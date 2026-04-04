Οργισμένη απάντηση Μυλωνάκη σε δημοσίευμα: «Κανείς δεν θα παίξει με το όνομά μου» – «Η συνέχεια θα δοθεί στις δικαστικές αίθουσες»

Την οργισμένη αντίδραση του υφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ, Γιώργου Μυλωνάκη, προκάλεσε δημοσίευμα της εφημερίδας Documento.

Σε δήλωσή του στο Χ ο Γιώργος Μυλωνάκης κάνει λόγο για «ψευδείς ισχυρισμούς» και «θεωρίες συνωμοσίας» και προαναγγέλλει προσφυγή στη Δικαιοσύνη, αναφέροντας πως τα στοιχεία που παρουσιάζονται είναι «κατασκευασμένα».

Ο κ. Μυλωνάκης δηλώνει κατηγορηματικά πως «δεν έχει καμία απολύτως σχέση» με τα όσα περιγράφονται και προσθέτει πως τα φερόμενα μηνύματα που δημοσιεύονται είναι «εμφανώς πλαστά», υπογραμμίζοντας πως ουδέποτε είχε επικοινωνία με τα πρόσωπα που αναφέρονται.

Απάντηση σε δημοσίευμα εφημερίδας @documentonews



«Ομάδες Ρώσων», «αδελφότητα ροδόσταυρων», πρώην δικαστές και εγκλήματα στην Κύπρο…



Όχι, δεν είναι το νέο βιβλίο του Dan Brown.



Είναι η πλοκή της νέας «αποκάλυψης» της εφημερίδας του κ. Βαξεβάνη.



Δημοσιεύει μάλιστα στο… April 4, 2026

