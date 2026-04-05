ΟΠΕΚΕΠΕ: Βράζει η Κοινοβουλευτική Ομάδα της ΝΔ για τους χειρισμούς με την άρση ασυλίας – Αλλαγή πλεύσης εξετάζει το Μαξίμου

Σε φάση μεγάλης εσωτερικής πίεσης εισέρχεται η Κοινοβουλευτική Ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, με φόντο τη διαχείριση της υπόθεσης του ΟΠΕΚΕΠΕ και κυρίως τη στάση που θα τηρήσει το κόμμα απέναντι στα αιτήματα άρσης ασυλίας.

Πίσω από τους χαμηλούς τόνους των επίσημων τοποθετήσεων, καταγράφεται ένα κύμα έντονης δυσαρέσκειας που, αυτή τη φορά, δεν κρύβεται εύκολα.

Οι βουλευτές στις κατ’ ιδίαν συζητήσεις εκφράζουν πρωτόγνωρη ενόχληση και μιλούν για «τσουβάλιασμα» των συναδέλφων τους όσον αφορά ορισμένες υποθέσεις όπως λένε είναι στο όριο του γελοίου.

Τις τελευταίες ημέρες, περισσότεροι από 30 βουλευτές φέρονται να επικοινώνησαν με τον πρόεδρο της Βουλής, μεταφέροντας του το κλίμα ανησυχίας, αλλά και τη διαφωνία τους για το ενδεχόμενο μιας ενιαίας, οριζόντιας απόφασης.

Μάλιστα όπως αναφέρουν συνάδελφοι τους αν το κόμμα συνεχίσει να έχει αυτή την πρακτική η κοινοβουλευτική ομάδα θα είναι όμηρη στην διάθεση του οποιοδήποτε θέλει να κάνει μια καταγγελία. «Δεν γίνεται εμείς να στηρίζουμε τις κυβερνητικές αποφάσεις και το Μαξίμου να έχει μια φοβική στάση και να είναι έτοιμο να μας να αδειάσει με το παραμικρό» λένε.

Το επιχείρημα που διατυπώνεται είναι σχεδόν κοινό: η εξομοίωση ανόμοιων περιπτώσεων δημιουργεί μια εικόνα συλλογικής ευθύνης που δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Όπως σημειώνουν, «άλλο οι λίγες σοβαρές περιπτώσεις και άλλο υποθέσεις που δεν φαίνεται να στοιχειοθετούν ουσιαστική ποινική διάσταση».

Η απόφαση για τις προχθεσινές μαζικές παραιτήσεις υπουργών επιβάρυνε περαιτέρω το κλίμα. Ορισμένοι βουλευτές εκφράζουν τον φόβο ότι, με αυτόν τον τρόπο, ποινικοποιείται η καθημερινή κοινοβουλευτική πρακτική η επαφή με πολίτες, η διαμεσολάβηση για αιτήματα, η προσπάθεια επίλυσης προβλημάτων. Σε πιο απλή γλώσσα όπως λένε «αν αυτό θεωρείται ύποπτο, τότε τι ακριβώς σημαίνει να είσαι βουλευτής;

Στο εσωτερικό της κυβέρνησης, οι διαφορετικές προσεγγίσεις είναι εμφανείς. Η δήλωση του αντιπροέδρου Κωστή Χατζηδάκη, ο οποίος εμφανίστηκε επιφυλακτικός για τη σοβαρότητα όλων των υποθέσεων και ανέφερε ότι «η δικαιοσύνη θα αποφασίσει αλλά πολύ αμφιβάλλω από όσο διάβασα ότι τέτοιες περιπτώσεις θα κριθούν αρνητικά από τη δικαιοσύνη» προκάλεσε αμηχανία και έντονη δυσφορία στο Μέγαρο Μαξίμου, κυρίως λόγω του πολιτικού timing.

Και αυτό γιατί ο κ. Χατζηδάκης είναι ανάμεσα σε αυτους που εισηγήθηκαν ενιαία αντιμετώπιση όλων των εμπλεκομένων, με παραιτήσεις από τις θέσεις τους και συναίνεση σε όλες τις άρσεις ασυλίας. Την ίδια θέση διατύπωσαν και δυο συνεργατες του πρωθυπουργού.

Υπό το βάρος αυτών των αντιδράσεων, ωστόσο, φαίνεται να κερδίζει έδαφος μια πιο σύνθετη προσέγγιση. Στο τραπέζι βρίσκεται πλέον σοβαρά η επιλογή να εξεταστεί κάθε υπόθεση ξεχωριστά, με διαφοροποιημένη στάση, ανάλογα με τα πραγματικά δεδομένα. Πρόκειται για μια επιλογή που επιχειρεί να ισορροπήσει ανάμεσα στην ανάγκη πολιτικής αξιοπιστίας και τη διατήρηση της εσωκομματικής συνοχής που φαίνεται να κινδυνεύει σοβαρά από τους μέχρι τώρα χειρισμούς.

Η υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ, έτσι, δεν αποτελεί μόνο μια ακόμη δύσκολη στιγμή για την κυβέρνηση. Λειτουργεί και ως τεστ για τα αντανακλαστικά της απέναντι στην ίδια της την Κοινοβουλευτική Ομάδα. Και το μήνυμα που εκπέμπεται, έστω και χωρίς δημόσιες κορώνες, είναι σαφές. Η συνοχή δεν θεωρείται πλέον δεδομένη και απαιτεί προσεκτικούς χειρισμούς.

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Τι θα πει ο Μητσοτάκης στο τηλεοπτικό μήνυμά του – Τα πρόσωπα και οι πολιτικές

Διάλογοι Αραμπατζή – Μελά: «Δεν έχω μούτρα για τον Γιώργο»

Πολιτικές αντιδράσεις από την κυριακάτικη ανάρτηση Μητσοτάκη: Εκλογές ζητούν ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ – Τι λένε ΚΚΕ, ΝΕΑΡ