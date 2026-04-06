ΔΕΥΤΕΡΑ 06.04.2026 08:41
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πηνελόπη Νάσσου

06.04.2026 06:25

Δικογραφία ΟΠΕΚΕΠΕ: Διάγγελμα Μητσοτάκη και προβληματισμός για τη γραμμή περί άρσης ασυλίας για όλους

Με σκοπό να λειάνει τις εντυπώσεις που έχει δημιουργήσει στην κοινωνία η εμπλοκή των βουλευτών και υπουργών της κυβέρνησης στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και μετά τον αρχικό πανικό που επικράτησε στο Μέγαρο Μαξίμου,  ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται σήμερα με τηλεοπτική δήλωσή του να μιλήσει και πάλι για διαχρονικό σκάνδαλο αφήνοντας παράλληλα αιχμές κατά της αντιπολίτευσης, ότι αναδεικνύει αποσπασματικά στοιχεία της δικογραφίας, εργαλειοποιώντας την υπόθεση για μικροκομματικά οφέλη.

Το αφήγημα ωστόσο μοιάζει σε ένα μεγάλο βαθμό έωλο από την στιγμή που η ΝΔ  κυβερνάει επτά ολόκληρα χρόνια και οι οποίες κινήσεις προς την κατεύθυνση της διορθώσεις των παθογενειών θα έπρεπε να έχουν γίνει εδώ και πολύ καιρό.

Πολλοί φοβούνται μάλιστα ότι οι κυβερνητικοί βουλευτές τις μέρες του Πάσχα θα βρεθούν απέναντι στην οργή των αγροτών οι οποίοι διαβάζοντας τους διαλόγους αντιλαμβάνονται ότι οποίος έχει «μπάρμπα από την Κορώνη» έχει διαφορετική αντιμετώπιση στον ΟΠΕΚΕΠΕ και ακόμα και αν δεν τα δικαιούται παίρνει χρήματα γιατί …έχει επαφές με το «γκουβέρνο».

Παράλληλα οι «καυτοί» και επιβαρυντικοί διάλογοι που βγαίνουν στην δημοσιότητα και περιλαμβάνουν φράσεις όπως το «κάντο χεράτα» του Κώστα Σκρέκα δεν προέρχονται από τα κόμματα, αλλά αποτελούν κομμάτι της δικογραφίας.

Προβληματισμός για τις άρσεις ασυλίας όλων

Τα τελευταία εικοσιτετράωρα στο κυβερνητικό επιτελείο υπάρχει μεγάλος προβληματισμός σχετικά με την αρχική απόφαση του Μεγάρου Μαξίμου να γίνει άρση ασυλίας όμως των προσώπων που εμπλέκονται με τον εμένα η τον άλλο τρόπο στην υπόθεση.

Οι πληροφορίες θέλουν ωστόσο τα γαλάζια στελέχη να ξανασκέφτονται την όλη ιστορία καθώς όπως λένε τουλάχιστον δύο με τρεις βουλευτές από αυτούς που βρίσκονται υπό έλεγχο ελέγχονται για ασήμαντα αδικήματα. Όπως επισημαίνουν πρόκειται για διαφορετικής διαβάθμισης υποθέσεις, όπως είπε χθες και ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κ. Χατζηδάκης, εκτιμώντας ότι πχ για τους Κ. Τσιάρα και Ν. Μηταράκη, οι αποφάσεις της δικαιοσύνης δεν θα είναι καταδικαστικές.

Προφανώς έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και το πως βλέπει το Μέγαρο Μαξίμου την υπόθεση του πρώην υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Σπήλιου Λίβανου  και της πρώην υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, Φωτεινής Αραμπατζή, που εγκαλούνται για την αξιόποινη πράξη της ηθικής αυτουργίας σε απιστία κατ’ εξακολούθηση, κατά την άσκηση των καθηκόντων τους το 2021.

Εάν δηλαδή ο πρωθυπουργός θα προκρίνει σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής για τους δύο πρώην υπουργούς της, ακολουθώντας  το μοντέλο Καραμανλή – Τριαντόπουλου, με απευθείας παραπομπή τους στον φυσικό δικαστή, μέσω μιας προανακριτικής – εξπρές ή θα απορρίψει το αίτημα  των κομμάτων της αντιπολίτευσης για σύσταση Προανακριτικής.

Πάντως η κυρία Αραμπατζή ζήτησε να συσταθεί προανακριτική επιτροπή, ενώ ο κ. Λιβανός εξέφρασε απλά την πίστη του στη δικαιοσύνη, υιοθετώντας άλλη γραμμή.

«Λάθος μήνυμα»

Την ίδια ώρα στελέχη της κυβέρνησης εμφανίζονται προβληματισμένα καθώς  υποστηρίζουν η όλη ιστορία στέλνει ένα λάθος μήνυμα στους ψηφοφόρους της ΝΔ. Ότι δηλαδή είναι απαγορευτικό να ζητάνε κάποια χάρη η ρουσφέτι από τους βουλευτές και τους υπουργούς της κυβέρνησης  γεγονός  που τους αποδυναμώνει.

Σήμερα πάντως ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να εστιάσει στην ανάγκη να επιταχυνθούν οι διαδικασίες, ώστε να ξεκαθαρίσει άμεσα το τοπίο.

Αύριο, Μεγάλη Τρίτη, συνεδριάζει η Επιτροπή Δεοντολογίας για την άρση ασυλίας των 11 «γαλάζιων» βουλευτών, που το όνομα τους περιέχεται στη δεύτερη δικογραφία.

Η συζήτηση και η ψηφοφορία στην Ολομέλεια έχει οριστεί να γίνει με το που θα ανοίξει η Βουλή αμέσως μετά το Πάσχα.

Παραδοχή αστοχιών αλλά και παθογένειες

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο μήνυμα του θα  παραδεχτεί αστοχίες της κυβέρνησης, μιλώντας όμως ταυτόχρονα για διαχρονικές και διακομματικές παθογένειες. Ιδιαίτερη έμφαση αναμένεται να δώσει στις λύσεις που δρομολόγησε η κυβέρνηση για να μπει ένα τέλος στο «πάρτι των παράτυπων επιδοτήσεων» του ΟΠΕΚΕΠΕ, με τη μετάβαση των αρμοδιοτήτων του στην ΑΑΔΕ, στην πλήρη ψηφιοποίηση του συστήματος πληρωμών και ελέγχων ώστε να αποφεύγεται η ανθρώπινη παρέμβαση για «ρουσφέτια», ακόμη και στη χρήση δορυφόρων κ.α. σύγχρονων μέσων, με τα οποία ελέγχονται οι καλλιέργειες και καταμετριέται το ζωικό κεφάλαιο.

Μάλιστα με βάση τα όσα ανέφερε στην κυριακάτικη ανάρτηση του, αναμένεται να δεσμευτεί για «δυναμικότερη αντιπαράθεση» με το «βαθύ κράτος»,  παρουσιάζοντας την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ ως «αφετηρία» μιας ευρύτερης προσπάθειας εξυγίανσης του κρατικού μηχανισμού.

