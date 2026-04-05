Διάλογοι Αραμπατζή – Μελά: «Δεν έχω μούτρα για τον Γιώργο»

Στο φως έρχονται οι διάλογοι της πρώην υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης με τον τότε Διοικητή του ΟΠΕΚΕΠΕ Δημήτρη Μελά. Πρόκειται για δύο συνομιλίες, η πρώτη στις 26 Αυγούστου του 2021, 4 μέρες πριν φύγει από το υπουργείο στο πλαίσιο ανασχηματισμού ενώ βρισκόταν στη θέση αυτή για 26 μήνες και η δεύτερη στις 11 Νοεμβρίου του ίδιου έτους.

Όπως προκύπτει από τους διαλόγους που περιλαμβάνονται στη δικογραφία της ευρωπαϊκής εισαγγελίας η βουλευτής και τότε υφυπουργός ρωτά σε σχέση με καθυστερημένη πληρωμή του κτηνοτρόφου Γ.Κ. καθώς και για υπόθεση ελέγχου κτηνοτρόφων στην Αγγίστα Σερρών.

Ειδικότερα, στην πρώτη συνομιλία η Αραμπατζή εμφανίζεται να ζητεί ενημέρωση για καθυστερημένη πληρωμή παραγωγού. «Πότε θα πληρωθεί ο Κ;», ρωτά για να λάβει την απάντηση ότι «θα πληρωθεί μέσα στον Οκτώβριο».

Σε επόμενη επικοινωνία, όταν είναι βουλευτής, επανέρχεται στο ίδιο θέμα, με τον συνομιλητή της να μεταθέτει το χρονοδιάγραμμα, λέγοντας ότι «θα πληρωθεί μέσα στον Δεκέμβριο». Η ίδια, επιμένοντας, σημειώνει ότι «θα σου στείλω το τηλέφωνό του για να τον καλέσεις».

Το δεύτερο ζήτημα, στην ίδια τηλεφωνική επικοινωνία που έγινε 26 Αυγούστου 2021, αφορά υπόθεση ελέγχων σε κτηνοτρόφους στις Σέρρες. Η κ. Αραμπατζή αναφέρει ότι ειδοποιήθηκαν από τη Θεσσαλονίκη πως θα ελεγχθούν στις 21 Σεπτεμβρίου 2021 ενώ είχαν ελεγχθεί ξανά στις 7 Οκτωβρίου του 2020. Τον ρωτάει τι μπορεί να γίνει για αυτή την περίπτωση. Ο πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ απαντά ότι μπορεί να δοθεί μια παράταση με την υφυπουργό να ρωτά αν γίνεται να μην τους συμπεριφερθούν άσχημα στον έλεγχο.

Αναλυτικά:

ΠΡΩΤΟΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ-ΜΕΛΑ (26/08/2021)

Δημήτρης Μελάς: Πες.

Φωτεινή Αραμπατζή: Έχω δυο θέματα.

Δημήτρης Μελάς: Έλα.

Φωτεινή Αραμπατζή: Το ένα είναι, μάλλον έχω πολλά θέματα, πάμε σ’αυτά τα επείγοντα. Το ένα έχει να κάνει με εκείνον τον καημένο.

Δημήτρης Μελάς: Που είχαμε πει ότι θααα.

Φωτεινή Αραμπατζή: Ναι. Πότε θα τον πληρώσεις, σε παρακαλώ;

Δημήτρης Μελάς: Εεε δεκαπέντε νομίζω ότι θα έχει βγει τέλη Σεπτέμβρη θα βγει. Τέλη Σεπτέμβρη.

Φωτεινή Αραμπατζή: Τι θα βγει;

Δημήτρης Μελάς: Τις πρώτες μέρες το γράφω. Είχε αυτός υπόλοιπο από ότι θυμάμαι. Όχιιι δεκαπέντε ή δεκαοχτώ; Δεκαπέντε νομίζω. Τέλος πάντων. Μέσ’τον Οκτώβριο θα γίνει, γιατί και τα δυο θα πληρωθούν αυτά.

Φωτεινή Αραμπατζή: Σίγουρα έτσι;

Δημήτρης Μελάς: Ναι ναι ναι.

Φωτεινή Αραμπατζή: Ξέρεις γιατί; Γιατί ήρθε κάποιος;

Δημήτρης Μελάς: Γ.. πώς τον λένε;

Φωτεινή Αραμπατζή: Όχι, όχι. Κ… Γιώργος.

Δημήτρης Μελάς: Ε Κ…ναι.

Φωτεινή Αραμπατζή: Ήρθε κάποιος εεε από καραμανλικό στέλεχος.

Δημήτρης Μελάς: Ναι.

Φωτεινή Αραμπατζή: Να μας πει στο γραφείο, βοηθήστε τον Γιώργο, θέλω να…

Δημήτρης Μελάς: Έλααα.

Φωτεινή Αραμπατζή: Ναι.

Δημήτρης Μελάς: Δεν έχω πάντως εδώ ενόχληση, από αλλού.

Φωτεινή Αραμπατζή: Ναι, ε θα μου το έλεγες.

Δημήτρης Μελάς: Ναι, γι’αυτό.

Φωτεινή Αραμπατζή: Και γενικά, ότι έχεις ενόχληση θέλω να μου λες.

Δημήτρης Μελάς: Ναι, βέβαια, για Σέρρες σίγουρα.

Φωτεινή Αραμπατζή: Ωραία λοιπόν, ένας είναι ο Κ. Άρα του λέω μέσα στον Οκτώβριο;

Δημήτρης Μελάς: Ναι, ναι ναι.

Φωτεινή Αραμπατζή: Ναι, να του δώσω μια τέτοια.

Δημήτρης Μελάς: Ναι, βέβαια, βέβαια.

Φωτεινή Αραμπατζή: Μη γίνει καμιά στραβή όμως.

Δημήτρης Μελάς: Όχι, όχι. Θα πληρωθούν.

Φωτεινή Αραμπατζή: Λοιπόν ένα αυτό και ένα δεύτερο. Εεε έχω τρία ΑΦΜ.

Δημήτρης Μελάς: Ναι.

Φωτεινή Αραμπατζή: Εεε τα οποία τους κάνουν, ε σε ένα από τρία, γιατί είναι μαζί και οι τρεις, είναι μπαμπάς και παιδιά.

Δημήτρης Μελάς: Ναι, συστεγαζόμενοι; Η δεν είναι κτηνοτρόφοι;

Φωτεινή Αραμπατζή: Κτηνοτρόφοι είναι.

Δημήτρης Μελάς: Ναι, οκέι. Συστεγαζόμενοι, στον ίδιο στάβλο; Δεν ξέρεις;

Φωτεινή Αραμπατζή: Δεν ξέρω εάν είναι συστεγαζόμενοι.

Δημήτρης Μελάς: Οκ.

Φωτεινή Αραμπατζή: Εκείνο που ξέρω είναι ότι εικοσιμία Σεπτεμβρίου έχουν έλεγχο. Οι οποίοι είχαν και 07/10/20 έλεγχο. Τους πήρανε χθες από τη Θεσσαλονίκη.

Δημήτρης Μελάς: Πού βρίσκονται αυτοί;

Φωτεινή Αραμπατζή: Βρίσκονται Αγγίστα Σερρών.

Δημήτρης Μελάς: Δεν έχει κάτι εκεί πέρα καινούριο.

Φωτεινή Αραμπατζή: Ναι, με πήρε ο άνθρωπος, δεν με έχει πάρει ποτέ. Ο αδερφός του είναι και πρόεδρος, εε ήταν εμπάση περιπτώσει και πρόεδρος της κοινότητας. Δεν με έχει πάρει ποτέ να μου ζητήσει τίποτα. Μου λέει, Φωτεινή είμαι στο αμήν, με πήρανε πάλι χθες να μου πούνε. Πέρυσι λέει 07/10 μας έκαναν έλεγχο, εγώ εκείνη την ημέρα είχα χειρουργείο και ήμουν χειρουργημένος. Και λέω, γιατί δεν είπες τίποτα;

Δημήτρης Μελάς: Μπράβο. Αφού είχε και ανωτέρα βία και τέτοια. Τέλος πάντων.

Φωτεινή Αραμπατζή: Τώρα σου στέλνω τα ΑΦΜ να τα δεις, τον πήραν από τη Θεσσαλονίκη χθες. Τι μπορούμε να κάνουμε γι’αυτό;

Δημήτρης Μελάς: Εεε, κοίταξε να μην ελεγχθεί άπαξ και του’χουνε βγάλει έλεγχο, είναι κραυγαλέο να το βγάλεις. Το μόνο να πάρει κάποια, εαν του είναι χρήσιμο, να πάρει κάποια παράταση.

Φωτεινή Αραμπατζή: Του είναι, και επίσης, ε, να μην του συμπεριφερθούμε άσχημα γίνεται;

Δημήτρης Μελάς: Ναι, ναι, γίνεται.

ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ – ΜΕΛΑ (16/11/21)

Δημήτρης Μελάς: Έλα Φωτεινή μου. Καλημέρα.

Φωτεινή Αραμπατζή: Καλημέρα Δημήτρη μου. Τι κάνεις;

Δημήτρης Μελάς: Τι να κάνω; Διαλυμένος είμαι.

Φωτεινή Αραμπατζή: Το ξέρω, καταλαβαίνω.

Δημήτρης Μελάς: Εντελώς.

Φωτεινή Αραμπατζή: Και για όλα φταίει ο ΟΠΕΚΕΠΕ τελικά.

Δημήτρης Μελάς: Ναι ναι. Ναι.

Φωτεινή Αραμπατζή: Παπάρες.

Δημήτρης Μελάς: Έρχονται όλα.

Φωτεινή Αραμπατζή: Αχ.

Δημήτρης Μελάς: Στο σημείο μηδέν. Ντάξει, αργοπορία φοβερή Φωτεινή και ντάξει, τρέχω εγώ να μαζέψω τα αμάζευτα. Όχι ότι ήταν λάθος. Αλλά το καθε τι, όταν δεν γίνεται στ χρόνο του και με τον τρόπο που πρέπει.

Φωτεινή Αραμπατζή: Και όταν δεν επεξηγηθεί πολιτικά.

Δημήτρης Μελάς: Ακριβώς. Και με τον τρόπο που πρέπει. Χάνει και τη σημασία του, δηλαδή να σου δώσω ‘γω αντιηλιακό όταν έχεις καεί.

Φωτεινή Αραμπατζή: Τι το κάνω;

Δημήτρης Μελάς: Έχω καεί, ντάξει.

Φωτεινή Αραμπατζή: Αλλά οι πολιτικοί, γι’ αυτό είμαστε. Γιατί εσείς είστε οι τεχνοκράτες.

Δημήτρης Μελάς: Σωστά.

Φωτεινή Αραμπατζή: Και υλοποιείτε κι εμείς πρέπει να πούμε το αφήγημα.

Λίγο αργότερα, στην ίδια συνομιλία η Φωτεινή Αραμπατζή επανέρχεται στο θέμα της πληρωμής του Γιώργου Κ.

Φωτεινή Αραμπατζή: Και τον τέτοιον μη μου.

Δημήτρης Μελάς: Όχι, όχι, τον έχω ως.

Φωτεινή Αραμπατζή: Ε, δεν έχω μούτρα για το Γιώργο, σε παρακαλώ πάρα πολύ.

Δημήτρης Μελάς: Τον Κ. δεν τον έχω ξεχάσει.

Φωτεινή Αραμπατζή: Πότε θα τον πληρώσουμε;

Δημήτρης Μελάς: Θα είχαν πληρώσει τώρα και το δεκατέσσερα και το δεκαοχτώ, αλλά έτσι όπως έφερε τελευταία στιγμή την ΚΥΑ, τρέχαμε όλοι να κάνουμε νέα κατανομή και πήγαν όλα πίσω. Πιστεύω ότι μέχρι, μέσα στο Δεκέμβριο, θα πληρωθεί και το δεκαοχτώ.

Φωτεινή Αραμπατζή: Κοίταξε. Θα σου στείλω λίγο, το τηλέφωνό του.

Δημήτρης Μελάς: Ναι ωραία.

Φωτεινή Αραμπατζή: Θέλω να τον πάρεις εσύ ένα τηλέφωνο. Και να του πεις για όλο αυτό το μπούλινγκ που έχεις φάει.

Δημήτρης Μελάς: Ναι στείλτο μου.

Φωτεινή Αραμπατζή: Από εμένα. ‘Ντάξει;

Δημήτρης Μελάς: Ωραία, ωραία. Ναι βέβαια.

