα χρειάζεται άμεσα εκλογές, βαρίδι για τη χώρα ο Κ. Μητσοτάκης»

«Όταν η κοινοβουλευτική πλειοψηφία μετατρέπεται σε δεδηλωμένη ελεγχόμενων από τη δικαιοσύνη, ανακύπτει μείζον ζήτημα πολιτικής νομιμοποίησης της κυβέρνησης», τονίζει ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς, σε δήλωσή του.

«Οι λεονταρισμοί εκ μέρους του κ. Μητσοτάκη περί μαχητικής αντιπαράθεσης με το “βαθύ κράτος” μπορούν να αντιμετωπιστούν είτε ως ύβρις απέναντι στους πολίτες που βλέπουν τον πρωθυπουργό να προσβάλλει τη νοημοσύνη τους είτε ως ανέκδοτο» πρόσθεσε.

«Εκτός και αν ο πρωθυπουργός», προσθέτει ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, «ετοιμάζεται να δώσει μάχη με τον εαυτό του. Γιατί το “βαθύ κράτος” είναι ο ίδιος». «Οι υποκλοπές, ο ΟΠΕΚΕΠΕ, οι απευθείας αναθέσεις, οι αναξιοκρατικές τοποθετήσεις, η εκτεταμένη διαφθορά και η προσπάθεια ελέγχου της δικαιοσύνης είναι όψεις μιας ενιαίας πολιτικής που έχει τη σφραγίδα του σημερινού πρωθυπουργού», επισημαίνει.

Ο κ. Τσουκαλάς υποστηρίζει ότι «γι’ αυτό και πλέον όλοι αντιλαμβάνονται πως ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι βαρίδι για τη χώρα» και υπογραμμίζει πως «η Ελλάδα χρειάζεται άμεσα εκλογές για να ανακτήσει την αξιοπιστία της και απέναντι στους εταίρους μας και απέναντι στην ίδια την ελληνική κοινωνία».

Μητσοτάκης για ΟΠΕΚΕΠΕ: Ζητά από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ταχείες διώξεις, εισηγείται ασυμβίβαστο υπουργού και βουλευτή

Παπασταύρου: «Υπάρχει επάρκεια ενέργειας για την ώρα και για τους επόμενους μήνες»

Κυριακή των Βαΐων… κεκλεισμένων των θυρών στην Ιερουσαλήμ – Ο πατριάρχης Θεόφιλος για προσευχή στην άδεια Παλιά Πόλη (video)

«Project Hail Mary»: Ο αστροναύτης του Artemis II, Jeremy Hansen, αποθεώνει την ταινία από το διάστημα (videos)

Το SUV των 500.000 ευρώ που απαγορεύεται να χρησιμοποιήσεις τις πίσω ζώνες ασφαλείας

Podcast - Πρέσβης Βασίλης Παπαδόπουλος: «Ο Πούτιν αδυνατεί να κατακτήσει τα ουκρανικά εδάφη - Δεν βλέπω διέξοδο σ' αυτόν τον πόλεμο»

Podcast - Μάκης Δελαπόρτας: «Ο Λογοθετίδης ήταν ο αρχηγός της φυλής των ηθοποιών, πατριάρχης του θεάτρου»

Δικογραφία ΟΠΕΚΕΠΕ: «Φτιάξτο, θα εκτεθούμε» έλεγε η Παπακώστα και «το ζητάει ο Καραμανλής, θα το κάνουμε» συνεργάτη του Λιβανού - Ο «χρήσιμος» Σκρέκας

Για παραλήρημα Τραμπ που «απειλεί με εγκλήματα πολέμου» μιλούν οι Δημοκρατικοί: «Αντισταθείτε στην τρέλα του», λέει πρώην ένθερμη fun του

Με διάγγελμα ξορκίζουν τον ΟΠΕΚΕΠΕ, βέρτιγκο με τις άρσεις ασυλίας, ο τυχερός Σχοινάς, πώς έκοψαν τον Καστανίδη και η ανισότητα Καρυστιανού - Τσίπρα στα γκάλοπ  

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

