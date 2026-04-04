Δικογραφίες ΟΠΕΚΕΠΕ: Όλες οι καυτές αναφορές για τους 11+2 – Ποιοι μιλούσαν απευθείας, τι ζητούσαν, γιατί κατηγορούνται

Αναλυτικές περιγραφές και επιβαρυντικές συνομιλίες περιλαμβάνει η δικογραφία χιλιάδων σελίδων της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας η οποία συνοδεύεται από διαβιβαστικό που ξεπερνά τις 100 σελίδες με το οποίο ζητείται η άρση ασυλίας για 11 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας.

Όπως είναι ήδη γνωστό πρόκειται για Κατερίνα Παπακώστα, Κώστα Καραμανλή, Γιάννη Κεφαλογιάννη, Νότη Μηταράκη, Κώστα Τσιάρα, Κώστα Σκρέκα, Δημήτρη Βαρτζόπουλο, Μάξιμο Σενετάκη, Λάκη Βασιλειάδη, Χρήστο Μπουκώρο, Θεόφιλος Λεονταρίδη.

Τα πρόσωπα αυτά βρίσκονται στο επίκεντρο της έρευνας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και σύμφωνα με το διαβιβαστικό ζητείται η άρση ασυλίας προκειμένου να ασκηθούν διώξεις για τα αδικήματα της ηθικής αυτουργίας σε απιστία εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ε.Ε., τελεσθείσας από κοινού και μη, της ηθικής αυτουργίας σε απάτη με υπολογιστή και της ηθικής αυτουργίας σε ψευδή βεβαίωση (Παπακώστα).

Πρόκειται για αδικήματα που επισύρουν τιμωρία σε βαθμό κακουργήματος ανάλογα με το ύψος της ζημίας. Σύμφωνα με τη δικογραφία οι Κώστας Καραμανλής και Κατερίνα Παπακώστα, βαρύνονται με πράξεις σε βαθμό κακουργήματος.

Στην περίπτωση της Κατερίνας Παπακώστα το ύψος της υπολογίζεται σε 142.000 ευρώ. Ενώ στην περίπτωση του Κώστα Καραμανλή το ποσό επιδότησης για το σύνολο των 37 παραγωγών για τους οποίους υπήρξε παρέμβαση ξεπερνά τα 200.000 ευρώ.

Ωστόσο, ο Κώστας Καραμανλής αναφέρεται αλλά δεν εμφανίζεται σε απευθείας συνομιλίες. Εμφανίζεται σε συνομιλίες τρίτων κάτι που ισχύει και για τους Νότη Μηταράκη και Λάκη Βασιλειάδη.

Αντιθέτως, σε απευθείας συνομιλίες με τον διοικητή ή στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ, εμφανίζονται οι Κ. Σκρέκας, Χρ. Μπουκώρος, Μ. Σενετάκης, Κ. Παπακώστα, Θ. Λεονταρίδη.

Ο Δ. Βαρτζόπουλος καταγράφεται να έχει αποστείλει sms, ενώ μέσω συνεργατών τους εμπλέκονται οι Κ. Τσιάρας και Ι. Κεφαλογιάννης.

Στην περίπτωση των δύο (πρώην) υπουργών Φωτεινής Αραμπατζή και Σπήλιου Λιβανού, στο διαβιβαστικό της έτερης δικογραφίας που είναι προσπελάσιμη στην αίθουσα 168 της Βουλής, υπάρχουν περιγραφές και συνομιλίες.

Η κ. Αραμπατζή εμφανίζεται να συνομιλεί απευθείας με τον πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ Δημήτρη Μελά, εν αντιθέσει με τον Σπήλιο Λιβανό που εμπλέκεται με συνομιλίες συνεργατών του και με αυτό τον τρόπο συνδέεται και με την υπόθεση του Κώστα Καραμανλή.

Το διαβιβαστικό της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τους «11» αναφέρεται σε κάθε μία περίπτωση χωριστά και συνοπτικά για κάθε περίπτωση καταγράφονται τα εξής:

Κατερίνα Παπακώστα

Στη Βουλευτή Τρικάλων Κατερίνα Παπακώστα, η ευρωπαϊκή εισαγγελία αποδίδει σοβαρές παρεμβάσεις στον ΟΠΕΚΕΠΕ και σε αρμόδιους κτηνιατρικούς παράγοντες, ώστε να εξασφαλιστεί η καταβολή παράνομων επιδοτήσεων σε κτηνοτρόφους της εκλογικής της περιφέρειας.

Όπως προκύπτει από τα σχετικά έγγραφα, οι εν λόγω παραγωγοί είχαν εντοπιστεί από τους ελεγκτικούς μηχανισμούς να δηλώνουν περισσότερα βοοειδή από όσα πραγματικά διέθεταν. Η απόκλιση αυτή τούς έθετε σε τροχιά ένταξης στη λίστα με τα «κόκκινα» ΑΦΜ.

Με συνεχείς παρεμβάσεις της προς τον τότε πρόεδρο του οργανισμού, Δ. Μελά, καθώς και προς αρμόδιο κτηνίατρο της περιφερειακής υπηρεσίας η βουλευτής πέτυχε την αλλοίωση κρίσιμων στοιχείων. Σύμφωνα με το διαβιβαστικό υπήρχε ένα συνολικό σχέδιο για παρέμβαση στην Κτηνιατρική Βάση και στη συνέχεια για την αποδοχή αυτής της παρέμβασης από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Η βουλευτής «ζητώντας επιτακτικά από τον πρόεδρο να δεχθεί την απατηλή διόρθωση (“πρέπει να το φτιάξουμε οπωσδήποτε”) τον εξώθησε να διατηρήσει ενεργά τα δικαιώματα του παραγωγού στο εθνικό απόθεμα». Με αποτέλεσμα ο παραγωγός Α. Μπ. «να εισπράξει αχρεωστείτως όχι μόνο το ποσό των 27.800,16 ευρώ για το έτος 2021, αλλά να συνεχίσει να αντλεί παρανόμως ενωσιακούς και εθνικούς πόρους και κατά τα επόμενα έτη (2022 – 2024) προκαλώντας βέβαιη και οριστική ζημιά συνολικού ύψους 142.249,81 ευρώ στην περιουσία της ΕΕ και του Ελληνικού Δημοσίου».

Κώστας Καραμανλής

Δεν υπάρχει απευθείας συνομιλία του βουλευτή, αλλά γίνεται αναφορά στο όνομά του και στο αίτημα που έχει καταθέσει σε επικοινωνία του Δ. Μελά με συνεργάτη του τότε υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Σπ. Λιβανού. Στη συνομιλία αυτή στις 9/11/2021 ο συνεργάτης του Σπ. Λιβανού αναφέρει στον πρώτο: «…αυτή η υπόθεση του ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ… που ενδιαφέρεται ο… που είναι τριάντα επτά (37) άτομα, με έναν εξ με τα βιολογικά».

Την 05/11/2021 συνομιλούνοι Δημήτριος ΜΕΛΑΣ και Ν. Κ., άλλος συνεργάτης του τότε Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και μεταξύ άλλων σε σχετική αναφορά του σημειώνει «εφόσον δεν πρόκειται για κρατικά χρήματα, να ικανοποιηθεί το αίτημά του». Ο Δ. Μελάς του απαντά ότι για κρατικά χρήματα πρόκειται και ο Ν.Κ. τον ρωτά εάν υπάρχει πρόβλημα με αυτό. Ο Μελάς του απαντά πως δεν υπάρχει και ο Ο Ν.Κ. συνεχίζει λέγοντας: «Μου είπε ο Νίκος εάν δεν επηρεάζεται κάτι και δεν έχουμε πρόβλημα, τώρα πήγαμε μαζί μέσα δεν το ήξερα το θέμα… Και μου λέει, βεβαίως, το ζητάει ο ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ, θα το κάνουμε».

Η υπόθεση αφορά ρύθμιση για 37 παραγωγούς προκειμένου να τους καταβληθούν επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, παρότι παλιότερα ο Οργανισμός δεν είχε εγκρίνει την καταβολή τους. Το ποσό επιδότησης για το σύνολο των παραγωγών ξεπέρασε τα 224.686,58 ευρώ, γεγονός που επιφέρει την μετατροπή της ηθικής αυτουργία που καταλογίζει η ευρωπαϊκή εισαγγελία στον πρώην υπουργό σε κακούργημα.

Δημήτρης Βαρτζόπουλος

Σύμφωνα με την πρισματική έκθεση της ευρωπαϊκής εισαγγελίας το επιβαρυντικό στοιχείο για τον πρώην υφυπουργό υγείας είναι το sms (27/10/2021) στον Πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ Δημήτρη Μελά ζητώντας του να εγκριθεί αίτηση παραγωγού με τη σημείωση «Ο,ΤΙΔΗΠΟΤΕ ΕΓΓΡΑΦΑ ΧΡΕΙΑΣΤΟΥΝ ΣΤΗΝ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΑΣ». Σύμφωνα με την ευρωπαϊκή εισαγγελία το μήνυμα καταδεικνύει ότι γνώριζαν πως ο φάκελος ήταν άδειος/παράτυπος και ζητείτο εξωθεσμική, “εκ των υστέρων” τακτοποίησή του η οποία διεκπεραιώθηκε με εντολή του Δ. Μελά. Σύμφωνα με την εισαγγελική αρχή το συνολικό ποσό της ζημίας έφτασε τα 68.884,02 ευρώ.



Λάκης Βασιλειάδης

Σύμφωνα πάντα με το διαβιβαστικό της ευρωπαϊκής εισαγγελίας απευθείας διάλογος του βουλευτή Πέλλας Λάκη Βασιλειάδη δεν υπάρχει. Ο βουλευτής εμφανίζεται σε γραπτό μήνυμα τρίτου προσώπου προς τον πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ Δ. Μελά. Συγκεκριμένα ο Δ.Κ., στέλνει sms στον πρόεδρο του οργανισμού με το ακόλουθο περιεχόμενο “από Βασιλειάδη Λάκη Π.Σ. (σ.σ. όνομα κτηνοτρόφου) ΑΦΜ … ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΣΕ ΖΩΑ ΝΑ ΠΑΕΙ ΠΙΣΩ”. Σχεδόν μια εβδομάδα μετά ωστόσο ο Δ.Κ. συνομιλεί με τον πρόεδρο του οργανισμού και τον ρωτά “Του Λάκη το έκανες;” με τον Μελά να απαντά αρνητικά. Η προσπάθεια συνεχίστηκε αλλά η υπόθεση αυτή δεν καρποφόρησε και ο παραγωγός, ο παραγωγός δεν εισέπραξε την επιδότηση περίπου 2.500 ευρώ που ζητούσε, αντιθέτως του καταλογίστηκε πρόστιμο.

Κώστας Σκρέκας

Στην δικογραφία της ευρωπαϊκής εισαγγελίας για τους «11» γαλάζιους βουλευτές καταγράφεται συνομιλία ανάμεσα στο βουλευτή της ΝΔ Κώστα Σκρέκα και τον τότε πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ Δημήτρη Μελά αναφορικώς με πληρωμή παραγωγού, ο οποίος, όπως τονίζεται στη δικογραφία, εμφανίστηκε ψευδώς επιλέξιμος.

«Ο πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ Δ. Μελάς, κατόπιν πιέσεων του βουλευτή Κωνσταντίνου Σκρέκα έδωσε εντολή για την άρση των δικλείδων ασφαλείας. Συγκεκριμένα, την 22/092021 δόθηκε η εντολή να “ξεκλειδωθεί” το αίτημα του παραγωγού παρακάμπτοντας τους κωδικούς λάθους», αναφέρει το διαβιβαστικό της ευρωπαϊκής εισαγγελίας, με τη ζημία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ να υπολογίζεται σε 87.780,55 ευρώ. Στις συνομιλίες ο βουλευτής και πρώην γραμματέας της ΝΔ ρωτά για το αν «θα γίνει» αυτό που ζήτησε με τον Δ. Μελά να απαντά «σε έφτιαξα αλλά μου χρωστάς γιατί έκανα τον κόσμο τούμπα» και πως «το έβαλα φορετά» με τον Κώστα Σκρέκα να απαντά «χεράτα, κατάλαβα».

Κώστας Τσιάρας

Σύμφωνα με το περιεχόμενο της δικογραφίας, στις 5 Νοεμβρίου 2021 ο τότε προϊστάμενος της Περιφερειακής Διεύθυνσης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας του ΟΠΕΚΕΠΕ, Αθανάσιος Βαλιώτης, δέχεται τηλεφώνημα από σύνδεση καταχωρημένη στο όνομα του Κωνσταντίνου Τσιάρα, η οποία –όπως αναφέρεται– αντιστοιχεί στο τηλέφωνο επικοινωνίας του πολιτικού του γραφείου στην Καρδίτσα. O άνδρας από το γραφείο Τσιάρα μεταφέρει αίτημα παρέμβασης υπέρ συγκεκριμένου παραγωγού από το Φανάρι Καρδίτσας, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι πρόκειται για «πολύ καλό φίλο του Υπουργού» και ζητώντας ευθέως τρόπο, ώστε «να μην καεί φέτος». Ακόμη περιγράφει ότι στο χωράφι υπάρχουν ράμπες και γεφυράκια μέσα σε κανάλι που έχει δηλωθεί ως οικολογική εστίαση για το «πρασίνισμα» και ρωτά τι μπορεί να γίνει ώστε να μη χαθούν οι επιδοτήσεις.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, η συνολική ζημία για την περιουσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ελληνικού Δημοσίου ανέρχεται στο ποσό των 141.814,02 ευρώ. Ωστόσο το ποσό αυτό δεν αφορά ολόκληρο τον πρώην υπουργό ο οποίος εγκαλείται για την παράβαση του 2021, δηλαδή για 22.944 ευρώ.

Θεόφιλος Λεονταρίδης

Ο βουλευτής Σερρών Θεόφιλος Λεονταρίδης επικοινώνησε με γραπτά μηνύματα με τον πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ Δημήτρη Μελά τον Νοέμβριο του 2021 γράφοντας:

«Δημήτρη καλησπέρα ακόμα δεν μπήκαν τα χρήματα του Γιάννη για τις επιδοτήσεις που είπαμε τον Νοέμβριο. Τι γίνεται πάμε δυόμισι χρόνια κι άλλα λέμε κι άλλα γίνονται έχει χάσει την εμπιστοσύνη του απέναντί μου. Δες το σε παρακαλώ γιατί με τα λόγια δεν κάνουμε τίποτα. Τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα και πάλι τα ίδια. Τόσα χρόνια ασχολούμαι γι’ αυτό το θέμα και αποτέλεσμα δεν υπάρχει. Έχω πάθει μεγάλη ζημιά από το ζήτημα».

Μάξιμος Σενετάκης

Επικοινωνία με τον πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ είχε και ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Μάξιμος Σενετάκης.

Ο κ. Σενετάκης ρωτά τον Δ. Μελά για έναν παραγωγό που δεν πληρώθηκε. «Τι θα κάνουμε γι’ αυτό δηλαδή για τέτοια πράγματα δε θα πληρώνονται οι άνθρωποι δηλαδή αν έχουν δυο προβλήματα μέσα στο χρόνο δε θα μπορούν να τα διορθώνουν».

Στη συνέχεια του λέει «ωραία να σου στείλω εγώ ένα ΑΦΜ να δούμε αν μπορούμε να το ανοίξουμε να το δούμε τι μπορούμε να κάνουμε».

Σε δεύτερη επικοινωνία δίνει το ΑΦΜ συγκεκριμένου παραγωγού και λέει ότι θέλει τα ζώα από 330 να μειωθούν σε 240.

Ο Δ. Μελάς του λέει «κοίταξε να σου πω τον Κ… θα στον φτιάξω αλλά να του πεις μη γυρίζει και κοκορεύεται στα καφενεία γιατί έχουνε μείνει πολλοί σαν τον δικό σου απ’ έξω» και ο Σενετάκης του απαντά «θα τον φωνάξω να του πω να κλαίγεται κιόλας ανάποδα».

Νότης Μηταράκης

Η εμπλοκή του Νότη Μηταράκη δεν προκύπτει από διάλογο δικό του ή στενού του συνεργάτη αλλά από τρίτους οι οποίοι αναφέρονται και στον πρώην βουλευτή Χίου Κώστα Μουσουρούλη ο οποίος φαίνεται ότι παρενέβη για την ίδια υπόθεση. Η μόνη παρέμβαση του κ. Μηταράκη φαίνεται πως είναι η αποστολή ενός email προς συνεργάτη του τότε υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης. Σύμφωνα με πληροφορίες το ηλεκτρονικό μήνυμα περιελάμβανε μελέτη δασολόγου – γεωπόνου, χωρίς άλλο σχόλιο, η οποία έδειχνε πως ο ΟΠΕΚΕΠΕ προέβη σε πλημμελή προσμέτρηση αγροτεμαχίου παραγωγού της Χίου με αποτέλεσμα την είσπραξη μικρότερης επιδότησης.

Γιάννης Κεφαλογιάννης

Σύμφωνα με το διαβιβαστικό της ευρωπαϊκής εισαγγελίας, την 02/01/2021 υπήρξε τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ του τότε προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ Δημήτρη Μελά και του Ι.Τ., στενού συνεργάτη του Γιάννη Κεφαλογιάννη, σχετικά με την υπόθεση 4 παραγωγών από το Ρέθυμνο που είχαν δηλώσει ψευδώς δημόσιους βοσκοτόπους ως «αγρανάπαυση» διεκδικώντας ενισχύσεις, εφαρμόζοντας «κόλπο», γνωστό ως «ηρακλειώτικη πατέντα».

Ειδικότερα, ο Ι.Τ. αναφέρεται, μιλώντας στον Δημήτρη Μελά, σε «κόλπο» με το οποίο παραγωγοί μοιράστηκαν χρήματα «μισά – μισά». «Στείλτα τα μου να δω τι αν μπορεί να γίνει κάτι», αναφέρει ο επικεφαλής του ΟΠΕΚΕΠΕ, ζητώντας τα στοιχεία των παραγωγών.

Ταυτοχρόνως, στο διαβιβαστικό αναφέρεται πως παρόλο που είχε εντοπιστεί η απάτη εις βάρος του εθνικού αποθέματος, η «ηρακλείωτικη πατέντα», από τους 4 παραγωγούς, «προκειμένου να διασωθούν οι εν λόγω παραγωγοί (εκλογική πελατεία) από την υποχρέωση επιστροφής των χρημάτων αλλά και για να προστατευθεί ο μεσάζων του κυκλώματος ο οποίος δεχόταν απειλές από τους παραγωγούς ενεργοποιήθηκε ο μηχανισμός πολιτικής παρέμβασης του πολιτικού γραφείου του Ι. Κεφαλογιάννη».

Χρήστος Μπουκώρος

Επικοινωνία με τον τότε πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ Δημήτρη Μελά είχε ο βουλευτής Μαγνησίας της ΝΔ Χρήστος Μπουκώρος σχετικά με παραγωγό ο οποίος ανέμενε επιδότηση συνολικού ύψους 25.000 ευρώ. Τελικώς ωστόσο, «δεν πήρε ούτε 1 ευρώ», με τον Χρήστο Μπουκώρο να ακούγεται να λέει στον τότε επικεφαλής του Οργανισμού πως «είναι στα κάγκελα και απειλεί να με πυροβολήσει».

Οι δύο υπουργοί, Αραμπατζή και Λιβανός

Συνομιλίες στενών συνεργατών του πρώην υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Σπήλιου Λιβανού, με τον τότε πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ Δημήτρη Μελά, περιγράφονται στο διαβιβαστικό της ευρωπαϊκής εισαγγελίας.

Ειδικότερα, έχει «πιαστεί» τηλεφωνική επικοινωνία από τον Σεπτέμβριο του 2021, στην οποία ο συνεργάτης του υπουργού, Ν.Κ. αναφέρεται σε επιτόπιο έλεγχο που επρόκειτο να πραγματοποιήσει ο ΟΠΕΚΕΠΕ σε «κάποιους φίλους», με τον ίδιο να προτείνει να καθυστερήσει ο έλεγχος «όσο γίνεται», καθώς οι παραγωγοί έχουν 300 ζώα, εκ των οποίων τα 80 είναι μικρά. Αν και αρχικώς ο τότε πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ απαντά: «τι θέλετε να κάνουμε, να περιμένουμε να μεγαλώσουν;», στη συνέχεια προβαίνει σε ενέργειες για να αποτρέψει τον επιτόπιο έλεγχο.

Για την τότε υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Φωτεινή Αραμπατζή, αναφέρεται πως σε συνομιλία που είχε στις 26/08/2021 με τον τότε πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ Δημήτρη Μελά, αναφέρεται σε τρία ΑΦΜ που αντιστοιχούν σε τρεις κτηνοτρόφους (πατέρας και δύο παιδιά) από το χωριό Αγγίστα των Σερρών, οι οποίοι επρόκειτο να ελεγχθούν στις 21/09/2021 από την Περιφερειακή Διεύθυνση ΟΠΕΚΕΠΕ Θεσσαλονίκης. Η Φωτεινή Αραμπατζή τονίζει ότι τα ίδια πρόσωπα είχαν ήδη ελεγχθεί από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στις 07/10/2020.

Η τότε υπουργός φέρεται να ρωτά τον συνομιλητή της «τι μπορούμε να κάνουμε για αυτό;», κι εκείνος απαντά πως θα ήταν προφανές να μην γίνει έλεγχος από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς αυτός έχει ήδη αποφασιστεί, αλλά αν είναι χρήσιμο, μπορεί να καθυστερήσει για λίγο.

Τότε εκείνη συμφωνεί και ζητά να μην αντιμετωπιστούν αυστηρά κατά τον διοικητικό έλεγχο. Ακολούθως ο Δημήτρης Μελάς την ενημερώνει πως θα επικοινωνήσει με την Περιφερειακή Διεύθυνση ΟΠΕΚΕΠΕ Θεσσαλονίκης.

