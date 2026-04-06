search
ΔΕΥΤΕΡΑ 06.04.2026 08:44
search
MENU CLOSE
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

06.04.2026 08:17

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ – Τσιάρας: «Με στέλνουν στη δικαιοσύνη για 190 ευρώ – Βεβαίως και θα είμαι υποψήφιος»

06.04.2026 08:17
Με τη φράση «δεν έχω κανένα συνειδησιακό πρόβλημα» και ότι «θα το ξανάκανα» ο πρώην υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστας Τσιάρας, υπερασπίστηκε την παρέμβαση που έκανε υπέρ πολίτη και η οποία τον… έβαλε στη νέα δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και οδήγησε στην παραίτησή του από το υπουργείο.

Ο βουλευτής Καρδίτσας, μιλώντας στον ΑΝΤ1, αναφέρθηκε στη δικογραφία, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι «με στέλνουν στη δικαιοσύνη για 190 ευρώ», ενώ πρόσθεσε ότι κατανοεί ότι υπάρχει μια συνταγματική επιταγή που προβλέπει την άρση ασυλίας των εμπλεκόμενων βουλευτών, ωστόσο, υπογράμμισε ότι τέτοιες σοβαρές περιπτώσεις θα πρέπει να τυγχάνουν καλύτερης διερεύνησης από τις διωκτικές αρχές.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι δεν έκανε καμία παρανομία και υπογράμμισε ότι ο ρόλος των βουλευτών είναι να βοηθούν τους πολίτες. Μάλιστα, εξήγησε ότι μετά τον Ιανό οι άνθρωποι στην Καρδίτσα ήταν σε απόγνωση και ότι ήταν υποχρέωση να τους βοηθήσει να ξαναφτιάξουν τη ζωή τους. Ο πρώην υπουργός τόνισε ότι βεβαίως θα είναι ξανά υποψήφιος στις εθνικές εκλογές όταν αυτές διεξαχθούν και επανέλαβε ότι δεν έχει κανένα συνειδησιακό πρόβλημα.

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
LIFESTYLE

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

LIFESTYLE

ΕΛΛΑΔΑ

Δείτε όλες τις ειδήσεις
PODCASTS

PODCASTS

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΚΟΣΜΟΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 06.04.2026 08:42
LIFESTYLE

Μαρία Σάκκαρη: Η τρυφερή ανάρτηση με τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη (photo)

ΕΛΛΑΔΑ

Τι να κάνετε αν δεν πάρετε το Δώρο Πάσχα μέχρι τη Μεγάλη Τετάρτη

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στέγαση σε κρίση: Χαμηλή ικανοποίηση στην Ελλάδα και νέοι εγκλωβισμένοι σε ακριβές κατοικίες

1 / 3