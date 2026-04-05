ΟΠΕΚΕΠΕ: Προανακριτική επιτροπή για την υπόθεσή της ζητά η Φωτεινή Αραμπατζή

Να προλάβει τις εξελίξεις και να ξεκαθαρίσει τη θέση της ανεξάρτητα από τις διαθέσεις κυβέρνησης και αντιπολίτευσης επιχειρεί η Φωτεινή Αραμπατζή. Η βουλευτής της ΝΔ στις Σέρρες και πρώην υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, η οποία αναφέρεται στη δεύτερη δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ ζητά να γίνει αποδεκτό το αίτημα της ευρωπαϊκής εισαγγελίας για σύσταση προανακριτικής επιτροπής για την υπόθεσή της, ώστε να φανεί πραγματικά τι σημαίνει η δική της “εμπλοκή”.

Να σημειωθεί ότι με το διαβιβαστικό για τον πρώην υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Σπήλιο Λιβανό και την υφυπουργό του Φωτεινή Αραμπατζή ζητείται η διαδικασία του άρθρου 86 και τον νόμο περί ευθύνης υπουργών ζητά την έρευνα των Λιβανού – Αραμπατζή για το αδίκημα της ηθικής αυτουργίας σε απιστία κατ εξακολούθηση.

Σε μια στιγμή όπου η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ επιβαρύνει το πολιτικό κλίμα και εν αναμονή της αυριανής δήλωσης του πρωθυπουργού η Φωτεινή Αραμπατζή επέλεξε να κινηθεί εκτός της συνήθους γραμμής άμυνας σε σχέση με άλλους συναδέλφους της υπουργούς που έχουν εμπλακεί στην ίδια υπόθεση.

Με δημόσια δήλωση της, ζήτησε η ίδια τη σύσταση προκαταρκτικής επιτροπής για τη διερεύνηση της εμπλοκής της στη δεύτερη δικογραφία, προτού η σχετική πρωτοβουλία εκδηλωθεί από την αντιπολίτευση.

Η επιλογή αυτή που για πρώτη φορά λαμβάνεται από εμπλεκόμενο στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ συνιστά μια κίνηση που επιχειρεί να μετατρέψει μια πολιτική πίεση σε διαδικασία ενεργητικής αποκατάστασης.

Όπως αναφέρεις τη δήλωση της στα social media «Θέτω τον εαυτό μου, χωρίς καμία επιφύλαξη, στη διάθεση κάθε αρμόδιας Αρχής προκειμένου να διερευνηθεί πλήρως η υπόθεση, που με αφορά στη δεύτερη δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ζητώ μάλιστα από τους συναδέλφους μου να ψηφίσουν την σύσταση προκαταρκτικής επιτροπής έτσι ώστε να αποδειχθεί ότι οι κατηγορίες εναντίον μου είναι παντελώς αστήρικτες και άδικες».

Στο επίπεδο της πολιτικής ανάγνωσης, η πρωτοβουλία της επιχειρεί να αναδιατάξει το πεδίο: από μια υπόθεση που βαραίνει συνολικά την κυβέρνηση, σε μια εξατομικευμένη υπόθεση λογοδοσίας. Είναι, με άλλα λόγια, μια επιλογή που επενδύει στη διαφάνεια ως μέσο πολιτικής άμυνας. Ταυτόχρονα, όμως, θέτει και ένα έμμεσο δίλημμα στο εσωτερικό της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας: εάν και κατά πόσο θα στηρίξει ενεργά μια τέτοια διαδικασία, με ό,τι αυτό συνεπάγεται σε επίπεδο πολιτικού κόστους.

Η ίδια επιμένει ότι κατά τη θητεία της στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης ενήργησε «με σεβασμό στη νομιμότητα», χωρίς να υπάρξει ζημία για το Δημόσιο ή τους κοινοτικούς πόρους, προσθέτοντας πως «δεν έχει τίποτα να φοβηθεί και τίποτα να κρύψει». Στον πυρήνα της δήλωσής της υπάρχει μια καθαρή πολιτική στόχευση: να κλείσει η συζήτηση όχι με υπεκφυγές, αλλά με θεσμική διερεύνηση.

Σε κάθε περίπτωση, η κίνηση Αραμπατζή εισάγει ένα διαφορετικό υπόδειγμα διαχείρισης κρίσεων. Γιατί, σε τέτοιες υποθέσεις, η ανάληψη της πρωτοβουλίας και η διάθεση να κριθεί χωρίς φόβο από το φυσικό δικαστή είναι σημαντική.

