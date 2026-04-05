ΔΕΥΤΕΡΑ 06.04.2026 03:35
05.04.2026 10:26

Ανδρουλάκης για ΟΠΕΚΕΠΕ: «Αυτή δεν είναι κοινοβουλευτική πλειοψηφία, αλλά αίθουσα αναμονής δικαστηρίου» (Video)

05.04.2026 10:26
Πυρά κατά της κυβέρνησης με φόντο τις δικογραφίες με τους γαλάζιους υπουργούς και βουλευτές για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ εξαπέλυσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος υποστηρίζει ότι «αυτή δεν είναι κοινοβουλευτική πλειοψηφία, αλλά αίθουσα αναμονής δικαστηρίου».

Όπως ανέφερε ο Νίκος Ανδρουλάκης στο TikTok, η αλλαγή τώρα είναι πιο επιτακτική από ποτέ καθώς όπως επισημαίνει, «με την υπογραφή της ΝΔ είμαστε η μόνη ευρωπαϊκή χώρα που τον ανασχηματισμό δεν τον ανακοινώνει ο πρωθυπουργός αλλά η ευρωπαϊκή εισαγγελία».

Την Ελλάδα που αξίζουμε θα την κερδίσουμε μαζί. Με εκλογές. Τώρα.

Σε άλλο σημείο τονίζει ότι ο «πρωθυπουργός κρύβεται την ώρα που τον εκβιάζει δημοσίως για τις υποκλοπές ο απόστρατος απόστρατος αξιωματούχους του Ισραήλ».

«Δεν αξίζει στην Ελλάδα να την κυβερνούν υπόδικοι και εκβιαζόμενοι»

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ μετά το τσουνάμι αποκαλύψεων για τη εμπλοκή γαλάζιων στελεχών στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ  τονίζει: «Ως εδώ. Δεν αξίζει στην Ελλάδα να την κυβερνούν υπόδικοι και εκβιαζόμενοι. Την Ελλάδα της αξιοκρατίας, της διαφάνειας και της προοπτικής δεν θα μας τη χαρίσει κανείς. Θα την κερδίσουμε μαζί. Με εκλογές. Τώρα».

Αυτό είναι το μήνυμα του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκου Ανδρουλάκη, σχολιάζοντας στο TikTok τις δικογραφίες για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ όπου ζητείται η άρση ασυλίας 11 βουλευτών και η έρευνα ποινικών ευθυνών 2 ακόμη υπουργών, καθώς και τους δημόσιους εκβιασμούς του Πρωθυπουργού από τον απόστρατο Ισραηλινό προμηθευτή του κατασκοπευτικού λογισμικού Predator.

Διαβάστε επίσης:

Μητσοτάκης για ΟΠΕΚΕΠΕ: Επιμένει στις «διαχρονικές και διακομματικές παθογένειες»

ΟΠΕΚΕΠΕ: Όταν η απάτη γίνεται σύστημα – Ελληνικό «διδακτορικό» στη διαφθορά, τρώνε τη σκόνη μας οι ευρωπαίοι

Δουδωνής για ΟΠΕΚΕΠΕ: Ο Μητσοτάκης πρέπει να τους αποπέμψει και να παραιτηθεί – Είναι βάρος για τη χώρα

Ιράν: Δεσμεύεται να απαντήσει «με τον ίδιο τρόπο» σε τυχόν αμερικανικές επιθέσεις

Super League: Προβάδισμα τίτλου για ΑΕΚ με διπλό στο «Καραϊσκάκης» – Ισοπαλία… υποχώρησης για ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό

Λεονταρίδης για ΟΠΕΚΕΠΕ: «Ζητώ ο ίδιος την άρση της βουλευτικής ασυλίας μου»

Νιγηρία: Επίθεση σε εκκλησία το Καθολικό Πάσχα με 7 νεκρούς – 31 όμηροι διασώθηκαν

Εύβοια: Εντοπίστηκαν οι 8 περιπατητές που αγνοούνταν σε φαράγγι

Δικογραφία ΟΠΕΚΕΠΕ: «Φτιάξτο, θα εκτεθούμε» έλεγε η Παπακώστα και «το ζητάει ο Καραμανλής, θα το κάνουμε» συνεργάτη του Λιβανού - Ο «χρήσιμος» Σκρέκας

Podcast - Μάκης Δελαπόρτας: «Ο Λογοθετίδης ήταν ο αρχηγός της φυλής των ηθοποιών, πατριάρχης του θεάτρου»

Bloomberg: Η Ελλάδα είναι η πιο πληττόμενη χώρα της ΕΕ από τον αποκλεισμό των Στενών του Ορμούζ

ΑΝΤ1: Νυχτερινή απογείωση τηλεθέασης στο κανάλι λόγω συνέντευξης Τσίπρα (2/4)

Podcast - Πρέσβης Βασίλης Παπαδόπουλος: «Ο Πούτιν αδυνατεί να κατακτήσει τα ουκρανικά εδάφη - Δεν βλέπω διέξοδο σ’ αυτόν τον πόλεμο»

ΔΕΥΤΕΡΑ 06.04.2026 02:05
polemos iran israil – new
ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Δεσμεύεται να απαντήσει «με τον ίδιο τρόπο» σε τυχόν αμερικανικές επιθέσεις

aekPaok (1) (1)
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Super League: Προβάδισμα τίτλου για ΑΕΚ με διπλό στο «Καραϊσκάκης» – Ισοπαλία… υποχώρησης για ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό

leontaridis11
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Λεονταρίδης για ΟΠΕΚΕΠΕ: «Ζητώ ο ίδιος την άρση της βουλευτικής ασυλίας μου»

