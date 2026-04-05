Ανδρουλάκης για ΟΠΕΚΕΠΕ: «Αυτή δεν είναι κοινοβουλευτική πλειοψηφία, αλλά αίθουσα αναμονής δικαστηρίου» (Video)

Πυρά κατά της κυβέρνησης με φόντο τις δικογραφίες με τους γαλάζιους υπουργούς και βουλευτές για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ εξαπέλυσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος υποστηρίζει ότι «αυτή δεν είναι κοινοβουλευτική πλειοψηφία, αλλά αίθουσα αναμονής δικαστηρίου».

Όπως ανέφερε ο Νίκος Ανδρουλάκης στο TikTok, η αλλαγή τώρα είναι πιο επιτακτική από ποτέ καθώς όπως επισημαίνει, «με την υπογραφή της ΝΔ είμαστε η μόνη ευρωπαϊκή χώρα που τον ανασχηματισμό δεν τον ανακοινώνει ο πρωθυπουργός αλλά η ευρωπαϊκή εισαγγελία».

Σε άλλο σημείο τονίζει ότι ο «πρωθυπουργός κρύβεται την ώρα που τον εκβιάζει δημοσίως για τις υποκλοπές ο απόστρατος απόστρατος αξιωματούχους του Ισραήλ».

«Δεν αξίζει στην Ελλάδα να την κυβερνούν υπόδικοι και εκβιαζόμενοι»

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ μετά το τσουνάμι αποκαλύψεων για τη εμπλοκή γαλάζιων στελεχών στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ τονίζει: «Ως εδώ. Δεν αξίζει στην Ελλάδα να την κυβερνούν υπόδικοι και εκβιαζόμενοι. Την Ελλάδα της αξιοκρατίας, της διαφάνειας και της προοπτικής δεν θα μας τη χαρίσει κανείς. Θα την κερδίσουμε μαζί. Με εκλογές. Τώρα».

Αυτό είναι το μήνυμα του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκου Ανδρουλάκη, σχολιάζοντας στο TikTok τις δικογραφίες για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ όπου ζητείται η άρση ασυλίας 11 βουλευτών και η έρευνα ποινικών ευθυνών 2 ακόμη υπουργών, καθώς και τους δημόσιους εκβιασμούς του Πρωθυπουργού από τον απόστρατο Ισραηλινό προμηθευτή του κατασκοπευτικού λογισμικού Predator.

