Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ – Τσιάρας: «Με στέλνουν στη δικαιοσύνη για 190 ευρώ – Βεβαίως και θα είμαι υποψήφιος»

Με τη φράση «δεν έχω κανένα συνειδησιακό πρόβλημα» και ότι «θα το ξανάκανα» ο πρώην υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστας Τσιάρας, υπερασπίστηκε την παρέμβαση που έκανε υπέρ πολίτη και η οποία τον… έβαλε στη νέα δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και οδήγησε στην παραίτησή του από το υπουργείο.

Ο βουλευτής Καρδίτσας, μιλώντας στον ΑΝΤ1, αναφέρθηκε στη δικογραφία, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι «με στέλνουν στη δικαιοσύνη για 190 ευρώ», ενώ πρόσθεσε ότι κατανοεί ότι υπάρχει μια συνταγματική επιταγή που προβλέπει την άρση ασυλίας των εμπλεκόμενων βουλευτών, ωστόσο, υπογράμμισε ότι τέτοιες σοβαρές περιπτώσεις θα πρέπει να τυγχάνουν καλύτερης διερεύνησης από τις διωκτικές αρχές.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι δεν έκανε καμία παρανομία και υπογράμμισε ότι ο ρόλος των βουλευτών είναι να βοηθούν τους πολίτες. Μάλιστα, εξήγησε ότι μετά τον Ιανό οι άνθρωποι στην Καρδίτσα ήταν σε απόγνωση και ότι ήταν υποχρέωση να τους βοηθήσει να ξαναφτιάξουν τη ζωή τους. Ο πρώην υπουργός τόνισε ότι βεβαίως θα είναι ξανά υποψήφιος στις εθνικές εκλογές όταν αυτές διεξαχθούν και επανέλαβε ότι δεν έχει κανένα συνειδησιακό πρόβλημα.

