ΟΠΕΚΕΠΕ: Νέες συνομιλίες συνεργατών Λιβανού με Μελά: «Κάνε τα μαγικά σου για τον αρχαίο Έλληνα»

Στο φως της δημοσιότητας έρχονται αναλυτικά οι συνομιλίες συνεργατών του πρώην υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Σπήλιου Λιβανού, που περιλαμβάνονται στη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τους δύο υπουργούς.

Στις συνομιλίες των δύο συνεργατών του πρώην υπουργού με τον τότε Διοικητή του ΟΠΕΚΕΠΕ καταγράφονται παρεμβάσεις, σε φιλικό τόνο πάντα, προς την διοίκηση του οργανισμού με στόχο εξυπηρετήσεις ψηφοφόρων και φίλων του τότε υπουργού. Είναι χαρακτηριστική η αναφορά του συνεργάτη του υπουργού Π.Α. ο οποίος λέει στον Δ. Μελά «κάνε τα μαγικά σου» για πρόσωπο που αποκαλεί «αρχαίο Έλληνα», ενώ άλλος συνεργάτης του υπουργού καταγράφεται να λέει «μας ενδιαφέρει πολύ αυτός».

Αναλυτικά:

Συνομιλία Δημήτρη Μελά με συνεργάτη του τότε υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Σπήλιου Λιβανού Π.Α.:

Π.Α.: Ωραία και αυτόν τον άνθρωπό μας εκεί τον αρχαίο Έλληνα θα τον αναλάβεις εσύ προσωπικά;

Δημήτρης Μελάς: Αυτός ακόμα δε γίνεται τίποτα. Τι να τον αναλάβω, αυτός είναι για να τον αναλάβει γιατρός ρε.

Π.Α. Ναι εντάξει, γιατρός τον έχει αναλάβει. Να σου πω, δεν μπορείς να βάλεις λίγο πλάτη γι’αυτό τον άνθρωπο;

Δημήτρης Μελάς: Μωρέ προσπάθησα να το κάνω και τώρα ακόμα προσπαθώ. Το μόνο ζήτημα είναι πως αυτός δεν έχει τίποτα να δείξει.

Π.Α.: Τώρα έχει, έχει τώρα. Τα’ χει φτιάξει.

Δημήτρης Μελάς: Τώρα έχει, αλλά τι αναγωγή θα κάνεις στο 2050; Ή θα κάνεις πίσω στο 1950;

Π.Α.: Τέλος πάντων, κάνε εσύ τα μαγικά σου. Αφού έχεις μαγικό χέρι. Άμα τον γνωρίσεις θα καταλάβεις τι σου λέω.

Δημήτρης Μελάς: Ναι.

Π.Α.: Δεν είναι, δεν έχει, ξέρεις πολιτικά, δεν είναι ότι έχει, κουβαλάει πίσω του τίποτα.

Δημήτρης Μελάς.: Ναι κατάλαβα.

Π.Α.: Είναι ρε παιδί μου ένα καλό παιδί, αρχαίος Έλληνας.

Δημήτρης Μελάς: Αγνός ναι.

Π.Α. Και πιστός. Τον έχεις εκεί και ξέρεις. Βρέξει χιονίσει θα είναι εκεί πέρα δίπλα σου.

Δημήτρης Μελάς: Ναι, είναι δίπλα σου. Εντάξει.

Συνομιλία συνεργάτη του Σπήλιου Λιβανού Ν.Κ. με Δημήτρη Μελά

Ν.Κ.: Ωραία, δες το ρε Δημήτρη μου πάντως μας ενδιαφέρει πολύ αυτός, ξέρω τι σου λέω, έχει εργοστασιο οοο άντρας της αδελφής του και είναι.

Δημήτρης Μελάς: Ναι.

Ν.Κ.: Στο Αγρίνιο από τους πολύ καλούς του Σπήλιου δηλαδή για εμάς είναι σημαντικό να το περάσουμε να για μην την φάει τώρα από τον Σπήλιο, κατάλαβες τι εννοώ.

Δημήτρης Μελάς: Ναι οκ ντάξει.

Ν.Κ.: Αυτό.

Δημήτρης Μελάς: Άστο θα το δω.

Ν.Κ. Ό,τι μπορούμε να κάνουμε να το δούμε έτσι;

Δημήτρης Μελάς: Έγινε.

Ν.Κ.: Έγινε φιλάκια ευχαριστώ.

Ο Λιβανός αρνείται την εμπλοκή του

«Η απόδειξη της εντιμότητας και ακεραιότητας μου είναι αδιαπραγμάτευτη και αποτελεί ζήτημα χρόνου» αναφέρει σε δήλωσή του ο Λιβανός με αφορμή τη δικογραφία της ευρωπαϊκής εισαγγελίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, παρά τους διαλόγους που διέρρευσαν.

«Ούτε συμμετείχα ούτε θα μπορούσα να διανοηθώ να συμμετάσχω στην τέλεση οιασδήποτε αξιόποινης πράξης κατά την ενάσκηση των καθηκόντων μου. Έχω απόλυτο σεβασμό στις θεσμικές διαδικασίες και στην ορθή κρίση της ελληνικής δικαιοσύνης» πρόσθεσε.

Αναλυτικά η δήλωσή του:

«Σε όλη τη διάρκεια της πολιτικής μου πορείας, υπηρέτησα τη διαφάνεια και τη νομιμότητα. Απαρέγκλιτα, αψηφώντας πολιτικό κόστος και χωρίς εκπτώσεις. Κινήθηκα και κινούμαι πάντα με πυξίδα το εθνικό συμφέρον και την κοινωνική δικαιοσύνη. Στη θητεία μου ως ΥπΑΑΤ υπηρέτησα με ευσυνειδησία και ανιδιοτέλεια, ενεργώντας έμπρακτα και δια τούτο αποδεδειγμένα,για την καταπολέμηση της διαχρονικής ασυδοσίας στην κατανομή των κοινοτικών πόρων, με την εφαρμογή διαδικασιών, κανόνων και ελέγχων, που οδήγησαν, μόνο το 2021 στην εξοικονόμηση περίπου 70 εκατομμυρίων κοινοτικών πόρων και με γνώμονα την εμπέδωση ενός αισθήματος δικαιοσύνης για όλους τους μοχθούντες πραγματικούς δικαιούχους, που είναι και η πλειοψηφία των ελλήνων αγροτών.

Επιθυμώ να καταστήσω σαφές ότι ούτε συμμετείχα ούτε θα μπορούσα να διανοηθώ να συμμετάσχω στην τέλεση οιασδήποτε αξιόποινης πράξης κατά την ενάσκηση των καθηκόντων μου.

Έχω απόλυτο σεβασμό στις θεσμικές διαδικασίες και στην ορθή κρίση της ελληνικής δικαιοσύνης. Η απόδειξη της εντιμότητας και ακεραιότητας μου είναι αδιαπραγμάτευτη και αποτελεί ζήτημα χρόνου».

